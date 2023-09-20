الشركة تمضي قُدماً نحو زيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 2% إلى

402 مليون درهم [109 مليون دولار] عن العام 2023 بكامله، محققةً

أحد أعلى عوائد التوزيعات بين الشركات المدرجة في الإمارات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع ("الياه سات" أو "المجموعة")، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز YAHSAT ورمز التعريف الدولي AEA007501017)، اعتزامها توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 8.23 فلس [2.24 سنت أمريكي] لكل سهم وبما يعادل 201 مليون درهم [54.7 مليون دولار] عن النصف الأول من العام 2023.

وقالت الشركة إنه يتعين على المستثمرين الراغبين في تلقي توزيعات الأرباح شراء أسهمها في موعد غايته 27 سبتمبر 2023 ("تاريخ آخر يوم للشراء")، أو أن يكونوا ممن تظهر أسماؤهم في سجل المساهمين كما في2 أكتوبر2023 ("تاريخ إغلاق السجل")، علماً أنه سيتم دفع الأرباح النقدية لكافة المساهمين المستحقين بحلول 16 أكتوبر 2023 ("تاريخ الدفع").

وقالت المجموعة إنها تمضي قُدماً لدفع توزيعات أرباح نقدية للسنة المالية 2023 بكاملها لا تقل عن 16.46 فلس للسهم الواحد [4.48 سنت أمريكي] بما يعادل 402 مليون درهم [109 مليون دولار[، الأمر الذي يمثل زيادة نسبتها 2٪ مقارنة بتوزيعات العام السابق كما يعكس التزامها الراسخ بتوفير عوائد جذابة للمساهمين. على هذا الأساس، يصل عائد توزيعات الأرباح السنوية إلى نسبة تقارب 6.5٪ محسوبةً بناءً على آخر سعر للسهم، وهو أحد أعلى عوائد الأسهم التي توفرها حالياً الشركات المدرجة في الإمارات. واستناداً إلى سياسة التوزيعات المعتمدة من قبل مساهمي المجموعة من المنتظر سداد الدفعة الثانية والأخيرة من أرباح العام 2023 في مايو 2024، شريطةً تقديم مجلس الإدارة توصيةً بذلك وموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل.

وتعليقاً على ذلك، قال مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الياه سات: "بعد تحقيق نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام، بما في ذلك إحدى أقوى الميزانيات العمومية في القطاع، وتدفقات نقدية مستقبلية كبيرة متعاقد عليها تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي (كما في 30 يونيو 2023)، تواصل "الياه سات" تميزها بين الشركات المدرجة في دولة الإمارات من خلال توفير أحد أعلى عوائد التوزيعات النقدية حالياً. يبقى مجلس الإدارة ملتزماً بتنفيذ سياسة توزيعات جذابة تستهدف زيادة التوزيعات بنسبة 2٪ على الأقل سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي، بدعم من فرص النمو الواعدة. ومع خوض قطاع الفضاء العالمي مرحلة جديدة من التطورات والإمكانيات، تبقى "الياه سات" الشركة المدرجة الوحيدة من نوعها في المنطقة التي تتيح للمستثمرين الاستثمار في هذا القطاع."

من جهته، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "تُدشن "الياه سات" مرحلةً جديدةً من النمو، ويشمل ذلك القمر الصناعي Thuraya-4 NGS المُزمع إطلاقه حسب المخطط في النصف الأول من العام 2024. وعلاوة على ذلك، فقد بدأنا أيضاً في وقت سابق من العام الجاري برنامج تطوير القمرين الصناعيين الياه 4 والياه 5، وذلك بتفويض شركة إيرباص للمضي قدماً في المشروع. وفي الأثناء، وصلت مفاوضاتنا مع حكومة الإمارات إلى مرحلة متقدمة للحصول على عقد جديد طويل الأجل، الأمر الذي سيسهم على نحو كبير في زيادة الإيرادات المستقبلية المُتعاقد عليها إلى ما بعد العام2040 ، وتعزيز توزيعات الأرباح المتنامية ونمو الشركة في المدى البعيد. نعمل أيضاً على دفع شراكتنا مع شركة "بيانات" قُدماً بغرض إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض من مدار أرضي منخفض، بما يتكامل مع باقتنا المتنوعة من الحلول المتطورة التي نوفرها من خلال أسطولنا من الأقمار الصناعية ضمن المدار المتزامن مع الأرض. وإجمالاً، تبقى "الياه سات" في وضع مالي قوي، الأمر الذي يدعونا إلى التطلع للمستقبل بحماس كبير."

#بياناتشركات

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نبذة عن "الياه سات"

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

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