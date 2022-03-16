بحضور ودعم من معالي وزيرة دولة لشؤون الشباب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: بحضور معالي شمّا بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، تم في جناح الشباب في معرض إكسبو 2020 دبي، تدشين مجلس شباب مبادلة للرعاية الصحية كمنصة جديدة لإشراك الشباب الإماراتي في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر حفل التدشين كلّ من معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وسعادة سعيد محمد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وحسن جاسم النويس، الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية و60 عضواً من مجلس شباب مبادلة للرعاية الصحية. وخلال الحفل، قدّم ستة من أعضاء المجلس الجدد أفكارهم المبتكرة ومقترحاتهم للارتقاء بالصحة العامة وتحسين مستوى الرعاية المقدّمة للمرضى وأسرهم على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي سيتم تقييمها والنظر في اعتمادها في كافة المنشآت التابعة لمبادلة للرعاية الصحية.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي في كلمتها خلال الحفل: "من دواعي فخرنا واعتزازنا أن نرى كبرى مؤسسات الرعاية الصحية في الدولة، وعلى رأسها مبادلة للرعاية الصحية، وهي تنضم إلى منظومة مجالس الشباب في الدولة وتضع على قائمة أولوياتها دعم وتمكين الشباب الإماراتي، ونتطلّع إلى مشاركة المزيد من الكفاءات الوطنية الواعدة في قطاع الرعاية الصحية، للاستثمار في طاقاتهم وتحفيز أفكارهم وتزويدهم بالأدوات ليكونوا قادة المستقبل.

وأضافت معاليها: "سيسهم مجلس شباب مبادلة للرعاية الصحية في تعزيز مهارات الشباب الإماراتي، بما يمكّنهم من تأدية دور محوري في مواجهة التحديات وقيادة مسيرة النماء في الدولة."

من جهته، قال حسن جاسم النويس خلال كلمته في الحفل: "مستلهمين عزيمتنا وإرادتنا من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، تمّ تدشين مجلس شباب مبادلة للرعاية الصحية لتمكين الشباب الإماراتي من أن يصبحوا قادة عالميين في شتى المجالات. وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي سياق التزامنا بالمساهمة في إعداد الأجيال الصاعدة من القادة، سيشكل مجلس الشباب منصة لإيصال أصوات الشباب الإماراتيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية، والتعبير عن أفكارهم الإبداعية، وبالتالي ترك بصمات راسخة في مسيرة مستقبل القطاع."

وأضاف النويس "نحرص في مبادلة للرعاية الصحية على استقطاب وتطوير قدرات الشباب الإماراتي، ودعم المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لتعزيز الفرص المتاحة لهم. ونتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لمعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي لاستضافتنا اليوم ولدعمها الكبير لمبادرة مجلس الشباب."

وتابع قائلاً: "يهدف مجلس شباب مبادلة للرعاية الصحية إلى استثمار طاقات الشباب الإماراتي الواعد ومهاراته وأفكاره ورؤاه للمساهمة في رسم ملامح المستقبل لمبادلة للرعاية الصحية. ونحن بلا شك نستشعر المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقنا والتي تتمثل في زيادة أعداد الشباب الإماراتيين الراغبين بالعمل في ميدان الرعاية الصحية، ونتطلع للتعرف على الأفكار الإبداعية والنقلات النوعية والحلول المبتكرة التي ستصدر عن المجلس خلال الأعوام المقبلة.”

يشار إلى أن إدارة التوطين في مبادلة للرعاية الصحية قامت بدور محوري في تحقيق نسبة توطين وصلت إلى قرابة 20% في شبكة مرافقها. وفي العام الماضي، تمّ توظيف وتدريب أكثر من 200 شاب وشابة إماراتيين موهوبين في العديد من الوظائف الإدارية والتقنية، ومن المتوقع أن ينجح العديد منهم في شغل مراكز قيادية في المستقبل.

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