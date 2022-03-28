للعام الثاني على التوالي

المنامة، البحرين: احتلت شركة بتلكو المركز الأول في قطاع الاتصالات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتصنيفها أفضل مكان للعمل في 2021 من المنظمة العالمية "Great Place to Work" – الشرق الأوسط، وهي مؤسسة عالمية رائدة في تقييم بيئات العمل التي تكرس جهودها لخلق بيئة محفزة لفريق العمل. وتعد بذلك المرة الثانية على التوالي التي تحصد فيها بتلكو هذا اللقب.

وتعتمد مؤسسة “Great Place to Work” على معايير محددة لتقييم بيئة العمل مبنية على خبرتها الثرية في هذا المجال، واستنادًا على دراسات تقوم بها للعديد من أفضل أماكن العمل في مختلف أنحاء العالم. ويتم تقييم بيئة العمل عن طريق استبيان مؤشر الثقة للموظفين، واستنادًا إلى خمسة مبادئ تحدد المفهوم العام لما يعتبره الموظف أفضل بيئة عمل. وقد تمّ اختيار بتلكو لحصد هذا اللقب بناءً على نتائج استبيان آراء موظفيها.

وفي تعليقه حول هذا الإنجاز، صرح السيد فيصل الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة بتلكو: "حصولنا على هذا اللقب يعد انجاز كبير ولحظة فخر واعتزاز لشركة بتلكو. يعكس حصولنا على هذا اللقب للسنة الثانية على التوالي نجاح المبادرات والتزام الشركة في استمرارية تطوير الثقافة المؤسسية وتقديم فرص تطويرية ومزايا من الدرجة الأولى."

وتابع قائلاً: "على مدار العام الماضي، قمنا بتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الداخلية التي تحفز أعضاء الفريق وتدعمهم في إطلاق العنان لإبداعاتهم وإمكاناتهم مما كان له الأثر الملحوظ في الأداء المتميز لشركة بتلكو خلال عام 2021."

وتابع قائلًا: "وكجزء من ذلك، صممنا إطارًا متكاملًا للتطور الوظيفي الذي يشمل جميع أقسام وإدارات العمل في الشركة، لتمكين نمو أعضاء الفريق وتطورهم من خلال رفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم."

وأضاف: "علاوة على كل ذلك، قمنا بالتعاون مع كلية لندن للأعمال “LBS”واختتمنا بنجاح برنامجاً هو الأول من نوعه في إعداد القيادات التنفيذية في البحرين، يهدف لتنمية الكوادر الداخلية في بتلكو وتزويدنا بفريق شبابي متمكن وقادر على صعود السلم الوظيفي وشغل مناصب عليا مستقبلًا."

واختتم حديثه قائلاً: "إننا نثمن تصنيفنا كأفضل وجهة عمل للعام 2021، ويأتي ذلك نتيجة جهود جبارة بذلها جميع أعضاء فريق عمل بتلكو الدؤوب. إن هذا التصنيف يضعنا في مقدمة شركات التكنولوجيا العالمية، ويبرزنا كنموذج مثالي يحتذى به في القطاع."

وبمناسبة هذا الاعتماد، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة “Great Place to Work” الدكتور مايكل بورشل: "نحن فخورون بما حققته بتلكو إثر تصنيفها كأفضل مكان عمل لعامين متتاليين، لا سيما أنها شركة الاتصالات الوحيدة التي تحصد هذا اللقب على مستوى دول مجلس التعاون. وقد استحقت هذا اللقب بجدارة نظير التزامها الدائم بتطوير بيئة عمل متميزة للموظفين وحرصها على تطورهم الشخصي والمهني. والجدير بالذكر أنه قد تم اختيار الشركة من بين 10,000 مؤسسة في 60 دولة، ونحن موقنون بأن هذا سينعكس إيجابًا على تجربة الزبائن الذين سيحصلون على خدمة أكثر تميزاً."

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هذا البيان الصحفي صادر عن قسم التواصل المؤسسي والاستدامة لدى بتلكو.

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