نمو الأرباح بنسبة 12% على أساس سنوي إثر تحسن الطلب؛ النتائج تتجاوز توقعاتنا

سجلت أرباح شركة سدافكو المنسوبة للمساهمين في الربع الرابع من 2021/2022 (العام المنتهي في مارس) بعد خصم الزكاة نمواً بنحو 12% على أساس سنوي إلى 61.4 مليون ريال (+14% على أساس ربع سنوي، بارتفاع 22% عن تقديراتنا). جاء نمو الأرباح نتيجة زيادة الإيرادات بواقع 20% خلال ربع العام في ضوء تحسن الطلب وفرض زيادات سعرية والتوسع في قطاع الأغذية المجمدة.

مقارنة بالربع الماضي، ارتفع صافي الأرباح المنسوبة للمساهمين بواقع 14% على أساس ربع سنوي نتيجة نمو الإيرادات بواقع 21% على أساس ربع سنوي. أما على أساس العام ككل، سجلت شركة سدافكو تراجعاً للأرباح بعد خصم الزكاة والضرائب بنحو 20% على أساس سنوي مسجلة 207 مليون ريال، مما يرجع إلى انخفاض هامش مجمل الربح بواقع 2.7 نقطة مئوية إلى 30.3% نظراً لارتفاع تكلفة المواد الخام وزيادة التكاليف اللوجستية محليا وعالميا. كما سجلت سدافكو نمواً طفيف بواقع 3% للإيرادات على أساس سنوي في عام 2021/2022 ككل، نظراً للانخفاض النسبي للقوى الشرائية على مدار العام.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي مسجلة 627,9 مليون ريال في الربع الرابع من 2021/2022 (+21% على أساس ربع سنوي، بارتفاع 16% عن تقديراتنا). وذلك نتيجة ارتفاع 31% لإيرادات القطاعات الأخرى بخلاف المشروبات (التي تمثل 44% من الإيرادات) نظراً لنمو إيرادات الآيس كريم إلى جانب ارتفاع إيرادات منتجات معجون الطماطم والجبنة. ارتفعت أيضاً مبيعات الحليب والعصائر بنحو 13% على أساس سنوي، بفضل استئناف التعلم حضوريا وإنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي فضلاً عن الزيادات السعرية المفروضة. طرحت شركة سدافكو مصنع جديد لإنتاج الآيس كريم خلال ربع العام، بطاقة إنتاجية 22,000 ساندوتش آيس كريم في الساعة، مما يمكن الشركة من مقابلة ارتفاع الطلب.

ارتفع مجمل الربح بواقع 7% على أساس سنوي مسجلا 184.5 مليون ريال (+15% على أساس ربع سنوي، بارتفاع 16% عن توقعاتنا)، مما يشير إلى تراجع هامش مجمل الربح بواقع 3.7 نقطة مئوية ليصل إلى 29.4%. وذلك بعد ارتفاع أسعار لبن البودرة منزوع الدسم وزيادة التكاليف اللوجستية محلياً وعالميا.

ارتفعت الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب بنحو 9% على أساس سنوي إلى 72 مليون ريال (+17% على أساس ربع سنوي، وبارتفاع 24% عن تقديراتنا)، مما يشير إلى انخفاض بواقع 1.2 نقطة مئوية لهامش الربحية قبل خصم الفوائد والضرائب إلى 11.5% إثر هبوط هامش مجمل الربح الذي عوضه جزئياً انخفاض المصروفات العمومية والتسويقية والإدارية/ نسبة للمبيعات بنحو 2.5 نقطة مئوية إلى 17.9% في ضوء مبادرات ترشيد التكلفة. سجلت شركة سدافكو انخفاض بواقع 42% على أساس سنوي لصافي التكلفة التمويلية بواقع 0.9 مليون ريال إثر انخفاض معدلات الفوائد على الإيداع.

سدافكو، السعر الحالي: 168.80 ريال، القيمة العادلة: 163.30 ريال، التوصية: احتفاظ

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