"ذا إيكرز" يُقدّم في مرحلته الجديدة 200 فيلا مصممة خصيصاً بعد النجاح الهائل الذي حققه ببيع أكثر من نصف فلل المرحلة الأولى

الطرح الجديد يأتي تلبية للطلب المتزايد على الوحدات السكنية التي تجمع بين رغد العيش والانسجام مع الطبيعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس"، التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن الإطلاق المرتقب لأكثر من 200 فيلا جديدة ضمن مجمع الفلل الحصري في "ذا إيكرز". يأتي هذا الإعلان عقب النجاح الباهر للمشروع وبيع ما يزيد على نصف وحدات المجمّع في المرحلة الأولى. وتلبي مجموعة الفلل الجديدة الطلب المتنامي على نمط الحياة المنسجم مع الطبيعة والصديق للبيئة في وجهاتٍ سكنية راقية.

يتمتع هذا المشروع السكني الراقي بموقع مميز في قلب منطقة دبي لاند، ويربط بسلاسة بين المساحات الداخلية والخارجية متيحاً للسكان الاستمتاع بأسلوب حياة استثنائي متناغم مع الطبيعة. يضم المشروع 1,200 فيلا عصرية تتراوح من ثلاث إلى سبع غرف نوم وتقبع وسط الحدائق المشجرة والبحيرات الزرقاء المتلألئة. وتتميز هذه الفلل بتصميمها المفتوح ونوافذها الممتدة من الأرض إلى السقف ليغمرها دفء أشعة الشمس. ولهذه الفلل حدائق خلفية خاصة بها وغرف خارجية توفر مساحة للعيش تتناغم مع الطبيعة الساحرة. وقد تم تصميم المجمع بأكمله لتوفير تجربة معيشية تجمع بين رغد العيش والانسجام مع الطبيعة.

تضم المرحلة الجديدة من "ذا إيكرز" ما يزيد على 200 فيلا إضافية مكونة من ثلاث وأربع و خمس غرف نوم، وتتراوح مساحتها من 3,048 قدماً مربعاً إلى 6,001 قدماً مربعاً؛ وبذلك تعزز "مِراس" الفرصة للانضمام إلى هذا المجمع الفريد والعيش وسط الطبيعة الساحرة؛ حيث يجمع "ذا إيكرز" بين الفخامة العصرية والبيئة الهادئة، مما يميّزه عن مختلف المشاريع السكنية في دبي.

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في دبي القابضة للعقارات: "يؤكد النجاح الكبير للمرحلة الأولى من "ذا إيكرز" على التزامنا بخلق وجهات نابضة تركز على المجتمع وتغذي الشعور بالانتماء والرفاهية. والآن، نواصل مسيرتنا نحو التميز بإطلاق مرحلة جديدة تقدم خيارات متنوعة من المساحات المبتكرة التي تعزز الانسجام مع الطبيعة، وترسي معياراً جديداً للحياة الراقية في دبي. وسنواصل التركيز في هذه المرحلة على تحسين كفاءة الطاقة والحد من استهلاك المياه تأكيداً لمسؤوليتنا البيئية والتزامنا الثابت بالاستدامة".

وانسجاماً مع هدفها في حصول مشروع "ذا إيكرز" على تصنيف LEED للمجتمعات المستدامة، فقد حرصت "مِراس" أن يلبي تصميم المشروع هذا الهدف، ويشمل ذلك ضمان تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 80% للفرد مقارنة بالمتوسط ​​الوطني؛ حيث تساعد الأبنية المعزولة جيداً، وأدوات التحكم الذكية، وأنظمة الإضاءة عالية الكفاءة في تحقيق هذا الهدف. ويتميز المشروع بتقليل استهلاك المياه بنسبة 33% مقارنة بالمتوسط المحلي في دولة الإمارات. ويعتمد المشروع على مصادر مياه مستدامة، حيث يتم تغطية 100% من احتياجات الري بمياه الصرف الصحي المعالجة. وإضافة إلى ذلك، تساهم تجهيزات توفير المياه وأنظمة الري الفعالة والنباتات المقاومة للجفاف في تشجيع السكان على تبنّي الممارسات المستدامة.

يتميز مجمع "ذا إيكرز" ببنية تحتية اجتماعية قوية، حيث يربط "هالو بارك" أرجاء المجمّع فيما بينها ويخلق بيئة آمنة للسكان وسط المساحات الخضراء المفتوحة. ويشمل المخطط الرئيس للمشروع مدرسة ابتدائية، وروضة للأطفال، وعيادة، ومساجد، ونوادي، ومنطقة بيع بالتجزئة، بالإضافة إلى حديقة المزروعات بمساحة 2,000 متر مربع. وتساهم شبكة مسارات المشي وركوب الدراجات، وصالة الألعاب الرياضية الخارجية، وملاعب الأطفال، وحمامات السباحة، والمناطق الرياضية في إثراء نمط الحياة الآمن والصحي وضمان رفاهية سكان المجتمع.

يتمتع "ذا إيكرز" بموقع استراتيجي على مقربة من أهم الطرق التي تصل السكان بسهولة بجميع أنحاء المدينة، مثل شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات. وهو على مقربة من العديد من الوجهات الشهيرة في المدينة، إذ يبعد مسافة 5 دقائق فقط بالسيارة من مجمع حمدان الرياضي و10 دقائق عن القرية العالمية و25 دقيقة من مطار دبي الدولي. وهو محاطٌ بالعديد من الأحياء السكنية الراقية التي تحتوي على مرافق شاملة تلبي مختلف الاحتياجات.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة عبر الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "دبي للعقارات" و"مِراس" و"نخيل" و"ميدان"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع وإدارة المرافق والمناطق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع العقارية الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع "1 /جي بي أر" و"لاڤي" و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

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