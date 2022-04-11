بعد استقطاب أكثر من مليون زائر عبر تجاربها المختلفة

بيبسيكو تخطط لمستقبل مشرق في أعقاب إكسبو 2020 دبي لرفع مستوى الابتكار ودفع حدود الاستدامة ورسم ملايين الابتسامات من خلال تقديم تجارب لا تنسى

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أعقاب اختتام الحدث الأعظم في العالم، أعلنت شركة بيبسيكو، الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة لإكسبو 2020 دبي، بأن أجنحتها الثلاثة ومتجر "بيبسي غو" ومحطة مياه أكوافينا قد استقبلت أكثر من مليون زائر وقدمت لهم تجارب لا تنسى على مدار ستة أشهر.

وقد استعرضت أجنحة "القطرة" و"الصاعقة" و"الإضافة" الخاصة بعلامات أكوافينا وجاتوريد وليز وبيبسي، أحدث الابتكارات في قطاع المأكولات والمشروبات، واستضافت نخبة من أهم المشاهير من بينهم يوسين بولت وديديه دروغبا وإقرأ إسماعيل، إلى جانب الهضبة عمرو دياب، ممن قدموا لعشاق الرياضة والموسيقى من حول العالم لحظات ترفيهية وملهمة لا تنسى. كما جرى استعراض كؤوس دوري أبطال أوروبا للسيدات والرجال ضمن في جناح "الإضافة" على مدار أسبوع كامل، الأمر الذي حظي باهتمام عشاق كرة القدم من مختلف أرجاء الإمارات.

كما تمكّن الزوار من التعرف بأساليب جديدة لتناول الوجبات الخفيفة والمشروبات من خلال ابتكارات بيبسيكو في مجال المأكولات والمشروبات، والتي تضمنت محطة مياه أكوافينا ومتجر "بيبسي غو" الآلي المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي. وقد ساهمت محطات مياه أكوافينا البالغ عددها 28 والمنتشرة في موقع إكسبو 2020 دبي في توفير استهلاك ما يزيد عن 500,000 عبوة بلاستيكية. فضلاً عن ذلك، تم إعادة تدوير عبوات المياه المعدنية، التي تعود غالبيتها إلى أكوافينا، عبر شركة "دلسكو" إلى منتجات جديدة من الألمنيوم، وهو ما ساهم في توفير استهلاك ما يعادل 6.6 مليون عبوة بلاستيكية. وكذلك تم توفير وجبة "صن بايتس" الخفيفة والشهيرة من بيبسيكو في عبوات قابلة للتحلل العضوي ومصنعة من مواد نباتية، والتي تتميز بانخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة وبخط إنتاج أكثر مراعاة للبيئة. وقد ساهمت مبادرات إعادة التدوير والتجميع التي أطلقتها بيبسيكو في دعم جهود إكسبو 2020 دبي بأن يكون أكثر فعاليات إكسبو استدامة في العالم.

وتعاونت بيبسيكو مع أصحاب المصلحة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وعبر مختلف الصناعات للاستثمار في برامج من شأنها المساعدة في إيجاد حلول للتحديات الملحة والنهوض بالمجتمعات بشكل عام. وجمع برنامج زمالات إكسبو 2020 في جناح الولايات المتحدة، والممول بمنحة من مؤسسة بيبسيكو الخيرية، 40 شابًا وشابة من 19 دولة من شتّى أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا للمشاركة في برنامج عُقد افتراضيًا وبحضور شخصي واستمر لسبعة أشهر. وقد تناول البرنامج القضايا العالمية التي تم مناقشتها في إكسبو 2020 دبي، بما في ذلك التجارة والاستدامة ومدن المستقبل، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 2000 شخص من الأعمال المنجزة في هذا البرنامج. وفاز فريق "Veggies R Us" في البرنامج، الذي بدوره طوَّر تقنية مبرمجة للزراعة المائية لإنتاج الفاكهة والخضروات الصحية بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وصرّح يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا: "أودّ أن أهنئ قيادة دولة الإمارات وحكومة دبي على النجاح المبهر الذي حققه إكسبو 2020 دبي، وإن تجاوز أعداد زوار الحدث العالمي حاجز 24 مليون زائر هو خير دليل على الرؤية الحكيمة والتنفيذ والمساهمة الفعالة لكل شخص شارك في إعداد الحدث الأعظم على وجه الأرض. وأنا فخور للغاية لارتباط اسم شركتنا بإكسبو 2020 دبي كشريك رئيسي، وشاكر جدًا لهذه الفرصة الرائعة التي مكنتنا من المساعدة في تحقيق رؤيته على أرض الواقع. لطالما كنّا ملتزمين بممارسة الأعمال في المنطقة على مدى 60 عامًا، قد عززت مشاركتنا في إكسبو 2020 دبي العلاقة الوثيقة التي تربطنا بالمنطقة. ونتطلع قُدُماً لمواصلة تحدي اليوم لتغيير الغدّ مع استمرار رحلتنا لما بعد إكسبو 2020 دبي".

وخلال الشهر الماضي، جددت بيبسيكو التزامها المستمر بالعمل مع مؤسسة دبي للمستقبل لتكون الشريك الرسمي للمشروبات والوجبات الخفيفة لمتحف المستقبل. كما أكّدت دعمها لمبادرة "دبي تبادر"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف الحدّ من الآثار البيئية العالمية من خلال تقليل التلوث الناتج عن استهلاك المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام. وعليه تتعاون بيبسيكو مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتركيب محطات مياه أكوافينا في 50 موقعًا ضمن المدينة، بدءًا بالمكاتب الحكومية ومكاتب الشركات لتشجيع ثقافة إعادة تعبئة واستخدام عبوات مياه الشرب.

وقد أطلقت بيبسيكو مؤخرًا استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية pep+" لتؤكد بذلك التزامها الراسخ بالاستدامة، وحددت الشركة التزامات جريئة في مجالات التجميع وإعادة التدوير، ووقعت اتفاقية شراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة ووادي تكنولوجيا الغذاء لإطلاق برنامج Greenhouse Accelerator في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على النهوض بأجندة تغير المناخ في المنطقة.

من جانبه قال عامر الشيخ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى بيبسيكو: "انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بأهمية التعاون والشراكات، شكل إكسبو 2020 دبي منصة مثالية لشركتنا للاحتفاء بالجذور العريقة والمستقبل المشرق الذي ينتظر دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ونحن ندرك بأن مواجهة التحديات العالمية يتطلب مضافرة الجهود لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق. وقد جسّدت شراكتنا مع إكسبو 2020 دبي هذه الرؤية، ومكّنتنا من استعراض جهودنا الحثيثة نحو تعزيز الاستدامة والابتكار وتقديم رؤية جديدة في مجال المشروبات والوجبات الخفيفة للملايين من الزوار من حول العالم. ونحن ملتزمون بدعم رحلة نمو دولة الإمارات ونعتقد بأن البلاد ستدفع عجلة نمو شركة بيبسيكو لعقود مقبلة. وقد شكّل إكسبو 2020 دبي خطوة مهمة في هذه الرحلة، حيث ساهم في تعزيز نمو بيبسيكو في المنطقة وإرساء معايير جديدة للنجاح. ونحن سعداء للغاية بالدور المتميز الذي قامت به شركتنا في هذا الحدث ونتعهد بمواصلة رسم المزيد من البسمات مع كل رشفة وكل قضمة، وكلي تفاؤل وثقة بما يحمله المستقبل".

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- انتهى -