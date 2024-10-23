شركة الأغذية والمشروبات الرائدة تبدأ بإنشاء مصنعها الجديد بمساحة 1.37 مليون قدم مربّع للوصول إلى الأسواق الآسيوية والأفريقية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ألف طناً

مجموعة "سيلفر لاين جيت" تعلن عن هذه الخطوة المهمة إلى جانب مدينة دبي الصناعية على هامش فعاليات معرض "سيال" باريس العالمي الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "سيلفر لاين جيت"، إحدى أبرز شركات الأغذية والمشروبات، عن البدء بأعمال إنشاء مصنعها المتكامل الجديد بقيمة 200 مليون درهم إماراتي في مدينة دبي الصناعية، وهي الوجهة الرائدة إقليمياً لشركات التصنيع والخدمات اللوجستية وتُعدّ من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم في دبي.

ومن المقرر افتتاح هذا المصنع الجديد بمساحة تبلغ 1.37 مليون قدم مربّع خلال العام المقبل، حيث جرى الإعلان عن ذلك على هامش فعاليات معرض الأغذية العالمي "سيال" باريس 2024 الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2024 في مركز المعارض "باريس نورد فيلبينت" في فرنسا.

وسوف يتمتّع مصنع مجموعة "سيلفر لاين جيت" التي تملك العلامات التجارية البارزة "لانسي" و"جاردو" و"سيلڤا" و"سما" و"زين"، بالقدرة على إنتاج 90 ألف طناً من مسحوق الحليب و10 ألف طناً من الزبدة سنوياً. ومن شأن هذا المصنع أن يسهم في تعزيز منتجات هذه الشركة المصنّعة للحليب ومصل اللبن والمنتجات الخاصّة مثل التوابل المصنوعة من الفواكه والخضار.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، أكّد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، أنّ الأمن الغذائي هو من الركائز الأساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي، حيث تلعب سلاسل القيمة المستدامة لقطاع الأغذية والمشروبات دوراً بارزاً في ضمان مستقبل أفضل للجميع حول العالم. وقال: "تلعب الصناعات المتقدّمة دوراً محورياً في تحقيق هذه الرؤية، حيث تمّ تصميم منظومتنا الصناعية الرائدة لدعم خطط توسّع الشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية ونموّها".

وأضاف: "يأتي انضمام عملاء على غرار مجموعة "سيلفر لاين جيت" إلى وجهتنا الصناعية الرائدة تأكيداً على حرص مدينة دبي الصناعية على المساهمة بشكل كبير في دعم أجندة الأمن الغذائي في دولة الإمارات. كما يعكس التزامنا الراسخ في بناء شراكات إستراتيجية مع أهم وأبرز المصنعين والمبتكرين للمساهمة في دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً وضمان مستقبل يقوم على الأمن الغذائي العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات" وأجندة دبي الاقتصادية D33".

ومن جانبها، قالت شيرين سعيد، المدير العام لمجموعة "سيلفر لاين جيت": "يُعدّ البدء بأعمال الإنشاء في مصنعنا الجديد في مدينة دبي الصناعية مرحلة مفصلية في مسيرتنا، حيث سيسهم في تعزيز سلسلة قيمة منتجات الأغذية والمشروبات على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وبالطبع، سيستفيد مصنعنا المتقدّم من البنية التحتية المتطوّرة لمدينة دبي الصناعية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الصناعي في المنطقة لضمان إمدادات مرنة وسريعة من المنتجات الأساسية المصنوعة من الحليب. ولا شكّ في أنّ مكانة دبي المتنامية كوجهة صناعية بارزة عالمياً يجعل منها موقعاً إستراتيجياً لنموّنا، علماً أننا نطمح من خلال مصنعنا الجديد اليوم إلى التوسّع أكثر ضمن أسواق جديدة".

ويعكس وضع حجر الأساس في المصنع المتكامل لمجموعة "سيلفر لاين جيت" مكانة دبي ودولة الإمارات وجهةً صناعيةً عالميةً بارزةً، بما يتماشى مع رؤية الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الطموحة. وعند البدء بتشغيل عملياته التجارية، سيقدّم هذا المصنع خدماته لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك المخابز والمطاعم وشركات تصنيع المثلجات والفنادق وشركات تعهّد الطعام ضمن أسواق منطقة الخليج وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وسيكون مصنع مجموعة "سيلفر لاين جيت" الجديد مجهّزاً بأحدث الآلات والمعدات لضمان التميّز في الجودة والعمليات التشغيلية. ومن المتوقّع أن يسهم هذا المصنع في إيجاد 300 فرصة عمل جديدة، بما يدعم بدوره الاقتصاد الصناعي والخدمات اللوجستية في دبي ودولة الإمارات بشكل ملحوظ. وسوف تستفيد المجموعة من الموقع الإستراتيجي الذي تمتاز به مدينة دبي الصناعية على مقربة من شبكات النقل الحيوية، بما في ذلك مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي ومحطة الشحن التابعة لشركة "قطارات الاتحاد" والطرق الإقليمية الرئيسية، لتسهيل ربطها بالجهات المعنية على مستوى المنطقة دعماً لخططتها التوسّعية في السوق.

وتضمّ مدينة دبي الصناعية أكثر من ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و300 مصنع قائم، بما يعزّز عمليات تصنيع المنتجات محلياً وتصديرها إلى كافة أنحاء العالم وفقاً لأهداف مبادرة "اصنع في الإمارات". وتضم قاعدة عملاء مدينة دبي الصناعية قادة القطاع الصناعي على غرار شركات "إيه بي مولر – ميرسك" و"باتشي" و"تمور البركة".

وقد ألقت مدينة دبي الصناعية، على هامش مشاركتها في فعاليات معرض "سيال" باريس 2024 ضمن وفد من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الضوء على الدور البارز لحملتها العالمية "لنُبدع بصناعتنا" التي تهدف إلى رفع الوعي بالصناعة المحلية والارتقاء بالتميّز الصناعي في دولة الإمارات. وكانت قد أطلقت مدينة دبي الصناعية حملة "لنُبدع بصناعتنا" في مايو 2023 بعد إبرامها شراكة إستراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات لدعم الصناعات المتقدّمة ضمن قطاع الأغذية من جهة، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من جهة أخرى لاستقطاب شركات التصنيع العالمية وتسهيل إجراءات افتتاح مصانعها الإقليمية في دبي ودولة الإمارات وتصدير منتجاتها إلى المنطقة والعالم.

تُعدّ مدينة دبي الصناعية من أكبر وجهات التصنيع على مستوى المنطقة. وهي من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم.

-انتهى-

#بياناتشركات