دبي، الإمارات العربية المتحدة - واصلت سوق العقارات في دبي تسجيل مستويات قياسية من الطلب على الأصول الفاخرة، مدفوعة بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين، ما يعزّز مكانة الإمارة كواحدة من أكثر الأسواق العقارية العالمية استقراراً وجاذبية.

وفي هذا السياق، أعلنت "بن غاطي" تسجيل مبيعات تفوق ربع مليار درهم، بعد إبرام صفقتين قياسيتين لبيع وحدتي بنتهاوس فائقتي الفخامة ضمن مشروع "بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي" في منطقة الخليج التجاري خلال يونيو الجاري. وشملت الصفقات بيع بنتهاوس بقيمة 200 مليون درهم، إلى جانب بنتهاوس آخر بقيمة 70 مليون درهم، لعملاء دوليين، في صفقات تاريخية تعكس استمرار الطلب على الوحدات النادرة وفائقة الفخامة ضمن المشاريع السكنية ذات العلامات العالمية.

وتأتي هذه الصفقات عقب تسجيل "بن غاطي" في ديسمبر 2025 واحدة من أبرز الصفقات العقارية في المنطقة، بعد بيع بنتهاوس بقيمة 550 مليون درهم ضمن المشروع ذاته، في صفقة تاريخية تُعد الأعلى من نوعها في دبي والشرق الأوسط، ما يعكس المسار التصاعدي الذي يشهده قطاع العقارات الفاخرة في الإمارة، ويؤكد المكانة العالمية التي يحظى بها مشروع "بوغاتي ريزيدنسز من بن غاطي"، والذي سبق أن استقطب نخبة من الشخصيات العالمية، من بينهم نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور، ولاعب كرة القدم الإسباني أيمريك لابورت، وفنان الأوبرا العالمي أندريا بوتشيلي.

وتعليقاً على هذا الإنجاز التاريخي، قال المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: "تعكس هذه الصفقات القياسية قوة ومرونة سوق دبي العقاري، واستمرار قدرته على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما تتمتع به الإمارة من بيئة اقتصادية مستقرة، وتشريعات جاذبة للاستثمار، ورؤية طموحة عززت مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري. وفي بن غاطي، نواصل الإسهام في هذا الزخم من خلال تطوير مشاريع نوعية ترتقي بمعايير الفخامة، وتلبّي تطلعات العملاء الباحثين عن أصول عقارية استثنائية ونادرة، ما يعكس قدرتنا على مواكبة الطلب العالمي على العقارات فائقة الفخامة، ويُسهم في دفع مسيرة نمو القطاع".

ويتميز البرج بموقعه الاستراتيجي في قلب منطقة الخليج التجاري، ويضم مجموعة من المرافق والخدمات عالمية المستوى، تشمل شاطئاً اصطناعياً، وخدمة صف السيارات، وسبا، إلى جانب مصعد خاص يتيح الوصول المباشر بالسيارة إلى داخل الوحدات السكنية، ليقدم تجربة استثنائية تجسد أعلى معايير الفخامة والرفاهية.

حول مجموعة بن غاطي القابضة:

تُعد شركة "بن غاطي" القابضة واحدة من أسرع شركات التطوير العقاري نموًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك محفظة متنامية تضم أكثر من 80 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 70 مليار درهم إماراتي. وهي تشتهر بريادتها في تطوير مشاريع سكنية تحمل مجموعة من أرقى العلامات الفاخرة، حيث أبرمت شراكات استراتيجية مع علامات دولية بارزة مثل "بوغاتي" و"مرسيدس-بنز" و"جاكوب آند كو"، لتقديم روائع معمارية تجمع بين الابتكار والفخامة. ويأتي نمو الشركة المتسارع انطلاقًا من قاعدتها المالية الراسخة واستراتيجيتها المنضبطة في النمو والتوّسع، مدعومةً بتصنيفات ائتمانية قوية عند مستوى BB- من وكالة "فيتش" وBa3 من وكالة "موديز"، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة واستقرار الشركة على المدى الطويل.

ويواصل المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، ترسيخ إرث العلامة في مجالات التميّز المعماري وجودة البناء الاستثنائية، إذ نجحت الشركة حتى اليوم في تسليم أكثر من 12,000 وحدة سكنية، وتضم محفظتها مشاريع متنوعة تتراوح بين مجتمعات سكنية متكاملة بتصاميم أنيقة وأسعار مناسبة، وصولاً إلى مشاريع سكنية فاخرة للغاية تشكّل معيارًا جديدًا في سوق العقارات الفاخرة بدبي.

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