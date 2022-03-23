استمرار نمو الأرباح من الأعمال الأساسية (+5% على أساس سنوي) رغم انخفاض مساهمة الإيرادات المتعلقة بكوفيد-19، المستشفيات الأساسية للشركة تحافظ على تحسن أدائها مع زيادة معدلات التشغيل في المستشفيات الجديدة للمجموعة

بلغ صافي ربح مجموعة مستشفيات كليوباترا في الربع الرابع من 2021 (بعد استبعاد المخصصات، وتكلفة الاستحواذات ومكاسب/ خسائر فروق تحويل عملة) عند 132 مليون جنيه، بارتفاع 5% على أساس سنوي (+51% على أساس ربع سنوي) ومتجاوزاً تقديراتنا عند 103 مليون جنيه إثر تحسن أفضل من التوقعات للهوامش التشغيلية. جاءت الزيادة السنوية لصافي الدخل بدعم من نمو الإيرادات وارتفاع صافي الدخل التمويلي بنحو 30%، مما عوض تراجع هامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بنحو 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي. استقر صافي الربح المعلن بعد خصم حقوق الأقلية عند 115 مليون جنيه، بنمو 7% على أساس سنوي، (+44% على أساس ربع سنوي).

ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي (+4% على أساس ربع سنوي) إلى 649 مليون جنيه، أقل بنحو -6% من توقعاتنا. جاء نمو الإيرادات بدعم من ارتفاع عدد الحالات إلى 281 ألف مريض خلال ربع العام إلى جانب زيادة عدد الحالات الأعلى سعراً بنسبة 2% على أساس سنوي. شهد قطاع الإقامات في المستشفى، أكبر قطاعات الشركة مساهمة في الإيرادات (24%) تراجعاً طفيفاً بنحو 2% على أساس سنوي إلى 153 مليون جنيه نتيجة تراجع متوسط إيرادات/ الإقامات في المستشفى مع انخفاض معدلات التشغيل المتعلقة بعزل حالات كورونا خلال ربع العام ورغم استقرار عدد الإقامات .ارتفعت إيرادات قطاع العمليات (19% من الإيرادات) بنسبة 3% فقط على أساس سنوي إلى 126 مليون جنيه، بينما ارتفعت إيرادات قطاع العيادات الخارجية (12% من الإيرادات) بنسبة متماسكة 24% على أساس سنوي إلى 75 مليون جنيه إثر التحسن المستمر لعدد الحالات واتجاه الحالات للخدمات الأعلى سعرا بعد الجائحة.

على مستوى كل مستشفى، كانت مستشفى كليوباترا أكبر مساهم في الإيرادات (37% من الإيرادات)، بنمو 6% على أساس سنوي. جاءت مستشفى القاهرة التخصصي ثاني أكبر مساهم في الإيرادات بنمو 15% على أساس سنوي إلى 119 مليون جنيه، يليها مستشفيات الشروق (+10% على أساس سنوي) والنيل بدراوي (-7% على أساس سنوي). استمرت مستشفى بداية في تحقيق معدلات تشغيل جيدة مع نمو إيراداتها بنسبة 42% على أساس سنوي. حققت مستشفى كوينز نمواً بنحو 13% على أساس سنوي مع استمرارها في تقديم الخدمات لعلاج حالات كورونا، في حين تراجعت إيرادات مستشفى الكاتب بنسبة 48% على أساس سنوي مع قرار إدارة مجموعة كليوباترا وقف خدمات عزل كورونا وبدء تطبيق النموذج الجديد لخدمات الجراحة متعددة التخصصات بالمستشفى في بداية 2022.

ارتفع مجمل الربح بنحو 2% فقط على أساس سنوي (+15% على أساس ربع سنوي) إلى 240 مليون جنيه، مع انكماش هامش مجمل الربح بنحو 1.6 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 37.0%. جاء هذا التراجع لهامش مجمل الربح نتيجة انخفاض هامش مجمل ربح بنكي الكاتب وكوينز إلى 43% في الربع الرابع من 2021 مقابل 55% العام الماضي. مع ذلك، سجلت الأربع مستشفيات الرئيسية للمجموعة هامش مجمل ربح 38% في الربع الرابع من 2021 مقابل 36% في الربع الرابع من 2020.

ارتفعت كذلك الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 2% على أساس سنوي إلى 196 مليون جنيه، مع هامش 30.2% (-2.1 نقطة مئوية على أساس سنوي).

على أساس العام ككل، ارتفع صافي الربح من الأعمال الأساسية (بعد استبعاد البنود غير الأساسية) بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 430 مليون جنيه نتيجة 1) نمو الإيرادات بنسبة 28% إلى 2,55 مليار جنيه، إثر تجاوز عدد الحالات مليون حالة (+25% على أساس سنوي) إلى جانب زيادة اتجاه الحالات للخدمات الأعلى سعرا بنحو 5% على أساس سنوي، 2) اتساع الهامش التشغيلي بنحو 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 21.3% نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل إلى جانب زيادة معدلات تشغيل الأصول الجديدة للشركة. بلغ صافي الربح المعلن بعد خصم حقوق الأقلية 387 مليون جنيه، بنمو 35% على أساس سنوي.

CLHO EY، السعر الحالي: 4.60 جنيه، القيمة العادلة: 5.90 جنيه، التوصية: شراء

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