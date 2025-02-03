تواصل هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، تعزيز مكانتها كوجهة لكبرى الشركات العالمية، حيث أعلنت شركة "توكاي أوبتيكال" اليابانية العريقة المتخصصة في صناعة العدسات الطبية، عن إطلاق أعمالها التصنيعية والتشغيلية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بطاقة إنتاجية تصل الى أكثر من 2000 عدسة عينية/يوميًا خلال المرحلة الأولى، جاء ذلك بعد أن دشنت الشركة مصنع لها في حرة مطار الشارقة الدولي في بداية العام الجاري بمساحة إجمالية وصلت إلى4,300 قدم مربع، وبقيمة استثمارية أولية تجاوزت الـ 8 ملايين درهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة لزيادة استثماراتها في دولة الإمارات وتوسيع نشاطها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يقدر حجم سوق العدسات اللاصقة بـ 10.23 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.66٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) بحسب مؤسسة موردر انتجلينس للأبحاث.

إضافة نوعية

وقبيل انطلاق عمليات التصنيع والتشغيل، قام سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وكيرت لوريدان، الرئيس التنفيذي لشركة "توكاي أوبتيكس" وشريكه الياباني هيروكازو فوروزاوا بزيارة المنشأة الجديدة، بحضور وفد رفيع المستوى ضم كلاً من سعادة كين أوكانياوا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما شهدت الزيارة مشاركة معالي أنطوان ديلكور، سفير بلجيكا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأطلع سعادة سعود سالم المزروعي برفقة عدد من مدراء الإدارات في الهيئة على أحدث خطوط الإنتاج والمرافق والآلات، مثل أجهزة الليزر المتطورة، وأنظمة القياس الدقيقة، التي تضمن إنتاج عدسات طبية عالية الأداء تناسب احتياجات السوق المحلية والعالمية، كما استمع لشرح مفصل عن المختبرات المتخصصة التي يحتويها المصنع التي تركز على تصنيع العدسات الطبية باستخدام تقنيات متطورة لضمان أعلى معايير الجودة والابتكار في مجال صناعة البصريات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي يعزز ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية للمصنع.

وأشاد سعادة سعود سالم المزروعي بالمصنع الجديد للشركة الذي يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها حرة مطار الشارقة الدولي كمقر لكبرى الشركات والصناعات المتميزة التي تشكل رافدا نوعياً للمشهد الاقتصادي لإمارة الشارقة القائم على التنوع، مؤكداً أن تدشين شركة " توكاي أوبتيكال" التي تعتبر ضمن قائمة أفضل 5 من مصنعي العدسات الطبية في العالم انطلاقا من حرة مطار الشارقة الدولي لعملياتها التصنيعية سيعزز من نمو وتطور القطاعين الصناعي والطبي في دولة الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص، ولا سيما في ظل ما تمتلكه المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي من بيئة محفزة لنمو الأعمال، وبنية تحتية عالمية تدعم قدرة الشركات المتخصصة في مختلف القطاعات الصناعية على تطوير نشاطاتها، والارتقاء بأعمالها، بما يعكس التزام المنطقة في دعم أهداف "مشروع 300 مليار، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، وحملة "اصنع في الإمارات"، على صعيد تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

خطوة مهمة

من جانبه قال السيد كيرت لوريدان، أن الشركة تعتبر ضمن قائمة أفضل 3 شركات في مجال الأبحاث والتطوير، ويأتي بدء عملياتها التصنيعية في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ليمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة التوسعية، حيث نطمح من خلال مصنعنا إلى تصدير منتجاتنا إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً أن اختيار حرة مطار الشارقة الدولي جاء نتيجة مجموعة من العوامل والحوافز التي توفرها المنطقة من أبرزها انخفاض تكلفة التشغيل، والموقع الاستراتيجي المهم، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والسياسات الداعمة للاستثمار.

وتعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية مميزة في إمارة الشارقة، من خلال الفرص الهائلة والخدمات التنافسية والبنية التحتية المتطورة المخصصة لدعم الشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية المتنوعة، بالإضافة إلى ما توفره من التسهيلات الجمركية وسرعة إصدار التراخيص وخدمات الشحن والتخليص الجمركي الفوري، وخدمات أخرى تعزز من بيئة الأعمال المتكاملة الداعمة للمستثمرين في مختلف القطاعات.

تأسست شركة "توكاي أوبتيكال" اليابانية في العام 1939، ولديها أكثر من 1,100 موظف؛ حيث تعتبر الشركة ضمن قائمة أفضل 5 من مصنعي العدسات الطبية حول العالم، وهي أيضاً ضمن قائمة أفضل 3 شركات في مجال الأبحاث والتطوير، وتصنع الشركة جميع منتجاتها داخلياً، وتعتبر حاملة الرقم القياسي العالمي في أنحف عدسة وهي توكاي 1.76.

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