أبوظبي: أعلنت أويو، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الضيافة، عن استحواذها على 2000 شقة في أبوظبي لتلبية الطلب المتزايد من قبل الشركات الناشئة على وجهات الإقامة في أبوظبي. وتقدم أويو لايف شققاً جاهزة للانتقال لتوفر مساحات سكنية للإيجار مفروشة بالكامل ومدارة بالكامل على المدى الطويل.

وتضاف الشقق الجديدة إلى محفظة أويو التي تضم حتى الآن 750 شقة في مناطق رئيسية في أبوظبي مثل مدينة خليفة والزينة والراحة. وتتماشى خطة التوسع مع التزام أويو بتوفير إقامة مريحة في مساكن فاخرة للضيوف من جميع أنحاء العالم. وتوفر أويو للمقيمين في هذه الوحدات مجموعة واسعة من الخدمات مثل غسيل الملابس والطعام والتنظيف والنقل والبقالة والمفروشات بأسعار مخفضة والأجهزة الكهربائية الأساسية وغيرها.

ووفقاً للتقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2023، شهدت أبوظبي بين 1 يوليو 2020 و31 ديسمبر 2022 نمواً ملحوظاً في منظومة الشركات الناشئة، مما أدى إلى توليد 3.9 مليار دولار أمريكي، مما يمثل نمواً بنسبة 134% عن الفترة السابقة. وساهم هذا النمو الكبير في منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي، إلى جانب الحوافز المغرية مثل برنامج التأشيرة الذهبية، في جذب أكثر من 25 شركة بارزة، بما في ذلك بوليسي بازار، ديلشير، موموس، رينا، هيبو فيديو، التراهيومان، إنديا جولد، كلاس بلس، مينسا، وإكسباند ماي بيزنس. حيث اختارت هذه المؤسسات شقق أويو الفاخرة كخيار رئيسي لإقامة موظفيهم في هذه الإمارة النابضة بالحياة.

وستسهم إضافة 2000 شقة جديدة في تعزيز مكانة أويو الحالية في أبوظبي وتمكنها من تقديم مجموعة أوسع من الخيارات للباحثين عن إقامات طويلة الأمد. ومن المقرر أن تتواجد هذه الشقق في مناطق استراتيجية ورئيسية، بما في ذلك المناطق التجارية مثل مدينة خليفة والزينة والراحة وجزيرة الريم والريف والمشرف، وبالقرب من الوجهات السياحية الشهيرة مثل جامع الشيخ زايد الكبير وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد ومتحف اللوفر وعالم فيراري وعالم وارنر براذرز وياس ووتروورلد وسي وورلد.

وتحرص أويو خلال خطة التوسع الجديدة على الالتزام بالجودة، حيث تعتزم تصميم كل شقة بعناية فائقة وتجهيزها بوسائل الراحة الحديثة لضمان تجربة مريحة للضيوف. وتحرص أويو على تلبية احتياجات وتفضيلات العاملين في قطاع الشركات الناشئة في أبوظبي من خلال توفير مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة.

وحول خطوة التوسع الجديدة، قال أنكيت تاندون، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات التجارية والرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط في أويو: "نحن متحمسون للمساهمة في دعم منظومة الشركات الناشئة النابضة بالحياة في أبوظبي وتعزيز انتماء المقيمين فيها. وانطلاقاً من إدراكها لمتطلبات الوافدين بهدف العمل، تلتزم أويو بتوفير تجربة سكنية خالية من المتاعب حيث يمكن للوافدين التركيز على طموحاتهم المهنية والشخصية والاستمتاع بإقامة مريحة".

وشهدت أبوظبي، التي تشتهر باقتصادها النابض ومعالمها الثقافية والفرص الوظيفية الممتازة، تدفقاً كبيراً للوافدين في السنوات الأخيرة. وحرصت أويو على مواكبة حاجة الوافدين إلى سكن مريح في موقع ملائم وبأسعار معقولة. حيث تشير التقديرات الإحصائية إلى أن قطاع الإقامة والخدمات الغذائية شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 14.5% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعلاوة على ذلك، تشير البيانات الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة إلى أن نسبة إشغال الفنادق تجاوزت 40% خلال هذه الفترة الزمنية.

بدوره، قال برافين جيسوال، مهندس برمجيات في شركة 100ms: "من خلال إقامتي في أويو بمنطقة الراحة في أبوظبي خلال 9 أشهر الماضية، أؤكد إعجابي الشديد بخدماتهم. حيث لمستُ السرعة في حل إي مشاكل أو متطلبات بدءاً من مشاكل المطبخ والتكييف إلى النظافة والمكافحة الدورية للحشرات. وأظهر فريق العمل الكثير من اللطف والتعاون، وكانوا متجاوبين جداً مع طلباتي".

يختار الضيوف منصة أويو لأسباب عديدة، بما في ذلك إمكانية الوصول إلى فنادق أويو بأسعار تنافسية، والحصول على إقامة عالية الجودة، وسهولة استخدام تطبيق أويو، وإمكانية تخصيص وجهة الإقامة حسب المتطلبات الشخصية، ومرونة المنصة. كما تتفاعل المنصة بسرعة مع استفسارات الضيوف من خلال الدردشة مع برنامج الدردشة المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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حول أويو:

أويو منصة عالمية مهمتها تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في قطاع الفنادق والمنازل من خلال تزويدهم بمجموعةٍ متكاملة من منتجات وخدمات التكنولوجيا الحديثة بهدف زيادة إيراداتهم وتسهيل مهام العمليات اليومية. وتوفر أويو إمكانية الحجز بسهولة في وجهات إقامة موثوقة وبأسعار معقولة للعملاء حول العالم، حيث تقدم أكثر من 40 منتجاً وحلاً متكاملاً للزوار الذين يشغلون حوالي 170 ألف فندق ومنزل ووجهة إقامة في أكثر من 35 دولة بما في ذلك الهند وأوروبا وجنوب شرق آسيا، حتى 30 سبتمبر 2022. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.oyorooms.com/ae/.