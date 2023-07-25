الاتفاقيات تعزز الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار والاستثمار والعلاقات التجارية بين السعودية وهولندا

الرياض، المملكة العربية السعودية: أكدت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، أنها ستواصل تنفيذ خطط النمو الإستراتيجية التي بدأتها منذ أوائل عام 2020، من خلال توسيع عملياتها والاستثمار في المعدات والتقنيات الحديثة بالتعاون مع مجموعة من الشركات الهولندية المعروفة مثل "مارل بي في"، و"مافيتيك بي في"، و"اوتيفانجر ميلنيج إنجنيرز"، و"جي إيه أيه"، و"جي بي تي سي"، ومجموعة "فيسكون"، وشركة "مين" لتجهيز الأغذية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات التي يصل إجماليها إلى 200 مليون ريال سعودي في خطط النمو الخاصة بشركة التنمية؟

ووقعت التنمية مؤخراً اتفاقيات مع عدد من الشركات الهولندية تقدر قيمتها بحوالي 48 مليون يورو من خلال تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من رابو بنك، وهي شركة هولندية للخدمات المصرفية والمالية متعددة الجنسيات. تعزز الاتفاقية الشراكة وتبادل المعرفة والابتكار والاستثمار والعلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وهولندا، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وتأتي هذه الاتفاقيات بعد زيارة قام بها وفد من السفارة الهولندية برئاسة المستشار الزراعي إريك سميدت والمستشارة الزراعية صوفي هولدرز والمسؤول الزراعي إسماعيل آدم مقر شركة التنمية في الرياض. وقدم السيد أحمد عسيلان، العضو المنتدب لشركة التنمية الغذائية وعدد من المسؤولين في شركة التنمية أمام الوفد خطة الشركة لعام 2030 لدخول سوق الأغذية الحلال العالمية لتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة تلبي المعايير الدولية.

وخلال الزيارة، ناقش الوفد سبل تعزيز التعاون ونقل الخبرات المحلية بما في ذلك، شهادة الممارسات الزراعية السعودية الجيدة (GAP)، وشهادة الحلال، وبرنامج "صُنع في السعودية". كما أكدت التنمية التزامها بتحقيق أهدافها الطموحة وأن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق المواد الغذائية الحلال في العالم.

كما قام الوفد بزراعة الأشجار المحلية في إطار مبادرة مليون شجرة التي أطلقتها التنمية في محافظة شقراء، والتي تستخدم المياه المعالجة من مخلفات الدواجن والسماد العضوي الحيوي المعالج لزراعة الأشجار وريها. ويهدف المشروع إلى تطوير نهج دائري مستدام يعيد تدوير مياه الصرف الصحي من منشآتها، وتحويل منتجات النفايات إلى أسمدة، وتقليل انبعاثات الكربون الإقليمية والمساهمة في مبادرة السعودية الخضراء. سيتم الإعلان عن خطة المشاركة المجتمعية للتنمية من خلال توزيع البذور كجزء من حملة قادمة في مرحلة لاحقة.

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نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة عامة مدرجة في تداول السعودية. والجدير بالذكر أن مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية الغذائية. ويشتمل نموذج أعمال الشركة المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. واعتباراً من 31 مارس 2023، تدير الشركة 114 مزرعة بالإضافة إلى ستة مفارخ ومصنعي أعلاف وأربعة مسالخ و13 منشأة للتخزين الجاف والبارد في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة مليون شجرة، والتي تُروى بالمياه المعالجة من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.tanmiah.com

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