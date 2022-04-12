وافقت الجمعية العمومية على تعديل سياسة توزيع الأرباح ودفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي اعتباراً من النصف الأول للعام 2022 والأعوام المقبلة

اعتماد توزيع أرباح نهائية عن السنة المالية 2021 على جميع المساهمين بقيمة 192.7 مليون درهم [52.5 مليون دولار] تدفع في موعد أقصاه 11 مايو 2022

التأكيد على نمو الأرباح الموزعة سنوياً بنسبة 2% على الأقل مما يعزز عائدات المساهمين، ويعكس متانة الوضع المالي للمجموعة حيث تعد الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين من أعلى نسب الأرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

تعزيز الثقة في النمو على جميع المستويات في ظل تطبيق استراتيجية واضحة مع استمرار زخم الأعمال لهذا العام بعد النتائج التي تم تحقيقها في النصف الثاني من العام الماضي

الياه سات تسجل أعلى صافي دخل منذ تأسيسها (الأرباح المنسوبة إلى المساهمين) بقيمة 256.2 مليون درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" ويشار إليها مع الشركات التابعة لها باسم "المجموعة") المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: YAHSAT (رمز التعريف الدولي: AEA007501017)، المزود الرائد لحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتائج الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد في 11 أبريل 2022.

واعتمدت الجمعية العمومية جميع القرارات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ومن بينها تعديل سياسة توزيع أرباح المجموعة ودفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي، مما يتيح توزيعها في أكتوبر 2022 مع استمرار العمل بهذه السياسة النصف سنوية اعتباراً من تاريخ اعتمادها. وسوف توزع "الياه سات" أرباحاً نهائية قدرها 192.7 مليون درهم [52.5 مليون دولار] عن العام المالي 2021 في موعد أقصاه 11 مايو 2022 لجميع المساهمين المسجلين حتى تاريخ 21 أبريل 2022.

وتعليقاً على نتائج الاجتماع، قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه سات: "بعد إدراجها الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في2021، أظهرت الياه سات خلال العام تفوقها وقدرتها على تحقيق الأرباح والمرونة في التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وتمكنت من وضع الأسس التي ستمكنها من تحقيق النمو في مجال الاتصالات الحيوية. ويسعدني أن أعلن عن استمرار زخم الأعمال لهذا العام بعد النتائج التي تم تحقيقها في النصف الثاني من العام الماضي، وأنا على ثقة من أننا سنواصل تحقيق النمو في جميع أعمالنا من خلال اغتنام الفرص الجديدة الواعدة على الصعيدين الحكومي والتجاري".

وأضاف الكعبي: "نؤكد قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بتوزيع الأرباح كما جاء في الطرح العام. وقد وافقت الجمعية العمومية على توزيع أرباح نهائية للسنة المالية 2021 بقيمة 192.7 مليون درهم [7.90 فلس إماراتي] لكل سهم، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة إلى 385.5 مليون درهم [15.80 فلس إماراتي] لكل سهم، مما يجعل الأرباح التي يتم توزيعها على المساهمين في الياه سات من أعلى نسب الأرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما نجدد تأكيدنا على خططنا لزيادة الأرباح الموزعة السنوية بنسبة 2٪ على الأقل وتوزيعها على أساس نصف سنوي اعتباراً من أكتوبر 2022".

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "كان عام 2021 علامة فارقة بالنسبة للشركة، حيث حققنا خلاله انجازات عديدة من أبرزها، الإدراج الناجح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتكليف الياه سات من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء دراسة مفصلة للتقييم والتوصية بتصنيع وإطلاق قمرين صناعيين جديدين بحلول عام 2026، وتوقيع اتفاقية مدتها 15 عاماً مع حكومة الإمارات العربية المتحدة تتجاوز قيمتها 2.57 مليار درهم [700 مليون دولار] لخدمات السعة المدارة على القمر الصناعي من الجيل القادم "الثريا 4"، واتخاذ خطوات مهمة لتعزيز مكانة المجموعة في قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك قطاعات الدفاع والنفط والغاز، وتحقيق نمو بنسبة 20٪ في عدد المشتركين في خدمات الإنترنت الفضائي للأفراد. وقد عزز هذا الأداء التشغيلي القوي نتائجنا المالية للعام الماضي والأداء اللافت خلال الربع الأخير من عام 2021.

وأضاف الهاشمي: "في ضوء فرص النمو المتاحة لقطاع الأقمار الصناعية على المستويين الوطني والدولي، تتمتع الياه سات بوضع جيد يؤهلها لزيادة حصتها من هذه السوق المتنامية. ونتوقع أن نستفيد من مكانتنا الراسخة باعتبارنا المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث نحظى بمجموعة واعدة من الفرص التجارية الجديدة، خاصة وأن نحو 70٪ من الإيرادات المتوقعة للعام 2022 مدرجة بالفعل عبر عقود أبرمت في نهاية العام 2021. ومع استمرار زخم الأعمال والعمل على تنويع قاعدة عملائنا سنساهم بتنويع عائداتنا وزيادة معدلات الربح للأعوام القادمة، مما سيشكل أساساً متيناً لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين حيث تعد الأرباح التي يتم توزيعها من أعلى نسب الأرباح بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لكل فرد في فريق العمل ولجميع شركائنا على ما أبدوه من التزام خلال عام 2021، وأتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاح معهم في الأشهر والأعوام المقبلة".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "الياه سات":

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. (الياه سات) - هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس".

في عام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر الثريا 4- NGS، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول عام 2024.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com أو تابعونا على تويتر: @YahsatOfficial