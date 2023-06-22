عروض حصرية من الشركة للمشاركين في المعرض

أعلنت شركة دومينز العقارية عن طرحها لـ2000 وحدة سكنية تشمل فلل وشقق فارهة خلال مشاركتها في النسخة الثانية من معرض التمويلات الإسكانية، مع تقديمها لعروض حصرية للمشاركين في المعرض تشمل تخفيض قيمته 2000 دينار من قيمة العقار إضافة لتخفيض نسبة العمولة بواقع 50٪، علاوةً على خط مع شركة زين للاتصالات مدفوع لأربعة شهور.

وتشمل الوحدات السكنية فلل مشروع البيت السعيد في سند، ومشروع فلل الساحل في منطقة باربار، علاوةً على فلل مُوزعة في مشروعين بالهملة وهما "ذا ليك ونسيم الجنة". وكانت الشركة قد شاركت في النسخة الأولى من المعرض، مُقدمةً عروض فريدة للمُواطنين، لا سيما المُستفيدين من برنامج "مزايا" الإسكاني.

وفي هذا الصدد، قال محمد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة دومينز العقارية: "نحن فخورون بمشاركتنا في النسخة الثانية من معرض التمويلات الإسكانية، حرصاً منا على دعم مُبادرات وزارة الإسكان في سبيل توفير العيش الكريم للمواطن. يُجسد طرحنا لـ2000 وحدة سكنية تشمل فلل ذات جودة عالية وشقق فارهة التزامنا بتوفير عروض استثنائية لعملائنا الكرام، لا سيما الباحثين عن منزل العمر عبر برنامج مزايا."

وأضاف: "أدعوا عملائنا والمواطنين الكرام لزيارة ركننا في المعرض للتعرف على أبرز عروضنا خلال فترة المناسبة. موظفونا متواجدون للتشرف لخدمتهم ومساعدتهم لامتلاك منزل العمر."

تأسست في عام 2018، تُعتبر شركة دومينز العقارية من رواد المجال العقاري في المملكة، مع طرحها للعديد من المشاريع البارزة التي كان لها دور مُهم في دعم الحركة الإسكانية في المملكة وتوفير للسكن اللائق للمواطنين.

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