قامت شركة "أكسيس كوميونيكيشنز"، عملاق قطاع الأمن وحلول المراقبة بالفيديو، بإقامة مؤتمرها السادس والأخير للتكنولوجيا عالية التأثير يوم 24 مارس 2022 والذي تناولت خلاله اتجاهات الأمن السيبراني والمخاطر المترتبة عليه، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المعمول بها في هذا الصدد. وقد سلط المؤتمر، الذي يأتي تحت عنوان "المشاركة في اكتشاف الأمن السيبراني"، الضوء على التهديد الدائم الذي تمثله الهجمات الإلكترونية وأهمية وجود آليات قوية لكشف وردع وتخفيف هذه التهديدات من أجل حماية المؤسسات وضمان استمرارية الأعمال.

وقد جمع المؤتمر تحت مظلته العديد من الخبراء الذين ناقشوا عدة موضوعات حيوية على رأسها تأثير الجرائم الإلكترونية على أنظمة الأمان، وكيفية إدارة دورة حياة منتجات الأمن والمراقبة، وأفضل الممارسات التي يجب على المؤسسات اتباعها لضمان حماية البنية التحتية الأمنية. وصرح "إتيان فان دير فارت"، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أكسيس، قائلًا: "في عصرنا الحديث ومع تزايد الهجمات الإلكترونية، أصبحت آليات الأمن السيبراني الفعالة والشاملة أمرًا حتميًا لمختلف الشركات والقطاعات، صغيرة كانت أو كبيرة. فمن خلال تقييم المخاطر، ووضع إستراتيجية فعالة لردع الهجمات، يمكن لأي شركة تأمين وحماية أعمالها من الخسائر الوشيكة. لذا حرصنا على أن يسلط مؤتمرنا الختامي في "إكسبو 2020" الضوء على واحدٍ من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة حاليًا وهي كيفية ردع الهجمات الإلكترونية بشكل أفضل." على مدار الأشهر الستة الماضية، كشف "إكسبو 2020" الستار عن عددٍ من أفضل الابتكارات والحلول الموجودة على الساحة حاليًا، وقد استطاعت "أكسيس" لفت أنظار العالم أجمع بفضل مشاركتها المتميزة في مختلف الفعاليات بداية من تلك التي تخص المدن الذكية إلى الذكاء الاصطناعي.

وواصل "إتيان" حديثه قائلًا: "لقد كان معرض "إكسبو 2020" تجربة استثنائية على كافة الأصعدة. فطوال فترة المعرض تمكنا من تبادل الرؤى والخبرات مع العديد من الأفراد والمنظمات من جميع أنحاء العالم. وأود أن أشيد بالجناح السويدي الذي احتضن مؤتمراتنا التقنية الستة وكان بمثابة منصة متميزة سمحت لنا بمشاركة رؤيتنا مع الحضور سواء داخل المعرض أو عن بعد. وقد عقدت "أكسيس" مؤتمرها الأول تحت عنوان "المشاركة في اكتشاف المدن الذكية ''؛ حيث استعرضت خلاله حلولها التي تساعد المدن في جميع أنحاء العالم على أن تصبح أكثر أمانًا وذكاءً واستدامة من خلال الكاميرات المبتكرة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) وتحليلات المراقبة. كما عرضت أيضًا حلولها الأمنية الذكية التي تمكّن الحكومات والشركات من فهم وإدارة وتعزيز المحاور الثلاثة الرئيسية للحياة الحضرية وهي: السلامة العامة والنقل الحضري والمراقبة البيئية. بينما أقيم المؤتمر الثاني تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل أكثر ذكاءً وأمانًا"، والذي كان بمثابة تجربة استثنائية؛ حيث سلط خبراء الصناعة الضوء على التحديات والفرص الهائلة التي يوفرها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في مجال الأمن. كما لفت المؤتمر أيضًا أنظار العالم أجمع حول أن كاميرات المراقبة الذكية المبتكرة ومستشعرات إنترنت الأشياء وتحليلات نظام المراقبة هي البوابة نحو ضمان الوصول إلى مستقبل أكثر ذكاءً وابتكارًا للأعمال والحياة الحضرية بشكل عام. أما المؤتمر الثالث فقد أقيم تحت عنوان “المشاركة في اكتشاف مستقبل مستدام“، حيث سلط الضوء على أهمية ومدى تأثير ممارسة الأعمال التجارية المستدامة على البيئة والناس، بالإضافة لدور التكنولوجيا في تحقيق مستقبل أفضل مستدام. وقد دشنت "أكسيس" مؤتمرها الرابع تحت عنوان "قوة الشراكة"، والذي تناولت خلاله الفوائد القوية للشراكات التجارية الناجحة وكيف تقدم شبكة شركاء أكسيس نظامًا بيئيًا قويًا؛ حيث يتعاون قادة الصناعة لإنتاج حلول أمنية شاملة. بينما جاء المؤتمر الخامس، بعنوان “المشاركة في اكتشاف شبكات الجيل الخامس”؛ حيث تمحور المؤتمر حول التطور السريع لشبكة 5G، والفرص التحويلية التي تقدمها التكنولوجيا، وكيف تمهد الشركة وشركاؤها وعملاؤها الطريق لحلول 5G.

