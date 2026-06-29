أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "برجيل القابضة" (Burjeel Holdings)، والتي تعد واحدة من أبرز مجموعات الرعاية الصحية عالية التخصص في الخليج والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسعير أول إصدار لها من الصكوك غير المضمونة الممتازة المقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، والمستحقة في عام 2031، وذلك ضمن برنامجها الجديد لإصدار الصكوك غير المضمونة الممتازة بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، والمتوافق مع اللائحة "إس" (Regulation S).

وشهد الإصدار إقبالاً هائلاً من مستثمرين دوليين وإقليميين مرموقين، إذ بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند 1.6 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3.2 أضعاف قيمة الإصدار المطروح. وقد أتاح هذا الطلب القوي لشركة برجيل تحسين شروط التسعير مقارنةً بالتقديرات الأولية التي كانت تلامس منتصف 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح يقدّر بـ7.000% وعائدات تبلغ 7.125%، مسجّلةً بذلك أدنى عائدات على صكوك لأجل خمس سنوات تصدره شركة خاصة غير حاصلة على تصنيف استثماري في دول مجلس التعاون الخليجي منذ العام 2020.

والجدير بالذكر أنّ المستثمرين الدوليين استحوذوا على 61% من التخصيص النهائي للإصدار، وأهمهم المستثمرون من المملكة المتحدة بنسبة 34%، يليهم المستثمرون الأمريكيون في الأسواق الخارجية بنسبة 24%، إلى جانب مشاركة قوية من مستثمري الخليج بلغت 39%، مما يعكس الثقة العالمية في برجيل القابضة وفي أسواق رأس المال الإماراتية.

ويحمل الإصدار تصنيفًا ائتمانيًا "بي بي +" (BB+) من وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنجز" (S&P Global Ratings)، وتصنيف "بي إيه 2" (Ba2) من وكالة "موديز ريتينجز" (Moody’s Ratings)، ويُعد أول إصدار صكوك لمزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2018، وأول إصدار لشركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة.

هذا وسيُستخدم صافي متحصلات الإصدار وفقًا لما ورد في مستندات الطرح، بما في ذلك إعادة تمويل الديون القائمة ودعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، بما يعزز المرونة المالية لشركة برجيل القابضة ويرسخ هيكلها الرأسمالي على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "برجيل": "يعكس الإقبال القوي على أول إصدار صكوك لنا ثقة المستثمرين في استراتيجية برجيل، وأساسياتها الائتمانية، وقدرتها على تحقيق نمو مستدام. ومع المشاركة الواسعة من المستثمرين الدوليين، تتيح لنا هذه الصفقة توسيع نطاق وصولنا إلى أسواق رأس المال العالمية، وتزودنا بمرونة مالية أكبر للدفع بأولوياتنا الاستراتيجية قدمًا، بما يتيح لنا الاستثمار في الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث العلمية، والتعليم الطبي، والابتكار في قطاع الرعاية الصحية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار جهودنا للمساهمة في رسم ملامح الجيل القادم من خدمات الرعاية الصحية".

ومن المقرر إدراج الصكوك للتداول في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لـ بورصة لندن، وذلك بعد استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

هذا وقد تولت كل من شركة "سيتي" وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار. كما اضطلع كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول بدور وكلاء هيكلة الصكوك. وشارك كل من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي كمدراء الإصدار المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب.

لمحة عن برجيل القابضة

تعد برجيل القابضة، التي تأسست عام 2007، مزوّداً رائداً لخدمات الرعاية الصحية العالية التخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان. كما تدير الشركة قطاعًا متناميًا للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

جهات الاتصال:

سلام شحادة

البريد الإلكتروني: sshehady@apcoworldwide.com

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