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أعلن ستاندرد تشارترد اليوم عن نتائجه للسنة المالية 2023، حيث حقق أعمال البنك في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط مستوى الأرباح الأعلى له منذ عام 2015.
- تعدّ الإمارات العربية المتحدة وباكستان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا أكثر الأسواق المدرة للدخل في أفريقيا والشرق الأوسط.
- وصلت الأرباح الأساسية قبل الضرائب إلى 1,311 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى ربح سنوي يتم تحقيقه منذ عام 2015؛ ويشكل ذلك زيادةً بنسبة 66% (90% وفق نظام سعر الصرف الثابت) مدفوعاً بارتفاع الدخل وتحرير صافي مخصصات الائتمان الذي عوض جزئياً زيادة النفقات.
- ارتفع الدخل التشغيلي الأساسي إلى 2,806 مليون دولار أمريكي بنسبة زيادة قدرها 14% (26% وفق نظام سعر الصرف الثابت) مع تحقيق نموٍ قوي في أعمال إدارة النقد، وودائع الأفراد، والأسواق المالية. وارتفع الدخل بنسبة 29% (38% وفق نظام سعر الصرف الثابت) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وبنسبة1% (14% وفق نظام سعر الصرف الثابت) في أفريقيا.
- تحرير مخصصات انخفاض قيمة الائتمان البالغة 91 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023 مقارنةً مع 119 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2022، ويعكس ذلك عدم تكرار مخصصات انخفاض القيمة المرتبطة بالتصنيفات الائتمانية السيادية للعام السابق وكذلك عمليات تحرير المخصصات المرتبطة بالخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية للسنوات السابقة.
- ارتفعت نسبة القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 8% على أساس سنوي (15% وفق نظام سعر الصرف الثابت)، وارتفعت حسابات العملاء بنسبة 4% (9% وفق نظام سعر الصرف الثابت) منذ 31 ديسمبر 2022.
- انخفضت الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 6% عمّا كانت عليه في 31 ديسمبر 2022 على الرغم من تأثير انخفاض التصنيفات الائتمانية السيادية، وذلك بسبب استمرار أنشطة تحسين الأصول المرجحة بالمخاطر، وتخفيف المخاطر في الأسواق ذات المخاطر الاقتصادية المرتفعة وانخفاض قيمة العملة.
- ارتفعت العوائد على حقوق المساهمين إلى 16.6%، حيث بلغت 9.3% في السنة المالية 2022
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-انتهى-