القاهرة: تعلن شركة بلتون المالية القابضة ("بلتون")، أحد المؤسسات المالية الأسرع نموا، عن قيام شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم ("الشركة")، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بتوقيع إتفاقية تخصيم بقيمة 200 مليون جنيه مع شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير ("EGMED")، أحد أكبر شركات توريد وتوزيع المعدات الطبية في مصر.

والجدير بالذكر أن الاتفاقية تعد انجازاً هاماً لأنها تمثل أول اتفاقية تخصيم لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إضافة نشاط التخصيم لخطوط أعمال الشركة في سبتمبر 2023. من خلال تلك الاتفاقية، سوف تقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات اليومية لعمليات التشغيل الخاصة بـ EGMED.

وعقب أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، قائلاً: "يسعدنا الاعلان عن إبرام أول اتفاقية تخصيم مع EGMED، وهو إنجاز هام لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم. هذا التعاون الاستراتيجي لا يمثل فقط بداية شراكة محورية مع EGMED ولكن أيضًا يرمز إلى خطوة مهمة في بناء وتعظيم محفظة التخصيم. تعزز هذه الاتفاقية التزام بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم بتقديم حلول مالية استراتيجية لشركة EGMED من خلال توفير التمويل الأساسي لعمليات التشغيل اليومية. وتؤكد هذه الشراكة على مكانة بلتون الاستراتيجية في السوق والتي سوف تمهد الطريق لتوسع محفظة التخصيم لدينا."

ومن جانبه، اضاف عمرو شاكر، رئيس مجلس إدارة شركة EGMED، قائلاً: "تمثل اتفاقية التخصيم مع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم مرحلة مهمة في الإستراتيجية المالية لشركة EGMED. يؤكد هذا التعاون التزامنا بتأمين حلول تمويل مبتكرة لتسهيل عملياتنا اليومية وتعزيز مكانتنا في قطاع الرعاية الصحية. وتتماشى خبرة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم ونهجها الاستراتيجي مع رؤية EGMED، ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستلعب دورًا محوريًا في النجاح المستمر والنمو لشركتنا".

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عن بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم:

شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، حيث تختص في تقديم حلول وخدمات التأجير التمويلي والتخصيم. وتحظى الشركة بمكانة رائدة في سوق التأجير التمويلي والتخصيم المصري، بفضل مساهمتها القوية في توفير الحلول التمويلية المبتكرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبرى الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل القطاعات التالية: التطوير العقاري، خدمات الدعم اللوجستي، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الأدوية، الأغذية والمشروبات، الطباعة والتغليف، المواد الكيمياوية، والنفط.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون المالية القابضة) كود البورصة المصرية (BTFH.CA هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.

عن شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير:

تأسست شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير عام 1983، وتعتبر شركة رائدة في سوق المنتجات والخدمات الطبية. حيث يرتكز نشاط الشركة على تجميع وتصنيع وتوزيع المنتجات الطبية وتوفيرها للمستشفيات وهيئات الرعاية الصحية بمصر والشرق الأوسط وافريقيا. وتوفر الشركة مجموعة واسعة من الأجهزة الطبية والحلول الكاملة وذلك بتعاونها مع رواد العلامات التجارية الطبية حول العالم. والجدير بالذكر أن شركة المجموعة المصرية للاستيراد والتصدير كانت أول من قدم منتجات Fresenius لغسيل الكلى في مصر. تقدم المجموعة مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الصحية للسوق المصري مع سجل حافل من النجاح امتدت لأكثر من 40 عامًا.