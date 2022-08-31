الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي يمثلون أكثر من نصف الزوار الدوليين

جاء هذا الصيف حافلاً بكثير من البهجة والمرح في قطر، بداية من الفعاليات المناسبة لجميع أفراد العائلة وعروض الترفيه الحية والعروض الترويجية الجذابة والتجارب الفريدة التي حققت تطلعات جميع المسافرين. استقبلت قطر 151 ألف زائر دولي في شهر يوليو 2022، وهو أكبر عدد للزوار يتم تسجيله في أحد أشهر الصيف منذ عام 2017، وسط رزنامة صيفية جاءت مزدحمة بالفعاليات والمهرجانات ضمن احتفالات العيد.

وساهمت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 62% من إجمالي عدد الزوار في يوليو 2022، حيث استحوذ الزوار القادمون من المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر بنسبة بلغت 43%، تلتها في ذلك الهند بـ 7% ثم سلطنة عمان بـ 6% والكويت بـ 4% والبحرين بـ 5% والإمارات بـ 4% والولايات المتحدة بـ 3% وأخيراً المملكة المتحدة بـ 3%. ونظراً لأن قطر لا تفصلها عن البلدان المجاورة لها سوى بضع ساعات بالسيارة، فقد أظهرت أحدث الإحصاءات الخاصة بالأداء السياحي إقبالاً متزايداً بين زوار قطر على القدوم إليها عن طريق البر، حيث اختار 55% من إجمالي الزوار الوصول إليها عن طريق منفذ أبو سمرة البري. وكان المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية قد شهد مؤخراً توسعة أصبح يمكنه معها استيعاب عبور 24800 سيارة يومياً، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى قطر عن طريق البر. وبينما بلغت نسبة القادمين جواً 45%، وصل ما نسبته 1% فقط من الزوار عن طريق البحر.

وجاء شهر يوليو في قطر حافلاً بعروض وفعاليات عائلية تخللت فترة احتفالات عيد الأضحى المبارك وما بعدها، حيث استمتع الزوار بمجموعة من العروض الترفيهية الداخلية والتجارب المتنوعة مثل "مهرجان الصيف" الذي قدمه دوحة فستيفال سيتي مجاناً لرواده وعروض "السيرك الأفريقي" التي استضافها قطر مول. وفي إطار حملة "الصيف في قطر"، قدمت قطر للسياحة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية وOoredoo، ثلاثة عروض مسرحية ناجحة في قاعة لوسيل متعددة الأغراض، حيث انخرط الصغار والكبار على السواء في الأجواء الساحرة التي خلقتها ثلاث حكايات شهيرة هي: أليس في بلاد العجائب، وعلاء الدين والمصباح السحري، والسنافر.

ولهؤلاء الذين يبحثون عن المغامرة أو الوجهات الطبيعية أو أنشطة التسوق، قدمت قطر للسياحة أيضاً عدداً كبيراً من مخططات الجولات الترويجية ورحلات اليوم الواحد عبر موقعها الإلكتروني VisitQatar، والتي تتيح للزوار التخطيط لكيفية قضاء عطلاتهم الصيفية بما يلائم اهتماماتهم. ويمكن للزوار اختيار الاستجمام عبر باقة متنوعة من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها بها تحت ضوء الشمس أو على الشواطئ البحرية ووسط الرمال الرائعة، بداية من الغوص والتزلج على المياه وصولاً إلى التجديف على قوارب الكاياك في غابات المانجروف وصيد الأسماك، أو بدلا من ذلك يمكنهم قضاء عطلاتهم في أجواء من الراحة مع تجارب عَشاء مميزة وغير ذلك الكثير.

ويوفر الإصدار الشهري من جدول فعاليات قطر أيضاً الكثير من الإلهام بشأن الأنشطة التي يمكن للزوار ممارستها في جميع أنحاء قطر، حيث يتضمن قائمة شاملة بأبرز الفعاليات مثل المعارض الفنية والأنشطة الخاصة بالأطفال والفعاليات الاجتماعية التي تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع.

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