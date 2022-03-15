24 مارس 2022، جناح السويد في أعقاب النجاح الذي حققه مؤتمرها الخامس للتكنولوجيا عالية التأثير، "المشاركة في اكتشاف شبكات الجيل الخامس"، تستعد أكسيس كوميونيكيشنز، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الأمان والمراقبة، لمؤتمرها السادس والأخير في مارس في إكسبو 2020 دبي. وقد كان لشركة أكسيس، بصفتها شريكًا رسميًا لجناح السويد في منطقة الاستدامة في إكسبو، دور الريادة في المحادثات حول التقنيات الرائدة التي تساعدنا في تشكيل مستقبل أكثر ذكاءً وأمانًا واستدامة. سيعقد المؤتمر السادس، "المشاركة في اكتشاف الأمن السيبراني"، في 24 مارس 2022 وسيجمع فريقًا من الخبراء لمناقشة مختلف الموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني. وسيشمل ذلك تأثير الأمن السيبراني على أنظمة الأمن المادي، وإدارة دورة الأمن السيبراني، والتوجهات وأفضل الممارسات الأمنية. وصرح إتيان فان دير فارت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة أكسيس، قائلًا: "في عصرنا الحديث ومع تزايد الهجمات الإلكترونية، أصبح الأمن السيبراني الفعال والشامل جانبًا غير قابل للتفاوض لدى الشركات من جميع الأحجام وفي مختلف المجالات. ويساعد مؤتمرنا الأخير في تسهيل اجتياز مشهد الأمن السيبراني المعقد واكتساب الرؤى والنصائح الآمنة حول كيفية المحافظة على أصولك في المستقبل." من بين المتحدثين الرئيسيين خلال هذه الفعالية، مدير برنامج شركاء التكامل التكنولوجي بالشركة، ديمتري ستريلتسوف؛ والمهندس المعماري ومدير برنامج الهندسة، ستيفن كيني؛ ومدير قسم الهندسة والهندسة المعمارية، تيرتيوس وولفاردت؛ ومدير تسويق الحلول، جو دانيلسون. وسيكون لخبراء آخرين في المجال دور الريادة في مناقشات مثيرة للتفكير، بما في ذلك هاني خلف، المدير الإقليمي لحلول إنترنت الأشياء والمدن الذكية في شركة ديل تكنولوجيز؛ وماثيو شوفالييه، مسؤول الأمن الرئيسي ومدير شركة جنتك؛ وأفرام تسفاي، مدير هندسة المبيعات، في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لشركة جنتك. وتابع فان دير فارت حديثه قائلاً: "يتعلق الأمن السيبراني بتقييم المخاطر والعواقب، ووضع استراتيجية فعالة لمنع الهجمات، والتخطيط للمضي قدمًا. ونحن نسعى في أكسيس إلى تيسير الأمر قدر الإمكان لعملائنا وشركائنا لتقليل المخاطر على المدى الطويل. وأدعوكم للانضمام إلينا في نقاشنا بشأن أهمية الأمن السيبراني بوصفه أحد الاعتبارات الجوهرية في عصرنا الحالي المترابط بشكل متزايد." تستضيف شركة أكسيس ستة مؤتمرات حول التكنولوجيا التحويلية في إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وستكون هذه المناقشات متوفرة عبر الإنترنت للرجوع إليها عند الحاجة. للتسجيل في المؤتمر السادس والأخير للشركة بشأن التكنولوجيا عالية التأثير في 24 مارس 2022، انقر هنا. ولمعرفة المزيد عن مشاركة أكسيس في إكسبو 2020، انقر هنا. #بياناتشركات - انتهى - نبذة حول أكسيس كوميونيكيشنز تساهم شركة أكسيس في وجود عالم أكثر ذكاءً وأمانًا من خلال ابتكار حلول الشبكات التي بشأنها تقدم رؤى لتحسين الأمان وطرقًا جديدة لممارسة الأعمال. وتقدم أكسيس، بصفتها الشركة الرائدة في مجال الفيديو الشبكي، منتجات وخدمات بشأن المراقبة والتحليلات بالفيديو، والتحكم في الوصول، فضلًا عن أنظمة الاتصال الداخلي والصوت. وتمتلك الشركة أكثر من 3800 موظف متخصص في أكثر من 50 دولة وتتعاون مع شركاء في جميع أنحاء العالم لتقديم حلول للعملاء. وقد تأسست شركة أكسيس في عام 1984 ومقرها الرئيسي في لوند، بالسويد. لمزيدٍ من المعلومات حول أكسيس، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.axis.com انضم إلى أكسيس كوميونيكيشنز في معرض إكسبو الدولي 2020 تفخر أكسيس، بصفتها الشركة الرائدة في مجال حلول الشبكات التي تتيح عالمًا أكثر ذكاءً وأمانًا، بالمشاركة في معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. ومن أجل الاحتفاء بتراثها السويدي والتزامها المستمر بالاستدامة، ستمثل أكسيس السويد بصفتها شريكًا رسميًا لجناح السويد في منطقة الاستدامة بمعرض إكسبو الدولي. ومع تحول تركيز الحكومات والأفراد في جميع أنحاء العالم على الاستدامة والسلامة، ستعرض أكسيس حلولها الأمنية الذكية الخاصة بالمدن الذكية. تعمل حلول أكسيس للمستقبل، من خلال دمج التكنولوجيا والبيانات، على تمكين سلطات المدينة من فهم المجالات الرئيسية للحياة الحضرية وإدارتها بشكل أفضل، بما في ذلك البيئة والتنقل والسلامة العامة، مما يؤدي في النهاية إلى إقامة مدن أفضل من أجل العيش فيها. كما ستستضيف أكسيس فعاليات عالية التأثير خلال المعرض، وتتطرق إلى موضوعات مثل التكنولوجيا التي يمكن الاعتماد عليها في عالم متغير ومدى قوة الشراكة. ندعوكم للتفاعل مع فريق أكسيس واستكشاف الابتكار وإيجاد الفرص في معرض إكسبو الدولي 2020: https://www.expo2020.axis.com/