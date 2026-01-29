أعلن بنك لِشا ذ.م.م (شركة عامة) ("بنك لِشا" أو "البنك") عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة. وقد حقق البنك صافي ربح بقيمة 200.1 مليون ريال قطري عائد إلى حاملي حقوق الملكية، بزيادة سنوية قدرها 56%.

وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة6 % من القيمة الاسمية للسهم ( 0.06 ريال قطري للسهم)، وذلك رهناً بموافقة الجهات الرقابية والجمعية العامة للبنك.

وصلت الأصول المدارة 13.3 مليار ريال قطري، محققة نموًا سنويًا بنسبة 54%. ولا تزال المحفظة الاستثمارية للبنك تتمتع بدرجة عالية من التنويع في قطاعات الطيران، والأسهم الخاصة، والعقارات، والأسهم المدرجة، عبر مجموعة من الأسواق الدولية.

ارتفع إجمالي الأصول إلى 8.1 مليار ريال قطري، مسجلًا نموًا قويًا بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 31% على أساس سنوي، من 3.3 مليار ريال قطري إلى 4.4 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 1.5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد متانة القاعدة الرأسمالية للبنك وانضباطه في إدارة الميزانية العمومية، بما يواصل دعم مبادرات النمو المستقبلية.

ساهم النمو في رسوم إدارة الأصول وأعمال الهيكلة والاستشارات في تحقيق إجمالي دخل قدره 124 مليون ريال قطري، بزيادة سنوية نسبتها 104%. كما تعزز هذا الأداء من خلال استمرار تركيز البنك على مصادر الدخل المتكرر وتنويع الإيرادات. وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 14.0%، والعائد على متوسط الأصول 2.7%. وارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 1.36 ريال قطري، فيما بلغ ربح السهم 0.179 ريال قطري، ما يعكس أداءً قويًا عبر المؤشرات المالية الرئيسية. كما حافظ البنك على امتثال كامل للمتطلبات الرقابية، مع نسبة كفاية رأس مال قوية بلغت 14.5%.

وصرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا:

"إن أداءنا يتجاوز تحقيق نتائج مالية أقوى، إذ يعكس متانة الأساس المالي المستدام الذي بنيناه خلال السنوات الماضية، والذي يتيح نمواً منضبطًا وخلق قيمة طويلة الأجل. ولا يزال التركيز على العميل في صميم استراتيجيتنا، حيث نوفر من خلاله فرصًا استثمارية مميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحرص الدائم على حماية مصالح المساهمين على المدى الطويل. و سنسعى إلى مواصلة تعزيز كفاءة النمو، وتوسيع حضورنا في الأسواق ذات الإمكانات العالية، وتقديم حلول استثمارية مجزية تعزز مكانة بنك لِشا كمؤسسة مصرفية استثمارية راسخة ومؤثرة على الساحة العالمية."

وأضاف محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا:

"يسرّني الإعلان عن إتمام أحد أكثر الأعوام نجاحًا في تاريخ بنك لِشا. فقد مكّننا نموذج أعمالنا المرن والمتنوع، والمدعوم بمحفظة استثمارية واسعة، واختيار دقيق لفئات الأصول، وانتشار جغرافي متوازن استراتيجيًا، من التعامل مع تقلبات الأسواق بانضباط، مع تحقيق نتائج مستقرة ومستدامة. كما ساهم تزايد الطلب على الحلول الاستثمارية المصممة خصيصًا من قبل العملاء الأفراد والمؤسسات في تعزيز قاعدة عملائنا، ما يعكس الثقة الموضوعة في منصتنا. وتواصل مرونتنا كونها ميزة تنافسية رئيسية، تتيح لنا الاستجابة بسرعة لتطورات الأسواق والاستفادة من الفرص الناشئة. ومع التطلع إلى المستقبل، نبقى واثقين من التوجه الاستراتيجي للبنك ونأمل أن يستمر زخم النمو الإيجابي لدينا."

يُعد بنك لِشا ذ.م.م (شركة عامة) أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مرخّص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، كما أنه شركة مدرجة في بورصة قطر (QSE: QFBQ). ويتوفر البيان الصحفي ومجموعة البيانات المالية الكاملة على موقعه الإلكتروني: www.leshabank.com.

-انتهى-

