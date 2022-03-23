إنجاز لافت يعزز انتشار المحافظ الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

سيتمكن الزوار من أفريقيا قريباً من سداد المدفوعات في دولة الإمارات بسلاسة عبر محافظ هواتفهم المتحركة

استخدام محافظ الهواتف المتحركة في نقاط البيع يواصل نموه بمعدل نمو سنوي يبلغ 55% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا*

دبي: نفذت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة "تيرا باي" العالمية الداعمة للبنية التحتية للمدفوعات والتي تعمل على تيسير إجراء المعاملات الرقمية دون أي قيود، بنجاح أول عملية دفع مباشرة باستخدام محفظة أفريقية للهواتف المتحركة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة المدفوعات في نقاط البيع "إن-جينيوس" (N-Genius™).

واستعرضت العملية التي تم تنفيذها في الكيبولان - قاعة الطعام الأفريقي في إكسبو 2020 دبي، التجربة التي سيتسنى للزوار من القارة الأفريقية الاستمتاع بها لإجراء مدفوعات آمنة وسلسلة عبر محطات "نتورك إنترناشيونال" ولدى شركائها في قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وذلك باستخدام خيارات معالجة المدفوعات من "تيرا باي".

وفي ضوء الإقبال المتزايد على المدفوعات اللاتلامسية حول العالم، تمثل هذه العملية خطوة طموحة نحو تعزيز قبول محافظ الهواتف المتحركة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تفتقر لهذه القنوات. ووفقاً لدراسة تحليلية صدرت مؤخراً[i] حول القطاع، تواصل معدلات استخدام محافظ الهواتف المتحركة ارتفاعها في نقاط البيع، حيث قفز معدل نموها السنوي 55% في عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا السياق، قال آني سان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأعمال لدى "تيرا باي": "يسعدنا التعاون مع ’نتورك إنترناشيونال‘ في أعقاب الأشواط الطويلة التي قطعتها ’تيرا باي‘ لتأسيس شبكة واسعة تدعم أكثر من مليار ونصف من محافظ الهواتف المتحركة حول العالم، بينما تواصل ’نتورك إنترناشيونال‘ سعيها للتعاون مع الشركاء العالميين الحريصين على تعزيز الابتكار لتقديم أكثر الحلول كفاءة في أسواق عملهم. وسنتمكن معاً من تعزيز قبول محافظ الهواتف المتحركة عبر قنوات عديدة ضمن منظومة التجار التابعة للشركة في دولة الإمارات، كما أن شراكتنا تجسد خطوة إضافية نحو تأسيس خيارات الدفع المستدامة والقابلة للتطوير، والتي تتميز بقابلية التشغيل البيني لتدفع عجلة التحول نحو مجتمع غير نقدي، وصولاً إلى تحقيق الشمول المالي".

من جانبه، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في "نتورك إنترناشيونال": "يعتبر إكسبو 2020 دبي منصة مثالية لإطلاق معاملتنا الأولى عبر محفظة للهواتف المتحركة بالتعاون مع ’تيرا باي‘، حيث نسعى معاً لتوسيع منظومة المدفوعات المتصلة رقمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد نجحت ’تيرا باي‘ بتأسيس شبكة واسعة قابلة للتشغيل البيني ضمن أكثر من مليار ونصف محفظة رئيسية تخدمها، ويسعدنا التعاون معها ونتطلع قدماً للعمل سوياً لتعزيز قدراتنا بما يعود بالمنفعة على التجار في دولة الإمارات ويتيح لهم قبول وسيلة دفع جديدة قريباً، وبالتالي تمكين عملائهم من سداد المدفوعات بسهولة ومرونة باستخدام محافظ الهواتف المتحركة".

وأضاف مير: "باعتبارنا أكبر مستحوذ تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة ومزوداً لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تواصل ’نتورك إنترناشيونال‘ لعب دور محوري في تعزيز منظومة المدفوعات في المنطقة. ولهذا، تمثل شراكاتنا الاستراتيجية مع الشركاء العالميين الحريصين على تعزيز الابتكار مصدر دعم كبير للتحول نحو نموذج المدفوعات غير النقدية ضمن العديد من الاقتصادات الإقليمية، تزامناً مع تحسين تجارب المدفوعات للتجار والمستهلكين على حد سواء".

ومن خلال هذا التعاون، تسعى "تيرا باي" لتوسيع حضورها في أسواق المدفوعات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط، والتوصيل بين شركائها العالميين من مشغلي المحافظ الرقمية وقاعدة التجار الواسعة لدى "نتورك إنترناشيونال" في دولة الإمارات عبر منصة سلسة ومبتكرة لحلول المدفوعات.

وأثبتت شركة "تيرا باي" نفسها كشريك عالمي تعتمده المصارف الرائدة، وشركات الحوالات النقدية، ومشغلي المحافظ الرقمية، والمؤسسات المالية لتيسير المعاملات الرقمية دون أي قيود. وتسعى "تيرا باي" لتقديم خدماتها للشركات وتتيح لها الاستفادة من منصتها التكنولوجية المرنة والآمنة والقابلة للتطوير لتعزيز الخيارات التي توفرها لعملائها؛ من الحوالات المالية والمدفوعات وعمليات الشراء عبر الحدود. وتعد "تيرا باي" شركة مُسجلة في أكثر من 25 دولة حول العالم، وتنشط في العديد من الأسواق أبرزها دول مجلس التعاون الخليجي؛ وشمال وجنوب ووسط أفريقيا؛ وأوروبا وجنوب شرق آسيا؛ وأميركا الوسطى والشمالية والجنوبية.

وتنسجم رؤية "تيرا باي" مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 المتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق المساواة من خلال تقليص تكاليف الحوالات المالية عبر مختلف القنوات مثل المحافظ الرقمية والحسابات المصرفية وغيرها.

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