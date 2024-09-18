مسقط: في إطار سعيه المستمر لتقديم قيمة استثنائية لعملائه، أعلن البنك الأهلي عن تعاونه مع شركة النفط العُمانية للتسويق ش.م.ع.ع (نفط عُمان) لتقديم مكافآت حصرية لحاملي البطاقات الائتمانية.

يستمر العرض حتى 21 سبتمبر 2024، حيث يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 20% عند التزود بالوقود في محطات نفط عُمان أو التسوق في محلات أهلين. يتم منح الاسترداد النقدي على هيئة نقاط اللؤلؤ، والتي ستضاف إلى حسابات العملاء خلال 30 يومًا من انتهاء العرض، مع حد أقصى للاسترداد يصل إلى 15 ريال عُماني لكل عميل.

يلتزم البنك الأهلي بتقديم مزايا تثري تجارب عملائه المصرفية. ويسعى من خلال هذا العرض لتعزيز روتين العملاء اليومي، بما يعكس التزام البنك تجاه خدمة العملاء. ويكمن هدفه بتلبية متطلبات عملائه وتجاوز توقعاتهم، وضمان رضاهم من خلال برامج مكافآت مبتكرة ومتنوعة. كما يعمل على تعزيز مكانته كشريك في التميز، إذ يواصل النمو والابتكار لتحقيق المزيد من النجاحات.

تجسد حملة الاسترداد النقدي جهود البنك الأهلي المستمرة لتقديم مجموعة شاملة من الحلول المصرفية المصممة لتلبية احتياجات مختلف الفئات. وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بتقديم أفضل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، بما يتماشى مع رؤيته في أن يكون مركزًا حيويًا ورائدًا في القطاع المصرفي.

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