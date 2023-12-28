دبي: افتتحت شركة دراجون أويل المملوكة بالكامل لحكومة دبي، أكبر مكتب إقليمي لها خارج الدولة، في عشق أباد عاصمة تركمانستان، بحضور وفد رسمي رفيع من حكومة تركمانستان يتقدمه، السيد جوفانش أغاجانوف رئيس مجلس إدارة الشركة أس سي تركمانبيت.

وحضر حفل الافتتاح سعادة راشد الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والسيد ماكسات بيرلييف، المدير العام لشركة نابيكو، وسعادة سليمان الزحمي نائب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى تركمانستان، وكبار مسؤولي الشركات النفطية العاملة هناك، يمثلون بتروناس تركمانستان ومترو الدولية وغيرها من الشركات.

ويمثل المكتب الجديد في تركمانستان خطوة هامة للشركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة، كدخول صناعة الهيدروجين الأزرق بحلول عام 2029، وزيادة استثماراتها من خلال رفع الطاقة الانتاجية للنفط في السوق التركمانية البالغة حالياً نحو 60 ألف برميل أو من خلال المشاريع الخاصة بالطاقات المتجددة.

وتستهدف دراجون أويل رفع انتاجها البالغ حالياً 180 ألف برميل إلى 250 ألف برميل يومياً في النموالطبيعي لإنتاج المواقع في نهاية 2025، مع إيلاء تركمانستان الاهتمام الكبير في هذه الزيادة المتوقعة.

وقال سعادة علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل «أن افتتاح المكتب الإقليمي للشركة في تركمانستان، هو نتاج ثمار أكثر من 20 سنة من التواجد هنا، اليوم ندشن فصل جديد من التعاون الجاد والمثمر بين بلدينا وهو أيضاً تأكيد على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا».

وأضاف الجراون، « تركمانستان من أقدم الدول التي اكتشف فيها النفط فهي دولة غنية تمتلك احتياطات ضخمة من النفط والغاز وهي وجهة هامة في الصناعة النفطية ونستهدف من خلال المكتب الجديد تعزيز التعاون فضلاً عن أنه مثال حقيقي للصداقة القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وتركمانستان، التي تسير بخطى واثقة نحو التقدم والازدهار بفضل دعم قيادة البلدين، وحرصهما على تعزيزها من خلال الشراكات الإيجابية التي تعود بالنفع على الجميع».

وثمن الجروان، الإنجازات المحققة في تركمانستان من تطور وازدهار في ظل فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان معرباً عن تمنياته بالمزيد من الرقي والنمو لهذا البلد الصديق والعزيز.

وأشار الجروان، إلى أن المكتب الجديد يتوفر على كل التسهيلات الضرورية للعمل كما يتوفر على إدارة متكاملة من جميع إدارات الشركة بالمقر الرئيسي بما يضمن سلاسة العمل، لافتاً إلى أن عدد موظفي الشركة في تركمانستان يصل إلى أكثر من 2000 موظف حيث سيسهر المكتب الجديد على خدمتهم وتلبية متطلباتهم.

ولفت إلى أن، أعمال دراغون أويل في تركمانستان ستركز على تعزيز استخراج النفط، ووقف حرق الغاز بحلول العام 2027 نهائياً مما يسهم في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية بالاضافة إلى الأعمال الأخرى ذات الصلة بحماية البيئة البحرية.



نبذة عن الشركة:

دراجون أويل هي شركة تتبع حكومة دبي متخصصة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، في كل من تركمانستان ومصر والعراق، يقع المقر الرئيسي للمجموعة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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