● "النهدي الطبية" تفوز بجائزة "أفضل بيئة عمل" للمرة الخامسة

● "النهدي الطبية" من ضمن قائمة أفضل خمس بيئات العمل للمواطنين السعوديين لعام 2021

● "النهدي الطبية" من ضمن قائمة أفضل خمس بيئات عمل في المملكة لعام 2022

● المشاركة للمرة الأولى ضمن فئة المواطنين السعوديين وتحقيق فوز باهر

جدة، المملكة العربية السعودية: حصلت شركة "النهدي الطبية"، أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية والمزوّد الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية، على شهادة "أفضل بيئة عمل" للمرة الخامسة من الهيئة الأميركية "Great Place to Work®"، وجاءت ضمن أفضل خمس بيئات العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2022.

وتُعدّ هذه الهيئة الأميركية هيئة متخصّصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها. وبناءً عليه، تمّ الوقوف على آراء ما يقارب 90% من موظفي النهدي عبر استبيان يهدف إلى قياس مؤشر ثقة الموظفين بالشركة، باعتبارها أفضل مكان للعمل. وقد تمّ توفير المزيد من التفاصيل الداعمة لذلك في الموجز الخاصّ بالثقافة المؤسسية وتقرير التدقيق ذات الصلة به.

وفي معرض حديثه عن هذا الفوز الاستثنائي، علّق المهندس ياسر جوهرجي، الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، قائلاً: "لطالما تولي الشركة اهتماماً خاصاً بموظفيها، وهو ما يحفزنا كل يوم على توفير بيئة عمل ترتكز أولاً وأخيراً على الموظف. ويأتي فوزنا بمثل هذه الجوائز العالمية تأكيداً على التزامنا بهذا النهج الواضح. ويشرفنا جداً أن نحصد جائزتين عالميتين هذا العام، علماً أنها المرة الأولى التي نشارك في إحداهما ضمن فئة المواطنين السعوديين. وتعكس هذه النتائج الباهرة مدى ثقة الموظفين بالشركة وإيمانهم بقدراتها وإمكاناتها، وهو أمر نقدّره للغاية. فضلاً عن ذلك، أشعر بفخر كبير بفريق عملنا الإداري الذي يحرص دوماً على الالتزام بنهج عمل النهدي الذي يتمحور حول رضا الموظفين وسعادتهم وتطورهم المستمرّ. وأودّ أن أتقدم بالشكر من معهد الهيئة الأميركية "Great Place to Work®" على الإقرار بنجاحنا في توفير بيئة عمل متميزة لموظفينا الحاليين والمستقبليين."

وتسهم الثقافة المؤسسية المتميزة لشركة النهدي الحائزة على جوائز عديدة في تحوّلها إلى الجهة المفضلة على مستوى المنطقة في مجال الخدمات الصحية الشاملة. وانطلاقاً من حرصها الدائم على نشر ثقافة عمل تقوم على الأداء العالي والتحفيز المستمرّ، تلتزم الشركة بتزويد موظفيها ذوي المهارات العالية بفرص عمل تتوافق مع مجالات تخصّصهم وتمكّنهم من بلوغ آفاق جديدة. فشركة النهدي الطبية تضيف نبضات أمل جديدة لحياة ضيوفها كلّ يوم.

المزيد من المعلومات حول "النهدي الطبية" متوفرة عبر الموقع الإلكتروني https://www.nahdi.sa/en/

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نبذة عن شركة النهدي الطبية

شركة النهدي الطبية هي شركة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية والعافية، وهي أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية تدعمها قاعدة متنامية من خدمات الرعاية الصحية. تأسست الشركة في عام 1986 كشركة ملكية فردية تملك صيدليتين في مدينة جدة. واليوم، تدير النهدي 1151 صيدلية موزعة عبر 144 مدينة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عيادتين وسبع عيادات سريعة.

تخدم الشركة أكثر من 100 مليون ضيف سنوياً، وتركز فلسفتها المتمحورة حول الضيف على حصول جميع ضيوفها على منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية في الرعاية الصحية والطب والعافية ومنتجات الأم والطفل والجمال والسلع الاستهلاكية الأخرى. ومن خلال الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا وابتكارات سلسلة التوريد، تسعى النهدي إلى توفير خدمات متكاملة في الصحة والعافية لجميع ضيوفها.

كما تحرص النهدي على دعم موظفيها وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة في مختلف جوانب أعمالها حتى يقدموا أفضل ما لديهم ويطوروا من إمكاناتهم. وإلى جانب الأعمال التجارية، تتطلع النهدي على الدوام إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المدروسة والهادفة، بدءاً من حملات التوعية إلى الحلول الصحية الشخصية.

تتمتع شركة النهدي الطبية بسجلٍ حافل من الانجازات التي حققتها طوال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 35 سنة حيث عرفت "النهدي الطبية" بدورها في احتضان ثقافة العمل الإيجابية والتزامها الثابت تجاه المجتمع المحلي. ومن ضمن انجازاتها، اندراج اسم "النهدي الطبية" ضمن القائمة الافتتاحية لأفضل أماكن العمل في آسيا والمملكة العربية السعودية منذ العام 2014، وحصولها على جائزة "أفضل تطوير مجتمعي" ضمن جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام 2018.

النهدي موجودة لتضيف إيقاعاً جديداً لحياة ضيوفها كل يوم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.nahdi.sa/en/

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