ارتفع صافي أرباح الشركة في عام 2021 بنسبة 69% إلى 391 مليون درهم مقارنة مع 231 مليون درهم في 2020

التصديق على البيانات المالية لعام 2021 بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة:- صادق مساهمو الواحة كابيتال (ش.م.ع)، وهي شركة استثمارية تتّخذ من أبوظبـي مقراً لها ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز WAHA))، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة والذي انعقد يوم 28 مارس 2022 على توزيع أرباح نقدية بواقع 7.55 فلس للسهم الواحد وأسهم خزينة بنسبة 2.45%.

وفي هذه المناسبة، قال السيد وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: "تواصل الواحة كابيتال أداءها المالي والتشغيلي القوي، وهو ما يعكسه النمو الكبير في صافي أرباحها لعام 2021. وفي ظل هذا الأداء اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية قدرها 7.55 فلس للسهم الواحد وأسهم خزينة بنسبة 2.45٪، وقد تم الآن المصادقة على هذا المقترح خلال اجتماع الجمعية العمومية. على الرغم من استمرار التقلبات في أسواق رأس المال العالمية والتحديات في بيئة الاقتصاد الكلي، سنواصل جهودنا بحذر ونحن نقود الشركة خلال المرحلة القادمة من نموها وتطورها. ولن يدخر مجلس الإدارة جهداً في توفير الدعم للإدارة العليا للواحة كابيتال لتنفيذ استراتيجيتها للنمو واستكشاف الفرص الاستثمارية المجزية بما يعزز نجاح الشركة وقدرتها على توليد عوائد مستقبلية مستدامة لمساهميها".

حققت وحدة الأسواق العامة، التي وصلت قيمة محفظة أصولها المُدارة إلى 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، مكاسب استثمارية قوية ودخلاً من الرسوم بقيمة 902 مليون درهم وصافي أرباح بقيمة 603 مليون درهم خلال العام 2021. وجاء هذا الأداء القوي بفضل تفوق صناديقها حيث حقق "صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" عائداً إجمالياً بنسبة 32.8% وبلغ العائد الإجمالي لـ "صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت" 9.7%، بينما سجل "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا" عائداً إجمالياً بنسبة 7.2%.

ومن جهة أخرى، باشرت وحدة الاستثمارات الخاصة خلال الربع الأخير من 2021 العمل باستراتيجيتها الجديدة للاستثمار طويل الأجل في فئات أصول متعددة. تركز هذه الاستراتيجية على توظيف رأس المال عالمياً من خلال محفظة الفرص العالمية ومحفظة الأصول الأساسية، ودعم عملية توليد القيمة من محفظة أصولها القديمة ضعيفة الأداء. وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي أصول الواحة كابيتال بلغ 5.8 مليار درهم بحلول 31 ديسمبر 2021 مقارنة مع 5.1 مليار درهم في العام 2020.

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