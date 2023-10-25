منشأة جديدة لتصنيع الأقراص والكبسولات والأدوية السائلة والمراهم، بقدرة استيعابية تلبي المتطلبات العالمية حتى العام 2030

سيتعاون المصنع الجديد مع مركز هيمالايا العالمي للأبحاث في مجمع دبي للعلوم لتطوير المنتجات الجديدة

مصرف الإمارات للتنمية يمول إنشاء المصنع الأول لشركة هيمالايا ويلنس خارج الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة هيمالايا ويلنس، وبعد حصولها على تمويل من مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، عن وضع حجر الأساس لمصنع متطور للأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة تيكوم.

سينتج المصنع المستحضرات الدوائية والمكمّلات الغذائية المصنوعة من الأعشاب، بما يعزز صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية في دولة الإمارات ويرسخ الثقة العالمية بالمنتجات المصنعة في الدولة، تماشياً مع مستهدفات مشروع 300 مليار واصنع في الإمارات ونحن الإمارات 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33.

تبلغ قيمة الاستثمار في المصنع 54,4 مليون دولار (200 مليون درهم)، وسيتم بناء المرحلة الأولى على مساحة تبلغ 225,000 قدم مربع، وستوفر نحو 250 فرصة عمل، فيما ستصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى 3 مليارات قرص دوائي و15 مليون عبوة شراب و3 ملايين أنبوبة مرهم، مع إعداد القدرة الاستيعابية للمنشأة لتلبية متطلبات الكميات العالمية حتى العام 2030.

سيتم بناء مصنع هيمالايا ويلنس بما يتوافق مع ممارسات التصنيع الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبية، بالإضافة إلى معايير منظمة الصحة العالمية ومعايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فضلاً عن اتباع اللوائح والقوانين المحلية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وحضر الحدث نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار الشخصيات، من بينهم أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية؛ ومحمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وشايلندرا مالهوترا، الرئيس التنفيذي لشركة هيمالايا ويلنس؛ وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي؛ وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري؛ وجاتين براهميشا، الرئيس التنفيذي العالمي للشؤون المالية لشركة هيمالايا ويلنس، إلى جانب لبنى منال وسفيان منال من فريق الإدارة في شركة هيمالايا.

يمثل بدء أعمال بناء مصنع في مدينة دبي الصناعية تأكيداً على التزام هيمالايا في توسيع نطاق أعمالها حول العالم انطلاقا من دبي، وبالأخص ضمن مجمعات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم. وتدير مجموعة هيمالايا، التي تأسست في الهند في العام 1930، مركزاً عالمياً للبحث والتطوير يمتد على مساحة 92,000 قدم مربع في مجمع دبي للعلوم، وهو أحد مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم على غرار مدينة دبي الصناعية.

وسيتعاون مصنع هيمالايا ويلنس مع مركز البحث والتطوير في مجمع دبي للعلوم في تطوير المنتجات الجديدة، وتعزيز عمليات الإنتاج، وتوسيع نطاق الأنشطة ونقل التقنيات المتطورة.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي الصناعية، قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: "نحن حريصون على توفير بيئة أعمال صناعية متكاملة في شتى القطاعات بما في ذلك قطاع صناعة الأدوية بهدف المساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية وضمان الصحة والسلامة وتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع 300 مليار واصنع في الإمارات ونحن الإمارات 2031 وأجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف: "باعتبارها محركاً استراتيجياً لعجلة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ترحب مدينة دبي الصناعية بشركة هيمالايا ويلنس ونتطلع قدماً إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تعزيز القطاع الصناعي الإماراتي وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصنيع والخدمات اللوجستية المتقدمة".

وتعليقاً على وضع حجر الأساس، قال شايلندرا مالهوترا، الرئيس التنفيذي لشركة هيمالايا ويلنس: "نواصل تعزيز مكانتنا العالمية كعلامة تجارية تتبع نهجاً علمياً مدروساً وتركز على توفير المنتجات العشبية المتكاملة، ونحن على يقين من أن دبي هي المركز الاستراتيجي المثالي بالنسبة لنا، حيث تتميز الإمارة بقدرتها على جذب المواهب العالمية، وهو أمر بالغ الأهمية لجهودنا الرامية لبناء منشأة مرموقة للبحث والتطوير ومنشأة أخرى للتصنيع من شأنها رسم مستقبل صناعة المنتجات العشبية. وإلى جانب مقرنا العالمي ومقر المنطقة في دبي، يسرنا بناء منشأتين تابعتين لنا داخل مجمّعات الأعمال الأكثر ازدهاراً في دبي، مدينة دبي الصناعية ومجمع دبي للعلوم".

بدوره، أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية حرص المصرف الدائم، وضمن رؤيته الاستراتيجية، على دعم المشاريع الاستثمارية في القطاعات الحيوية والأكثر تأثيراً على جودة الحياة في المجتمع، وقال: "يأتي تمويل مصنع هيمالايا ويلنس الجديد انسجاماً مع رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة بدعم خطط التنويع الاقتصادي المستدام وتعزيز أنشطة التصدير في دولة الإمارات".

وأضاف النقبي: "كما أن تشييد منشأة عالمية المستوى، هي الأولى من نوعها لشركة هيمالايا خارج الهند، سيسهم في تمكين الشركة من تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجاتها، كما أنه يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لمبادرة "اصنع في الإمارات"، الهادفة إلى تمكين الشركات من الاستفادة من المكانة العالمية لدولة الإمارات كمركزاً عالمياً للصناعة المعتمدة على التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتمكينها كذلك من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارات، والوصول من خلالها إلى جميع الأسواق العالمية".

ويتماشى إنشاء المصنع مع خطط هيمالايا ويلنس لترسيخ مكانة دبي مركزاً لتصدير منتجاتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، إضافة إلى تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة وأوروبا ودول مختارة في آسيا والمحيط الهادئ مستقبلاً. ومن المتوقع أن يساعد تعزيز القدرة الإنتاجية الشركة على استخدام أحدث التقنيات وتوفير المنتجات بأسعار تنافسية لشبكة عملائها العالمية.

إضافة إلى ذلك، سيتم استخدام أحدث تقنيات تصنيع المنتجات الصيدلانية وتعبئتها وتغليفها في المصنع الجديد، مع أتمتة العديد من عمليات التخزين لتعزيز الكفاءة. وستستخدم عملية البناء مواد وتركيبات فائقة الجودة، مع تمكين عمليات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المياه في المصنع.

يأتي دعم مصرف الإمارات للتنمية لمصنع هيمالايا الجديد في إطار جهود المصرف لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم نمو قطاع الرعاية الصحية وتطوير قدرات الصناعة المحلية في دولة الإمارات. ويستهدف مصرف الإمارات للتنمية الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم الشركات في الإمارات في خمس قطاعات ذات أولوية - هي الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، بحلول عام 2026.

وتُعدّ مدينة دبي الصناعية التي تأسست في عام 2004 من أبرز وأكبر المجمّعات الصناعية واللوجستية على مستوى المنطقة، حيث تضمّ أكثر من 800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية و300 مصنع دخلت حيز الإنتاج في قطاعات مختلفة، كما تعتبر أحد مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم.

#بياناتشركات

- انتهى -