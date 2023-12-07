بيروت: قامت شركة توتال للطاقات في لبنان، بالتعاون مع جمعيّة سيدرز للعناية، بزراعة 200 شجرة ليلاند تغطّي مساحة 72 متراً مربّعاً من حرش بيروت. وتؤكّد هذه المبادرة إلتزام توتال للطاقات تجاه المجتمع والبيئة، حيث تشارك الشركة في إنشاء مساحات خضراء متاحة لجميع سكّان بيروت في قلب المدينة.

تمّت زراعة الأشجار بحضور محافظ بيروت القاضي مروان عبود والسيّد بيار بعقليني ممثلاً وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، والسيّدة يسرى صيداني ممثلةً رئيس بلديّة بيروت السيد عبد الله درويش وأعضاء من مجلس البلديّة، وموظّفي شركة توتال للطاقات إلى جانب متطوّعين آخرين. وخلال النشاط، كشف المدير العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان عن لوحة رمزيّة تجسّد تفاني الشركة في تجميل حرش بيروت وتطويره.

لطالما كان حرش بيروت، المعروف أيضًا بإسم "الرئة الخضراء" للمدينة، مكانًا مميّزاً للمقيمين والزّوار على حدّ سواء. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المشروع لا يؤدّي إلى تعزيز المظهر الجماليّ للمنتزه فحسب بل يساهم أيضاً بشكل كبير في تحسين جودة الهواء وتعزيز التنوّع البيولوجي. وسوف تمتصّ كلّ شجرة ليلاند، في خلال نموّها، حوالى 20 إلى 50 كجم من ثاني أكسيد الكربون سنويّاً وستوفّر هذه الأشجار منطقة عازلة خضراء من 120 متر حول حرش بيروت، مما يخفف من تأثير التمدّن ويحمي التنوّع البيولوجي في الحرش. كما أنّ هذه الأشجار ستساعد في تنظيم المناخ والتحكّم بجريان المياه وتنقية الهواء والماء مع دعم المُلقّحات وأنواع أخرى من الكائنات التي تساهم في إستقرار النظام البيئي.

أكّد السيّد أدريان بيشونيه، المدير العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان: " إلى جانب مهمّتها المتمثّلة في توفير طاقة موثوقة ومتوفّرة للجميع، تحظى شركة توتال للطاقات بتاريخ طويل في فعل الخير وقيادة تغييرات هادفة في بيروت وجميع أنحاء لبنان. وتتوافق هذه المبادرة بشكل مثالي مع مهمّتنا المتمثّلة في تعزيز راحة المجتمعات مع الحفاظ على المساحات الخضراء للأجيال القادمة."

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-انتهى-

شركة توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9 – فرع لبنان

إن توتال إنيرجيز للإستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ العام ٢٠١٨، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع إتفاقيتيْ الإستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و 4. بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة توتال إنيرجيز أوّل بئر إستكشافيّ تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل العام 2020 وفقًا لإلتزاماتها التعاقديّة. مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة لقد أكملت توتال إنيرجيز الآن حفر بئر إستكشافيّ ثانٍ في الرّقعة رقم 9.

https://totalenergies.com.lb/en/exploration-and-production

شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان

شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان ش.م.ل. هي شركة تابعة لشركة TotalEnergies ذات النشاطات الشاملة في مجال الطاقة وهي متواجدة في لبنان منذ العام 1951 من خلال شبكة تتجاوز 180 محطّة منتشرة في كافّة المناطق اللبنانيّة حيث 60 منها تُزوّد بالطاقة الشمسيّة كما تقوم الشركة محليًا بتسويق وقود وزيوت TotalEnergies العالية الجودة.

يسعى فريق العمل إلى تطبيق المعرفة والخبرة المكتسبتيْن من خلال نشاطات شركة TotalEnergies وذلك في خدمة أكثر من 1300 عميل مهنيّ مع مساعدتهم في تحوّل الطاقة إلى جانب حوالى 70000 عميل يقصدون شبكتنا يوميّاً للاستفادة من الخدمات الشاملة التي نقدّمها إلى جانب محلات Bonjour التي توفّر منتجات متنوّعة وعروض مستمرّة.

تسعى الشركة جاهدة إلى المساهمة في تحقيق طموح شركة TotalEnergies للوصول إلى صفر إنبعاثات كربونيّة بحلول العام 2050، معاً مع المجتمع. فيشكّل تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحفيز حلول إدارة النفايات أولويّة في مواقعنا.

إنّ توتال للطاقات ماركتينغ لبنان حائزة شهادة الأيزو 9001 والأيزو 14001 كما تراقب سلسلة التوريد والتوزيع الكاملة فضلاً عن كونها تمتثل للمعايير الدوليّة للجودة والسلامة والإستدامة.

https://totalenergies.com.lb/

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نبذة عن قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies

يقدّم قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies لعملائه المهنيّين والأفراد مجموعة واسعة من منتجات الطاقة وخدماتها – منها المنتجات البتروليّة والوقود الحيوي وشحن السيّارات الكهربائيّة والخدمات ذات الصلة إلى جانب الغاز للتنقّل برّاً وبحراً – لمرافقتهم أثناء تنقّلاتهم ومساعدتهم على التقليل من إنبعاثات الكربون. يزور أكثر من 8 مليون عميل يوميّاً شبكتنا المؤلّفة من 16000 محطّة في جميع أنحاء العالم. وكوننا نحتلّ المركز الرابع عالميّاً في مجال الزيوت، نقوم بتصميم منتجات عالية الأداء للسيّارات والصناعة والقطاع البحري إلى جانب تسويقها. ولتأمين أفضل خدمة لعملائنا من الشركات نقوم بالإرتكاز على فِرَق المبيعات وشبكة خدماتنا اللوجستيّة الدوليّة وعروضنا المتنوعّة. كما نحن متواجدون في 107 بلد حيث يعمل فريقنا المؤلّف من 31000 موظّف في خدمة جميع عملائنا.

نبذة عن شركة TotalEnergies

TotalEnergiesهي شركة عالميّة ذات نشاطات شاملة في مجال الطاقة تعمل على إنتاج وتسويق طاقات مختلفة: النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء والطاقات المتجدّدة والكهرباء.

يعمل في الشركة أكثر من 100000 موظّف وهم ملتزمون من أجل طاقة في متناول الجميع وأكثر نظافة وأكثر موثوقيّة ومتوفّرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. تعمل شركة TotalEnergies في أكثر من 130 بلد وتضع التنمية المستدامة بجميع أبعادها في صلب مشاريعها وعمليّاتها للمساهمة في تأمين راحة الأفراد.

للإتصال بشركة TotalEnergies

توتال للطاقات ماركتينغ لبنان: caline.zgheib@totalenergies.com

العلاقات الإعلاميّة للشركة: presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR

علاقات المستثمرين:+ ir@totalenergies.com

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