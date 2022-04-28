مع وصول نسبة المياه المعاد تدويرها واستخدامها إلى 44٪

انخفاض بنسبة 16٪ في انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة (النطاق 1)، وأكثر من 7900 ساعة تدريب في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وتفعيل مشاركة الموردين المحليين بنسبة 72٪

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نشرت "دبي للاستثمار"، الشركة الرائدة متعددة الأنشطة الاستثمارية والمدرجة في سوق دبي المالي بالرمز DIC، تقرير الاستدامة الخاص بها لعام 2021 والذي يسلط الضوء على كفاءة استهلاك الشركة للمياه مع وصول نسبة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام فيها إلى 44%؛ مما يبرز أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الشركة لتقليل استهلاكها من المياه.

وتضمنت أبرز النقاط الأخرى التي ركز عليها التقرير تسجيل انخفاض قدره 16٪ في انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة (النطاق 1)، وأكثر من 7900 ساعة تدريب في مجال الصحة والسلامة والبيئة، فضلاً عن تفعيل مشاركة الموردين المحليين بنسبة 72٪.

ومن بين الركائز السبع المحددة في تقرير الاستدامة 2021؛ تم تصنيف أبرز الإنجازات في مجالات حماية الموارد الطبيعية للشركة، والحفاظ على العلاقات القيّمة وتطويرها، فضلاً عن دعم القوى العاملة التي شهدت تركيزاً متزايداً على توظيف الإناث واستمراريتهن لفترات طويلة مع وصول نسبة من يشغلن مناصب إدارية إلى 12.5٪ من إجمالي القوة العاملة.

ورصد التقرير أهم إنجازات الشركة، محدداً نهج الاستدامة الخاص بها. كما ركز على تقييم وإنجازات أبرز 8 شركات فرعية للمجموعة - مجمع دبي للاستثمار، وشركة دبي للاستثمار العقاري، وشركة الإمارات لأنظمة المباني، وشركة الإمارات ديستريكت كولينج (إيميكول)، والإمارات للزجاج المسطح، والإمارات للزجاج، والمال كابيتال، وجلوبال فارما – مع التأثيرات الملحوظة على أبرز القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال محمد سعيد الرقباني، رئيس لجنة الاستدامة في "دبي للاستثمار": "تشكل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أعمال شركة ’دبي للاستثمار‘، حيث تواصل لعب دور جوهري في بلوغ أهداف الشركة وقدرتها على تحقيق القيمة لأصحاب المصلحة عبر كامل سلسلة القيمة. ونحن كشركة نحقق تقدماً مطرداً في قطاع الاستدامة، فيما تشهد رحلتنا السنوية بهذا المجال نمواً أساسياً مقارنة بالسنوات السابقة. ومن الرائع حقاً أن نشيد بالتقدم الذي حققناه في عام 2021، حيث واصلنا سعينا الحثيث لتطبيق سياسات وإجراءات الاستدامة بشكل فعال، والامتثال لأفضل ممارسات الحوكمة".

ولتسليط الضوء على الإنجازات الهامة عبر العمليات المسؤولة؛ فقد أظهرت الشركة التزامها بتحقيق التميز والكفاءة البيئية في العمليات التشغيلية من خلال التركيز على توفير بيئة مبنية بشكل مستدام بالاعتماد على المباني الخضراء، وعبر تنفيذ وضمان تكامل سياسات العناية الواجبة، واعتماد منصات التكنولوجيا الجديدة، والحفاظ على احتياطات الأمان اللازمة لرفع الحد الأدنى من مستوى حماية أصول المعلومات لدعم الأنظمة عبر مختلف شركات مجموعة "دبي للاستثمار".

وفيما يخص الركيزة الاقتصادية والتحلي بالنزاهة، حرصت الشركة على ترشيح وتدريب أبطال الاستدامة لدى شركاتها التابعة كجزء من هدفها لتطوير وتعزيز استراتيجية الاستدامة المؤسسية جنباً إلى جنب مع تنفيذ المبادرات الأخرى الرامية لإدارة الأعمال بطريقة مسؤولة.

وقد ركزت الشركة على تنمية أعمالها واستثماراتها للمساهمة بشكل جوهري في دعم المعرفة والابتكار وأهداف التنمية المستدامة في البلاد، ضمن إطار ركيزة ’توسيع الأثر الاقتصادي للشركة‘. كما شاركت في أكثر من 40 مبادرة مجتمعية على المستويين المحلي والإقليمي كجزء من ركيزتها السابعة المتمثلة بدعم المجتمعات المحلية.

ومن خلال دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحكومة في تقاريرها، تسهم "دبي للاستثمار" بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي توفر خريطة طريق للإجراءات والالتزامات التي من شأنها أن تسهّل التوافق مع أهداف التنمية المستدامة وإنجازها.

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