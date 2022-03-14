يناقش تقنيات الإسكان الميسرة ومجتمعات الابتكار المستدامة

أعلنت السيدة حبيبة المرعشي رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة عن تنظيم المجموعة منتدى عالمي، تحت رعاية معرض إكسبو 2020 دبي، و بالشراكة مع المنتدى العالمي للتنمية الحضرية و سفارة سويسرا في دولة الامارات و مملكة البحرين. بدعم من مجلس الإمارات للأبنية الخضراء و مجلس أعمال الطاقة النظيفة و برعاية كل من شركة هوك و شركة كناوف.

و قالت السيدة المرعشي، إن المنتدى المزمع تنظيمه يوم 16 مارس الجاري في مركز دبي للمعارض (اكسبو 2020) سيناقش تقنيات الإسكان الميسرة ومجتمعات الابتكار المستدامة، و ذلك بهدف المساهمة في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و اتفاقية باريس للمناخ و إطار سنداي و الأجندة الحضرية الجديدة و ذلك من خلال تطوير و تطبيق التقنيات المتقدمة و الابتكارات المستدامة و القدرة على التكيف مع المناخ و الحد من مخاطر الكوارث و تحقيق الاقتصاد الدائري، و الازدهار الشامل و الحلول التشاركية لإنتاج مساكن و مجتمعات مستدامة و أكثر فعالية من حيث التكلفة.

و قالت السيدة حبيبة المرعشي إن الإسكان المستدام أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2025 فإن 1 من كل 3 من سكان المناطق الحضرية سيعيش في مساكن دون المستوى، مما سيؤثر على أكثر من 1.6 مليار شخص.

و أضافت أن المؤتمر سيسلط الضوء على العواقب السلبية على الصحة العامة لنوعية المساكن السيئة و السكن غير الملائم و الحاجة إلى حلول مبتكرة للإسكان الحضري و أهمية التأسيس للمجتمعات المستدامة.

و أشارت إلى المنتدى سيعرض البناء المتطور و التقنيات الأخرى ذات الإمكانات لإحداث ثورة في قطاع الإسكان، و خفض تكاليف الإسكان بشكل كبير و توفير فرص العمل و خلق ابتكار مستدام متعدد الاستخدامات و مقاوم للمناخ.

و أضافت أن المؤتمر سيتضمن 5 محاور رئيسية، هي "تكامل التقنيات: بناء مساكن مستدامة" و" إعادة فحص السياسات: الدور الشامل للقيادة" و" تسريع التقدم: التعلم من أفضل الممارسات" و" تمكين الناس: دور التمويل" و"تغيير التصاميم الحضرية: مسارات إلى مجتمعات مستدامة".

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مجموعة عمل الإمارات للبيئة هي مجموعة عمل مهنية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 1991 و هي مكرسة لحماية البيئة من خلال وسائل التعليم و برامج العمل و مشاركة المجتمع. يتم تشجيع و دعم المجموعة بنشاط من قبل الهيئات الحكومية المحلية و الاتحادية المعنية. و هي أول منظمة بيئية غير حكومية في العالم الحاصلة على شهادة ISO 14001 و الوحيدة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الوضع المعتمد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) و برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) . هي أيضاً عضو في الميثاق العالمي للأمم و مجلس التنمية الحضرية العالمية (GUD) و تحالفالمستثمرين العالميين للتنمية المستدامة (GISD) و شبكة كوكب واحد في إطار برنامج النظم الغذائية المستدامة (SFS) و الشراكة العالمية المعنية بالقمامة البحرية (GPML) .

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