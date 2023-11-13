الاتفاقية الخاصة بأكفأ وأعرض محرك في العالم، ليرتفع بذلك عدد محركات طيران الإمارات من طراز GE9X من 258 إلى 460

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "طيران الإمارات" اليوم عن تقديم طلبية إلى شركة جي إي أيروسبيس لشراء 202 محرك من طراز GE9X وقطع الغيار، لتشغيل أسطولها الجديد من طائرات البوينغ 777X ويتضمن الطلب أتفاقية طويلة الأجل للصيانة. وبذلك يرتفع الطلب الإجمالي لطيران الإمارات الى 460 محركاً من ذات الطراز. وستكون البوينغ 777X الطائرة الأكبر والأعلى كفاءةً في العالم مزودة بمحركين، حيث ستسهم في خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية وتكاليف العمليات التشغيلية بنسبة 10%، مقارنةً مع أي طائرة ضمن فئتها.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد اَل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "تتمتع طيران الإمارات بشراكة عمل راسخة وطويلة مع جنرال إلكتريك. ويسعدنا توسيع هذه العلاقة بطلبيات إضافية لمحركات من طراز GE9X لتشغيل اسطولنا الموسع من طائرات البوينغ 777X. وتتضمن صفقة اليوم العديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة على مدى عمر الطائرة، مما يضمن بقاء اسطول طيران الإمارات واحداً من أحدث الأساطيل وأعلاها كفاءة في الأجواء. وهذا سوف يخلق ويحافظ على الوظائف في جميع سلسلة توريد الطيران".

وقال لاري كولب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك والرئيس التنفيذي لشركة جي إي أيروسبيس: "نشعر بحماس لتزويد اسطول طيران الإمارات لطائرات البوينغ 777X بمحركات GE9X وما تتمتع به من قوة وكفاءة. طلبية اليوم هي جزء من شراكة طويلة الأمد مع طيران الإمارات والتي من خلال عملها تركز على المستقبل وما هو جديد، بما في ذلك تعاوننا فيGE90 وGP7200[1] مع فريق الهندسة والصيانة ومركز الصيانة من طيران الإمارات، ومبادرة الاستدامة في ريادة الاعمال."

وصُنع محرك GE9X حصرياً لطائرات البوينغ 777X وهو مزود بأحدث التقنيات بما في ذلك المواد المقاومة للحرارة مثل مركبات مصفوفة السيراميك، وقطع الغيار المصنعة بطريقة التصنيع المضاف، والاحتراق الخفيف الذي يساعد على تحسين كفاءة استهلاك الوقود.

ويتميز محرك GE9X بأعلى نسبة ضغط بين محركات الطائرات التجارية العاملة، مع إجمالي نسبة ضغط تبلغ 60:1. ويعتبر الأول ضمن فئته من حيث خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين[2]، وهو المحرك الأقل ضوضاء بين محركات جي إي أيروسبيس على الإطلاق[3].

وتعد طيران الإمارات أكبر زبون لمحركات GE9X من بين شركات الطيران في العالم. وكما هو الحال مع جميع محركات جنرال الكتريك، فأن محرك GE9X متوافق مع اي وقود طيران مستدام ومعتمد.

وتشارك كل من "شركة آي إتش آي" و"سافران لمحركات الطيران" و"سافران آيرو بوسترز" و"إم تي يو لمحركات الطائرات" في برنامج المحركات من طراز GE9X.

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