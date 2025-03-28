دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "فينسميرا" (Vinsmera Group)، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع المجوهرات والمدعومة من الأخوة كامبراث - دينيش كامبراث، وأنيل كامبراث، ومانوج كامبراث، وكريشنان كامبراث – عن استثمار مبلغ قدره 2,000 كرور يمتد على فترة عامين بهدف إنشاء سلسلة من متاجر بيع المجوهرات بالتجزئة ووحدات إنتاج متطورة في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. يتماشى هذا التوسّع مع الرؤية التي تسعى المجموعة إلى تحقيقها، والمتمثّلة في إعادة تشكيل معالم قطاع بيع المجوهرات بالتجزئة من خلال الابتكار والاستدامة والحرفية عالمية المستوى.

وفي إطار المرحلة الأولى من خطة الشركة للتوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتمّ افتتاح صالتي عرض رئيسيتين في أبوظبي ودبي، وأخرى في الشارقة، إلى جانب منشأة إنتاج حديثة في الشارقة. ستسمح أنشطة الشركة وعملياتها التشغيلية في الإمارات بخدمة أسواق البيع بالتجزئة والجملة، مستفيدة من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتجارة المجوهرات. هذا وتعدّ وحدة الانتاج الحالية في الشارقة من أكبر وحدات الانتاج في المنطقة، بمساحة 50 ألف قدم مربع. تمتثل المنشأة بشكل صارم لأفضل الممارسات الصديقة للبيئة، مثل استخدام وقود الهيدروجين، ما يشكّل تأكيداً على التزام "فينسميرا" (Vinsmera) الراسخ بالاستدامة البيئية.

وفي معرض تعليقه على هذا الاستثمار، قال دينيش كامبراث، المؤسس المشارك لمجموعة "فينسميرا" (Vinsmera Group): "تسعى ’فينسميرا‘ (Vinsmera) إلى التمهيد لحقبة جديدة من التميز في مجال إنتاج المجوهرات والبيع بالتجزئة، تقوم على المزج بسلاسة بين التراث والابتكار الحديث." وأضاف: "تعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة، بما تتميز به من أسواق ديناميكية وقاعدة من العملاء المميزين، ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتوسع العالمي."

من المتوقع أن يساهم هذا الاستثمار في توفير نحو 2،500 فرصة عمل عبر مختلف أنشطة الشركة في مجال البيع بالتجزئة والتصنيع، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في قطاع صناعة المجوهرات. هذا ويعمل لدى مجموعة "فينسميرا" (Vinsmera Group) حالياً أكثر من ألف موظف، في حين تشكل النساء جزءاً كبيراً من القوة العاملة.

وقد تمّ اختيار الممثل المالايالامي الرائد هانلال سفيراً لعلامة "فينسميرا" (Vinsmera) التجارية، في خطوة من شأنها أن تعزّز هوية الشركة في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وسيتمّ افتتاح أول متجر بيع بالتجزئة تابع لعلامة "فينسميرا" (Vinsmera) التجارية في مدينة كوزيكود بولاية كيرالا بحلول نهاية شهر أبريل، ويشمل صالة عرض تبلغ مساحتها 10 آلاف قدم مربع. يلي ذلك افتتاح صالة عرض جديدة على طريق إم جي (MG Road) في كوتشي.

تتمتع مجموعة "فينسميرا" (Vinsmera Group) بما يزيد على ثلاثة عقود من الخبرة في مجال تصميم المجوهرات وتصنيعها، والبيع بالجملة والتصدير، وتدأب على خدمة عدد من العلامات التجارية الرائدة في جميع أنحاء الهند والخليج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. هذا وتتولى وحدات البيع بالجملة التابعة للمجموعة في كلّ من دبي وكانور وتريشور توفير المجوهرات المصنوعة بحرفية ودقة للأسواق العالمية، ما يعزّز ريادة مجموعة "فينسميرا" (Vinsmera Group) في هذا القطاع.

يشكّل هذا التوسّع في دولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً على تفاني "فينسميرا" (Vinsmera) والتزامها بتقديم تصاميم عالمية المستوى وذات جودة استثنائية، قائمة على أفضل الممارسات المستدامة، واضعة بذلك معايير جديدة في قطاع تصميم وإنتاج المجوهرات.

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