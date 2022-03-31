ساهمت شركة مابي في بناء أكثر من 55 جناحًا و16 منطقة و60 باحة في كافة أنحاء إكسبو 2020، مقدّمة أكثر من 200 منتج بوزن يتجاوز 8,500 طن.

دبي، الإمارات العربية المتحدة- تحتفل شركة مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م. التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة مابي، الشركة الرائدة عالميًا في إنتاج المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب والمنتجات الكيماوية، باختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي وتترقّب افتتاح المدينة المستقبلية المستدامة، دستركت 2020. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن الشركة قدّمت أكثر من 200 منتج لدعم عملية البناء المستدامة لأكثر من 55 جناحًا و16 منطقة و60 باحة في سائر أنحاء المعرض العالمي، علمًا أنه سيتم استخدام 80% من مواد إكسبو 2020 لبناء المدينة الذكية الجديدة، دستركت 2020.

ومع مشارفة المعرض العالمي على الانتهاء، سوف يشهد موقع إكسبو 2020 دبي نقلة نوعية وسيرحّب بالمدينة الجديدة الذكية والمستدامة، دستركت 2020. وسوف تكون هذه المساحة بمثابة مجتمع حضري دولي في دبي لا سيما بسبب تصميمها الهادف إلى دعم مستقبل العمل والمعيشة وتسهيل التواصل والتعاون ورعاية منظومة الأعمال التي تركّز على الابتكار وتعزيز ثقافة المجتمع. كذلك، سوف تعزّز هذه المدينة جهود التكنولوجيا والابتكار الرقمي بغية دعم نمو القطاع من خلال الجمع بين جهات عالمية رائدة فكريًا تحت مظلةٍ واحدة.

وترحّب شركة مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م. بالمخطط الرئيسي المبتكر، لا سيما أن رؤية الشركة المصنّعة الإيطالية تتماشى تمامًا مع رؤية دبي الرامية إلى التكيّف مع الاستراتيجيات المبتكرة والاستثمار في مجال البحث والتطوير لبناء مستقبل أفضل.

وفي هذا السياق، علّق ستيفانو إياناكونِ، مدير مجموعة مابي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد أنجزت دولة الإمارات وحكومة دبي عملًا مذهلًا من خلال إطلاقها مجموعة رائعة من المعارض والأنشطة الترفيهية في معرض إكسبو 2020 دبي. ومع اقتراب موعد انتهاء هذه الفعالية، أودّ أن أتقدّم بخالص التهاني للسلطات المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث الناجح الذي جعل من الإمارات العربية المتحدة محور العالم. كذلك، أودّ أن أشكر مكتب مفوّض إيطاليا الذي منح شركة مابي كامل ثقته للمساهمة في بناء الجناح الإيطالي المتطوّر، وأتطلع إلى مواصلة تعاوننا في المعرض العالمي التالي".

وبصفتها شريك الجناح الإيطالي، قدّمت شركة مابي أكثر من 30 منتجًا صديقًا للبيئة بوزن يفوق 100 طن لبناء الجناح واعتمدت نهجًا دائريًا مع الحرص على بناء الجناح من منتجات قابلة لإعادة التدوير. وبعد أن قدّمت شركة مابي الدعم لبناء إكسبو شنغهاي 2010 وإكسبو ميلان 2015، تسعى الشركة إلى الاستفادة من خبرتها الكبيرة في مجال المعارض العالمية والمشاركة في الإكسبو القادم الذي سيتم تنظيمه في العام 2025.

وأضاف حسن بوهادي، المدير العام لشركة مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م.: "بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب والمنتجات الكيميائية لقطاع البناء، نمتلك خبرة كبيرة في المنطقة. وبما أن رؤيتنا تتمثّل في تطوير مستقبل مستدام يخلّف أثرًا إيجابيًا على البيئة والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، فإن استراتيجياتنا تتماشى مع رؤية الإمارات 2040 والمخطط الحضري الرئيسي ومشاريع الخمسين، ما يجعلنا مرشحًا مثاليًا لتطوير البنية التحتية المستدامة في البلاد. أتقدم بخالص التهاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على الاختتام الناجح لمعرض إكسبو 2020 دبي وأتطلع إلى تقديم الدعم اللازم لها لتطوير بنيتها التحتية في المستقبل".

ولا بدّ من الإشارة إلى أن خبرة شركة مابي الكبيرة تشمل بناء مشاريع شهيرة ورائدة في المنطقة، ومنها مترو الرياض ومترو الدوحة ومطار حمد الدولي ومطارات دبي الدولية وبرج خليفة ومتحف اللوفر في أبوظبي وعالم فيراري وبرج العرب.

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نبذة عن مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م

تأسّست شركة مابي لكيماويات البناء ش.ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2008 من قبل مجموعة مابي، وهي عبارة عن منشأة تصنيع حديثة قائمة على قطعة أرض تبلغ مساحتها 40,000 متر مربع في مجمع دبي للاستثمار.

بصفتها شركة عالمية رائدة في إنتاج المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب والمنتجات الكيميائية لقطاع البناء، أثبتت مابي فعالية حلولها المبتكرة في القطاع عبر عدد من المشاريع الرائدة في المنطقة. كذلك تم اختيار مابي كشريك رسمي للجناح الإيطالي في إكسبو 2020 لدعم عملية إعداد التصميم الأولي وبناء الجناح الفريد الذي يتمحور حول مفهوم الاستدامة. كما وقامت مابي بتزويد 26 جناحًا آخر في معرض إكسبو 2020 بمواد بناء مستدامة. نفذت مابي عددًا من المشاريع النموذجية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مسبح الغطس العميق، وبرج العرب، ومترو الرياض، ودار الأوبرا بدبي، وبرج خليفة، واللوفر أبوظبي، وعالم فيراري، ومطارات دبي الدولية.

يقع المقر الرئيسي لمجموعة مابي في ميلانو في إيطاليا، وقد تم تأسيسها في العام 1937، ومنذ ذلك الحين قدّمت مجموعة منتجات رائدة تضم أكثر من 5,500 منتج. وتتألف المجموعة من 90 شركة تابعة تعمل في 57 دولة، و83 مصنعًا في 36 دولة مختلفة، وتضمّ أكثر من 10,500 موظف يقدّمون الخدمات لأكثر من 66,000 عميل حول العالم.

تلتزم مابي بأعلى المعايير في القطاع حيث نالت شهادة الأيزو رقم ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وشهادة الأيزو رقم ISO 1400 لنظام إدارة البيئة في العام 2015 وشهادة الأيزو رقم45001 ISO لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية في العام 2018.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارةwww.mapei.ae