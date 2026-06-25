يعكس الإقبال القوي من المستثمرين تقديرهم للمكانة الائتمانية لشركة برجيل، ومنصتها المتميزة في مجال الرعاية الصحية، واستراتيجيتها طويلة الأجل للنمو

تُبرز المشاركة الدولية الواسعة ثقة المستثمرين العالميين في أسواق رأس المال بدولة الإمارات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل

تم تسعير الصكوك بأقل عائد على السندات لأجل 5 سنوات من قبل شركة خاصة غير مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020

تُعد هذه الصفقة التاريخية أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح لشركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة

أبوظبي، الإمارات أعلنت برجيل القابضة، المجموعة الرائدة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة للغاية في دول مجلس التعاون الخليجي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نجاحها في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2031، وذلك بموجب اللائحة S، ضمن برنامجها الجديد لإصدار الصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

شهد الطرح إقبالاً قوياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، حيث بلغت قيمة الطلبات 1.6 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار. وأتاح هذا الطلب القوي لبرجيل القابضة تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%. ويُعد هذا أدنى عائد لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

وتميز التوزيع النهائي بتنوعه الجغرافي، حيث شكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي التوزيع. وشمل ذلك مستثمرين من المملكة المتحدة (34%)، والولايات المتحدة (24%)، وأسواق دولية أخرى (3%)، إلى جانب مشاركة إقليمية قوية من دول مجلس التعاون الخليجي (39%). ويؤكد هذا التنوع في المشاركة على مدى إقبال المستثمرين على صكوك برجيل الأولى، وعلى قوة منصة أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

حصلت الصكوك على تصنيف BB+ من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، وBa2 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية. وتُعدّ هذه الصفقة أول طرح من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وأول طرح من شركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة، مما يعزز الزخم الإيجابي في أسواق رأس المال الدين الإقليمية، ويُظهر استمرار الطلب المؤسسي العالمي على الصكوك عالية الجودة الصادرة من الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح وفقًا لوثائق الطرح ذات الصلة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، وتُعزز هذه الصفقة المرونة المالية لشركة برجيل، وتُنوّع مصادر تمويلها، وتُقوّي هيكلها الرأسمالي طويل الأجل.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "يُجسد الإقبال القوي على أول إصدار صكوك لنا ثقة المستثمرين في استراتيجية برجيل القابضة، ومتانة أسسها الائتمانية، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل. ومع المشاركة الواسعة من المستثمرين الدوليين، تؤكد هذه الصفقة التاريخية المكانة الائتمانية المتنامية لبرجيل على الساحة العالمية، وتُعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، كما تسهم في دعم الزخم المتصاعد لأسواق الدين في دولة الإمارات والمنطقة."

وأضاف: "يوفر لنا النجاح في تسعير أول إصدار من الصكوك مرونة مالية أكبر لدعم تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي والتشغيلي. وبينما نواصل الاستثمار في تطوير الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث العلمية، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإن هذه الصفقة تدعم رؤيتنا لبناء مستقبل الرعاية الصحية وتمكين الجيل القادم من خدماتها، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز والابتكار في القطاع الصحي".

من المتوقع إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026 وإدراجها للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن، وذلك رهناً باستيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تولّ كل من سيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول مهام التنسيق العالمي المشترك للصفقة، فيما اضطلعت الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول بدور وكلاء هيكلة الصكوك. كما شارك في إدارة عملية الاكتتاب كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، ضمن مجموعة المؤسسات المالية التي أشرفت على تنفيذ الطرح وإنجاحه.

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نبذة عن برجيل القابضة

تأسست شركة برجيل القابضة في عام 2007، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعًا متناميًا للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، طورت المجموعة نظامًا بيئيًا متكاملًا ومتعدد العلامات التجارية للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية، مما يضمن تقديم رعاية معقدة للمرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، تتألف شبكتنا من 89 أصلاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 20 مستشفى و41 مركزًا طبيًا و مركزين للعلاج الطبيعي و15 صيدلية و11 خدمة أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل وميدور وأل أل إتش ولايف كير والكلمى، وتجميل.