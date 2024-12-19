دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي عن بيع قصر فخم في مجمّع هيلز غروف - دبي هيلز إستيت - مكوّن من تسع غرف نوم، وذلك مقابل مبلغ قياسي بلغ 200 مليون درهم إماراتي، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشركة والبالغ 145 مليون درهم، الذي تم تسجيله قبل أقل من شهرين.

وقد مثلت "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي" كلاً من الشاري والبائع في هذه الصفقة التاريخية، وقد تمثل الشاري بخبير الاستشارات العقارية العالمي للشركة رينيت شاه.

والقصر المفروش بالكامل يقع على قطعة أرض خاصة تبلغ مساحتها أكثر من 37700 قدم مربع، ويتألّف من أربعة طوابق مع ترّاس على السطح ودور سفلي وحديقة كبيرة ومسبح ذي تصميم فريد. ويوفّر موقع القصر بالتالي إطلالات بانورامية متميّزة على ملعب الغولف والأفق الملفت لوسط مدينة دبي وبرج خليفة.

رئيس مجلس إدارة "دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي" ورئيسها التنفيذي، جورج عازار، صرّح بالقول: "هذه الصفقة القياسية في "شارع الأحلام" ضمن مجمّع هيلز غروف هي شهادة على جاذبية دبي العالمية والرؤية الاستراتيجية لفريق عمل الشركة. فمن خلال وضع معايير جديدة للقطاع باستمرار، نعمل على رسم مستقبل سوق العقارات الفاخرة في دبي وتعزيز مكانتنا كشريك موثوق لذوي الثروات العالية. كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم خدمة متميّزة وإعادة تعريف معايير المعيشة الفاخرة في دبي."

من جهته، قال رينيت شاه، الاستشاري الأول لدى شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي: "لقد حقّق مشروع دبي هيلز إستيت وعوده فعلاً إذ بات الوجهة المميّزة لنخبة قاطني المدينة. ويضمّ مجمّعا هيلز فيو وهيلز غروف بعض أرقى المنازل في دبي، ما يجعل معايير التسعير الجديدة أمراً لا مفرّ منه. ومع استمرار هذا المجمّع الحديث في التطوّر، سوف تستمر قيمته في الارتفاع."

يضمّ هيلز غروف - أحد المجمّعين الحصريين للقصور في دبي هيلز إستيت - 26 مسكناً فقط على طول شارع واحد، ويحيط به ملعب الغولف والبحيرات الخلابة. وقد اكتسب هذا التفرّد - إضافةً إلى التوفّر المحدود لهذه القصور - لقب "شارع الأحلام"، ما يجعله مطلوباً بشدّة من قبل أصحاب الثروات المرتفعة. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، أبرمت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي خمساً من أغلى الصفقات في الحيّ، حيث تجاوزت كل منها الصفقة التي سبقتها، وقد شكّلت الصفقة الأخيرة زيادة في القيمة بنسبة 62.5٪ عن أول عملية بيع قصر من قبل الشركة في هذه المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ سوق العقارات في دبي بلغ في أكتوبر الماضي أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلاً أكثر من 20 ألف معاملة بقيمة إجمالية بلغت 60.5 مليار درهم إماراتي (16.47 مليار دولار أمريكي). هذا وتستمرّ المدينة في جذب الأثرياء العالميين، وخاصة من المملكة المتحدة وشرق آسيا والولايات المتحدة. وفي حين زادت عمليات تسليم المنازل الجديدة بنسبة 50% في الربع الثالث من العام 2024، يظلّ العرض محدوداً في المناطق الراقية، ما يضع مناطق مثل هيلز غروف في مكانة تسمح لها بتحصيل أسعار مميّزة.

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نبذة عن شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي

تعتبر شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي من شركات الوساطة العقارية الرائدة المتخصصة في الأسواق الرئيسية والفاخرة. وتقدّم الوكالة خبرتها لعملائها المميزين في أكثر المناطق المرغوبة في دبي، بما في ذلك تلال الإمارات، ومنطقة ديستريكت ون، ونخلة جميرا، وغيرها. وباعتبارها جزءاً من شبكة سوثبيز إنترناشونال ريالتي العالمية، فإنها توفّر وصولاً لا مثيل له إلى جمهور عالمي في 84 دولة ومنطقة حول العالم.