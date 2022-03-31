مسجلة أرباحاً صافية بقيمة 60 مليون درهم

دبي -الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة "ش.م.ع"، المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت رمز التداول (GULFNAV) والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن نتائجها المالية المدققة لعام 2021، محققة أرباحاً صافية بلغت 60 مليون درهم مقارنة بخسائر صافية بلغت 285 مليون درهم العام الماضي. ويأتي هذا التحول الكبير الى الربحية نتيجة المبادرات التي اتخذتها الشركة والتغييرات الجذرية على نموذج العمليات التشغيلية بالإضافة الى الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس ادارة الشركة في التركيز على العمليات ذات الربحية من خلال عقود وشراكات جديدة ومرنة مع عملاء موثوق بهم، والخروج من قطاعات الأعمال الغير مربحة.

وجاءت أبرز النتائج على النحو الآتي:

بلغت قيمة الإيرادات 122 مليون درهم بنهاية عام 2021 مقارنة بنحو 143 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

بلغت الأرباح من العمليات التشغيلية 24 مليون درهم بنهاية عام 2021 مقارنة بخسائر بلغت 520 الف درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 19% الى 377 مليون درهم إماراتي بنهاية عام ،2021 مقارنة بـ 318 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

بلغ إجمالي الموجودات 834 مليون درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 862 مليون درهم إماراتي في عام 2020.

التحول الى الربحية

وتعليقاً على هذه النتائج، قال سمو الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة:" يسعدنا أن نعلن عن أداء مالي وتشغيلي قوي في فترة كانت صعبة للغاية للشركات على مستوى المنطقة والعالم. على الرغم من استمرار التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» اقليمياً، استطاعت الخليج للملاحة أن تحقق نمواً ملحوظاً في مختلف مجالات أعمالها، مدفوعاً بشكل أساسي بدعم حكومة الإمارات الذي أدى إلى تعافي الاقتصاد، الأمر الذي مكننا في المقابل من تحقيق مثل هذه النتائج."

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 19٪ إلى 377 مليون درهم مقابل 318 مليون درهم في 2020. وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 31% الى 98 مليون درهم في عام 2021 مقابل 143 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020. وفي إطار جهودها لتحسين أدائها، قامت الشركة أيضاً بتخفيض تكاليف التمويل بنسبة 13%.

أضاف سمو الشيخ ذياب:" تمثل النتائج المالية القوية التي حققتها الخليج للملاحة على مدار العام المنصرم دليلا على فعالية نموذج أعمالنا، وتميز فريق العمل الإداري وكفاءة استراتيجية النمو والتنوع. وقدحققت الشركة خلال عام 2021 أداء قوي حيث جاء مدعوم بارتفاع الطلب على خدماتنا، وارتفاع هامش العائدات، إلى جانب استمرار فريق الإدارة بتطبيق إجراءات حازمة لضبط التكاليف."

اعادة هيكلة القروض

انعكست جهود الإدارة في التفاوض مع جميع الممولين وإعادة هيكلة ديون الشركة على نتائج الشركة إيجاباً من خلال الاستفادة من تخفيض المخصصات التي كانت توجه إلى خدمة الدين، فضلاً عن أنها دعمت موقف الشركة في التكيف مع ظروف السوق الحالية والوفاء بجميع التزاماتها دون التأثير سلباً على العمليات التشغيلية. حيث تم اعادة هيكلة وتمويل قروض بقيمة تزيد عن 300 مليون درهم ضمن شروط جديدة وميسرة تدعم أداء الشركة المالي والتشغیلي للسنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ ذياب:" ان نجاح عملية إعادة هيكلة الديون يعكس ثقة البنوك في أصول الشركة وادارتها العازمة على مواصلة النهج التصحيحي. وسينصب التركيز خلال الأعوام المقبلة على تعزيز الايرادات وتحسين هوامش الربح من خلال ادارة الاسطول بفعالية أفضل وتحقيق الاستقرار في أداء السفن وتأجيرها لعملاء موثوق بهم على أساس طويل الأجل، مما سيفتح المجال أمام الشركة للتوسع والنمو وزيادة اسطولها البحري، حيث أن الشركة حالياً تعيش مرحلة استقرار مدعومة باجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها ادارة الشركة ومواصلة التركيز على استراتيجية النمو والتوسع."

إصدار سندات ملزمة التحويل بقيمة 150 مليون درهم

بدأت الشركة في اجراءات إصدار سندات ملزمة التحويل الى أسهم بقيمة 150 مليون درهم (كحد أقصى) بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات التنظيمية والجمعية العمومية، وسيتم عرض مستجدات الإصدار على المساهمين في الجمعية السنوية المقبلة والتي سوف تنعقد في ابريل 2022 وفقاً لخطة العمل. ويهدف هذا الإصدار الى تحويل جزء من مديونية الشركة الى أسهم وبالتالي زيادة رأس المال المدفوع وتقليل نسبة الخسائر المتراكمة الى رأس المال الى ما دون نسبة ال 50%.

أهداف 2022

في ظل استراتيجية الشركة الهادفة الى تنويع الاستثمارات وتعزيز حقوق المساهمين، يقوم مجلس الإدارة بدراسة عدة مبادرات تهدف الى تحسين وضع رأس المال، الأمر الذي سيؤدي الى تعزيز حقوق الملكية للمساهمين. وكجزء من هذه الإستراتيجية تدرس الشركة عدة خيارات للدخول في استثمارات جديدة في مجال ناقلات المواد البتروكيماوية وناقلات البضائع الصب الجافة (Dry Bulk)، مما سيساهم في تنويع استثمارات الشركة وتعزيز قدرتها في الدخول الى أسواق جديدة وتوسعة قاعدة عملائه من خلال تحديث الأسطول البحري للشركة وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة المستقبلية في توسعة نطاق أعمالها محلياً وفي دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن أهداف الشركة لعام 2022 الدخول في عدة شراكات استراتيجية إقليمياً وعالمياً مما سيمنحها العديد من الفرص المتنوعة والقدرة على النمو وتقديم خدماتها للمنطقة في مجال إمتلاك وإدارة السفن والخدمات والوكالات البحرية وصيانة وبناء السفن ومجال الإستشارات الفنية البحرية وإدارة المشاريع البحرية مما سيسهم في تحقيق رؤية الشركة في تنويع أعمالها وزيادة الأصول والقيمة المضافة للمساهمين وتقديم خدمات بحرية وملاحية متكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة العالمية.

وختم سمو الشيخ ذياب قائلاً: " نتطلع إلى استمرار النجاح والإعلان عن نتائج إيجابية في عام 2022 بإذن الله تعالى، وفي إطار رؤيتنا الرامية إلى مواصلة النهج التصحيحي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع شركات عالمية وتحقيق أكبر قدر من العوائد لشركائنا وحملة أسهمنا الذين يثقون بنا، فاننا سنواصل العمل على تحقيق نتائج قوية والمحافظة على زخم النمو. ويعود الفضل في ما وصلت إليه الشركة اليوم إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة، ودعمها الثابت والمستمر لخططنا الطموحة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم قطاع الملاحة في الدولة. وستساعد الأسس التي تم وضعها في عام 2021 على دفعنا الى الأمام وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل ومواصلة ترسيخ مكانتنا في قطاع الشحن البحري، مما يخلق قيمة لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا على حد سواء".

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