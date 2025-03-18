شراكة بين زيكر وأرماني بافيليون

دبي، الإمارات العربية المتحدة، في تطور يعكس التحولات السريعة في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة، أعلنت "زيكر الإمارات" عن تحقيقها نموًا قياسيًا بنسبة 200% في مبيعاتها خلال يناير 2025 مقارنةً بشهر ديسمبر 2024، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق التنقل المستدام بالدولة. وتخطط الشركة، المدعومة من مجموعة عبد الواحد الرستماني، لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 400%، مدفوعةً بالتوسع الاستراتيجي وزيادة الطلب على السيارات الكهربائية الفاخرة.

هذا الإنجاز اللافت يأتي وسط ارتفاع متسارع في تبنّي السيارات الكهربائية بالإمارات، حيث توقعت تقارير اقتصادية أن حجم سوق المركبات الكهربائية في الدولة سيصل إلى 7.5 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعًا بالتحوّل الحكومي نحو الطاقة المستدامة، والحوافز المقدمة لتشجيع الاعتماد على المركبات الكهربائية.

عام من التوسع والنمو المستدام

منذ انطلاقتها في الإمارات تحت مظلة مجموعة عبد الواحد الرستماني، نجحت زيكر في توسيع انتشارها بسرعة، بافتتاح صالات عرض ومراكز خدمة متخصصة في دبي وأبو ظبي، مما عزز من ثقة العملاء وساهم في نمو مبيعاتها بشكل ملحوظ.

وتطرح "زيكر" طرازين رئيسيين: زيكر 001 وزيكر X، اللذين سجّلا طلبًا مرتفعًا بين فئة المستهلكين الباحثين عن الفخامة والأداء المستدام. ومع التوقعات بإطلاق زيكر 7X قريبًا، تتجه الشركة لتعزيز مكانتها في سوق السيارات الفاخرة الذكية، مستفيدةً من التقدم التكنولوجي والبنية التحتية المتطورة لشحن المركبات الكهربائية في الإمارات.

نمو غير مسبوق

قال روبرتو كولوتشي، مدير المركبات الكهربائية في مجموعة عبد الواحد الرستماني: "ما حققته زيكر خلال عامها الأول في الإمارات يعكس الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية الفاخرة. تسجيل نمو بنسبة 200% خلال شهر واحد فقط يؤكد أننا في مسار تصاعدي سريع. هدفنا ليس فقط تلبية الطلب الحالي، بل تعزيز تحول السوق نحو التنقل المستدام، مع توقعاتنا بالوصول إلى معدل نمو سنوي 400%."

من جانبه، أضاف سكاي شان، المدير العام لمجموعة زيكر الدولية في الإمارات:"الإمارات تمثل بيئة مثالية لنمو قطاع السيارات الكهربائية، بفضل البنية التحتية المتقدمة والمبادرات الحكومية الداعمة. إن نجاح زيكر هو ثمرة التعاون الاستراتيجي مع مجموعة عبد الواحد الرستماني، ونحن ملتزمون بتقديم منتجات عالمية المستوى تلبي تطلعات السوق الإماراتي المتنامي."

شراكة بين زيكر وأرماني بافيليون

احتفالًا بشهر رمضان المبارك، عقدت زيكر شراكة حصرية مع أرماني بافيليون لاستعراض نسخة 2025 من زيكر 001 في عرض فاخر يعكس اندماج التكنولوجيا المتقدمة بالفخامة الإيطالية. هذا الحدث البارز يعزز من صورة زيكر كعلامة تجارية لا تقدم فقط سيارات كهربائية، بل تجربة متكاملة تجمع بين الأداء الفائق والتصميم الراقي.

نحو مستقبل أكثر استدامة

مع توجه الإمارات لتصبح مركزًا عالميًا للسيارات الكهربائية الفاخرة، تبدو زيكر في موقع مثالي لقيادة هذا التحول، عبر استراتيجية نمو طموحة تدعمها التكنولوجيا والابتكار. ومع استمرارها في تحقيق معدلات نمو قياسية، تظل الأنظار موجهة نحو زيكر لمعرفة كيف ستعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

وفي السياق، بمناسبة الشهر الفضيل، عقدت زيكر شراكة مع جناح أرماني لاستضافة عرض حصري، حيث تم تقديم نسخة 2025 من زيكر 001 مع إبراز أحدث تقنيات السيارات الكهربائية المتقدمة. جمع الحدث بين الابتكارات التقنية لزيكر والتصميم الكلاسيكي لعالم أرماني، مما يعكس جهود الطرفين في تقديم منتجات مواكبة لتطورات السوق. يُعتبر العرض خطوة مهمة نحو تعزيز موقع التنقل الكهربائي الفاخر في الإمارات مع توقع تحولات ملحوظة في القطاع خلال السنوات المقبلة.

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