إذا لم تحضر مؤتمرات "أكسيس" الستة، فيمكنك الاطلاع عليها من هنا. يمكنك أيضًا معرفة المزيد حول مشاركة "أكسيس" في "إكسبو 2020" من هنا. #بياناتشركات - انتهى - نبذة عن شركة "أكسيس كوميونيكيشنز" أكسيس كوميونيكيشنز" هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات تهدف لخلق عالم أكثر ذكاءً وأمانًا عن طريق ابتكار حلول فعالة توفر رؤى دقيقة بهدف تحسين الأمان واكتشاف طرق جديدة لممارسة الأعمال. وتتربع "أكسيس" على عرش مجال المراقبة بكاميرات الفيديو، حيث تقدم منتجات وخدمات مبتكرة وفعالة للمراقبة والتحليلات بالفيديو، والتحكم في نقاط الوصول، والاتصال الداخلي وأنظمة الصوت. كما تتميز بامتلاكها لأكثر من 3800 موظف متخصص في أكثر من 50 دولة، فضلًا عن امتلاكها لمحفظة واسعة من الشركاء الدوليين من جميع أنحاء العالم، ما يمكنها من تقديم حلول مبتكرة وغير مسبوقة لعملائها. وتأسست "أكسيس" في عام 1984 ومقرها الرئيسي في لوند، السويد.

لمزيد من المعلومات حول "أكسيس" برجاء زيارة موقعنا الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي: www.axis.com شركة "أكسيس" في معرض إكسبو الدولي 2020 تفتخر شركة "أكسيس"، عملاق قطاع تكنولوجيا المعلومات والمراقبة بالفيديو، بتقديم حلولها المبتكرة التي تهدف من خلالها لخلق عالم أكثر ذكاءً واستدامة في معرض "إكسبو 2020" في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ولتكريم تراثها السويدي والتزامها المستمر بالاستدامة، فقد مثلت "أكسيس" السويد كشريك رسمي لجناح السويد في الجناح المخصص "للاستدامة من أجل مستقبل أفضل". حيث عرضت"أكسيس" حلولها الأمنية الذكية التي تهدف لخلق مدن أكثر ذكاءً وابتكارًا، والتي تأتي تزامنًا مع توجه الحكومات والمواطنين في جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على الاستدامة والسلامة. فمن خلال دمج التكنولوجيا والبيانات، تعمل حلول "أكسيس" على تمكين القائمين على المدن من فهم وإدارة المجالات الرئيسية للمجتمعات الحضرية بشكل أفضل، وعلى رأسها البيئة والتنقل والسلامة العامة، ما يساعد في النهاية على إنشاء مدن أفضل للمواطنين. وقد نجحت "أكسيس" في عقد عددٍ من الفعاليات الهامة والمؤثرة خلال المعرض، تناولت خلالها مجموعة من الموضوعات المختلفة والحيوية مثل التكنولوجيا التي يمكن الاعتماد عليها في عالم متغير، بالإضافة لقوة الشراكة بين القطاعات المختلفة.