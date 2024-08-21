نوكوس – كاراكالباكستان: بحضور فخامة شوكت ميرزيوييف رئيس جمهورية أوزبكستان، احتفلت شركة أكوا باور؛ الرائدة في تحول الطاقة، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر بوضع حجر الأساس لمشروع محطة بيروني المستقل لطاقة الرياح. وشهد الحفل إطلاق عددٍ من المشروعات المهمة في مجال الطاقة المتجددة، ومن أبرزها مشروع محطة بيروني (نوكوس سابقًا) الذي يتضمن بناء محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 100 ميجاواط في منطقة بيروني بجمهورية كاراكالباكستان.

وشهد الحفل مشاركة نخبة من كبار المسؤولين من حكومة أوزبكستان، بمن فيهم معالي جمشيد كوتشاروف نائب رئيس الوزراء، ومعالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف وزير الطاقة، ومعالي لازيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، وأمانباي أورينباييف رئيس المجلس الأعلى لجمهورية كاراكالباكستان، إلى جانب عدد من كبار الوزراء والمسؤولين.

ويعتبر إطلاق مشروع محطة بيروني دلالة على التزام أوزبكستان في تحقيق أهدافها الطموحة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تحت قيادة فخامة الرئيس شوكت ميرزيوييف.

حضر الحفل محمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وتوماس بروستروم، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والاستثمار، وعابد مالك، الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا الوسطى، وجون زيدي، الرئيس المحلي للشركة في أوزبكستان. وانضم ممثلون آخرون من أكوا باور إلى الحفل عبر خاصية الفيديو من موقع المشروع. خلال الحفل، أبرز أوميد محمدامينوف معالي نائب وزير الطاقة، أهمية هذا المشروع للمنطقة، والدولة، وذلك بحضور يو ماتيرزايف النائب الأول لحاكم منطقة بيروني، و أ. بايموراتوف حاكم منطقة كوروزاك.

تعليقًا على إطلاق المشروع الجديد، قال محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور: "نعرب عن عميق امتناننا لفخامة الرئيس شوكت ميرزيوييف لحضوره حفل وضع حجر الأساس لهذا المشروع المهم الذي يمثّل علامة فارقة في مسيرة شراكتنا مع جمهورية أوزبكستان.

يُعد هذا المشروع دليلاً واضحاً على التزامنا إزاء تحويل مشهد الطاقة في أوزبكستان، وتمهيد الطريق لتبني الحلول التي تسهم في تمكين ودفع النمو الاقتصادي في هذه البلاد. نحن عازمون على أن نظل شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف تنويع الطاقة في هذا البلد. إننا في أكوا باور نفخر بأن تكون شركتنا في طليعة قيادة النمو المستدام، وتمكين أوزبكستان نحو مستقبل أكثر إشراقاً".

ويُعد مشروع محطة بيروني الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 260 مليون دولار أمريكي، ويتم تنفيذه بالشراكة مع الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان، ركنًا رئيسيًا في رؤية تحول الطاقة الخضراء في أوزبكستان. وينتج المشروع عند اكتمال تطويره 800 مليون كيلوواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، أي أنه سيزود نحو 292 ألف منزلاً بالكهرباء، كما سيوفر أيضاً 212 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون بمقدار 336 ألف طن سنوياً.

وستقوم أكوا باور ببناء خط نقل كهربائي مزدوج الدائرة بجهد 220 كيلو فولت وبطول 45 كيلومتراً ليصل إلى محطة بيروني الفرعية، فضلاً عن إنشاء نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 100 ميجاواط. وبناءً على الجدول الزمني الحالي، من المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري للمشروع بحلول الربع الأخير من العام 2026.

يذكر أن أوزبكستان تعدّ ثاني أكبر سوق لشركة أكوا باور من حيث قيمة الاستثمارات بعد المملكة العربية السعودية، حيث يوجد 15 مشروعاً قيد التطوير حالياً، بإجمالي استثمارات تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (تداول:2082) الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر. تم تأسيس وتسجيل الشركة عام 2004 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويعمل فيها أكثر من 4,000 موظف، وهي حالياً موجودة في 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة "أكوا باور" 90 محطة قيد التشغيل أو البناء أو في مراحل متقدّمة من التطوير، بقيمة استثمارية تبلغ 77353. مليار ريال سعودي (.3 94 مليار دولار أمريكي)، وهي تنتج 65.6 جيجاواط من الكهرباء، ونحو 8 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتمّ تسليمها على أساس مجمّع لتلبية احتياجات المرافق والصناعات التابعة للدولة بموجب عقود طويلة الأجل مع متعهدين بموجب الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المرافق ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للاطلاع على المزيد يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.acwapower.com

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