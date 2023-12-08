محطات الشحن الجديدة ستدعم أسطول السيارات الكهربائية التي قدّمتهاBMW لنقل كبار الشخصيات خلال مؤتمر "كوب 28" وستكون متاحة بعد انتهائه لعملاء المركز الميكانيكي للخليج العربي بشكل دائم

الشراكة مع مركز رياضة السيارات تعزّز أهداف الاستدامة الأوسع لشركة BMW من خلال تطوير البنية التحتية الكهربائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تعاونه مع دبي أوتودروم، إحدى الشركات التابعة للاتحاد العقارية، في إقامة 20 محطة شحن للسيارات الكهربائية في أول مرفق متكامل ومتعدد الاستخدامات في مجال رياضة السيارات والترفيه في دولة الإمارات. وتهدف هذه الخطوة المهمة إلى تطوير البنية التحتية لوسائل النقل المستدامة في الدولة.

وستُستخدم محطات الشحن لتلبية احتياجات التنقل بأسطول سيارات BMW الكهربائية التي وُضعت بمتناول مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ 2023 المنعقد في دولة الإمارات، ولدعم تبنّي الممارسات المستدامة طيلة فترة انعقاد القمة وبعد انتهائها. وسيتمكن عملاء المركز الميكانيكي للخليج العربي من استخدام مرافق الشحن الملائمة والصديقة للبيئة بصورة دائمة بعد اختتام المؤتمر، مع الإشارة إلى أنّ محطات شحن السيارات الكهربائية العشرين يتم تشغيلها جميعها بواسطة مشروع الطاقة الشمسية في دبي أوتودروم والذي تبلغ قدرته 2.8 ميغاواط.

وتعليقاً على الشراكة مع دبي أوتودروم، قال أيهان أولسر، المدير الإداري لمجموعة البطحاء للسيارات، الشركة الأم للمركز الميكانيكي للخليج العربي: "ستسهم محطات شحن السيارات الكهربائية العشرون التي تمّ تركيبها مؤخراً في دبي أوتودروم في تسريع التحول نحو قطاع نقل خالٍ من الانبعاثات في دولة الإمارات. وترتكز هذه المبادرة على رؤيتنا المتعلقة بالاستدامة، حيث أنها تؤكّد التزامنا بتوفير حلول صديقة للبيئة ووسائل نقل خضراء وأكثر نظافة."

وبصفتها المزوّد الرسمي لخدمات التنقل الكهربائي لكبار الشخصيات المشاركة في مؤتمر "كوب 28"، تقود مجموعة BMW جهود تعزيز حلول النقل المستدام. وستضع طرازاتها الكهربائية المتطورة مثل BMW iX وiX1، و BMW i7بالإضافة إلى BMW iX5 Hydrogenحصرياً بمتناول الضيوف من كبار الشخصيات والمسؤولين المشاركين في قمة المناخ.

وتندرج مبادرة BMW إلى المشاركة في الفعاليات المناخية والتزامها بالحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إطار تعهّدها بتحقيق الحياد المناخي الكامل بحلول عام 2050. كما تتوافق مع التزامها باتفاقية باريس للمناخ والتي تنصّ على اتّباع مسار يهدف إلى إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري تحت عتبة الـ1.5 درجة مئوية وعدم تجاوز هذا المعدّل.

وتشكّل محطات الشحن الجديدة في دبي أوتودروم إضافة مهمة إلى مشروع Destination Chargers الذي أطلقه المركز الميكانيكي للخليج العربي وBMW عام 2023، ويهدف إلى بناء شبكة واسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية في كافة أنحاء دولة الإمارات. ونجحت الشركة في إقامة أكثر من مئة محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال هذا العام وحده، مما يعزز مستويات الراحة بالنسبة إلى عملاء سيارات BMW الكهربائية. وتعتزم الشركة تركيب المزيد من المحطات عام 2024.

وقال فيصل السهلاوي، مدير عام حلبة دبي أوتودروم: "تفخر دبي أوتودروم بالتعاون مع المركز الميكانيكي للخليج العربي وBMW في تعزيز البنية التحتية للتنقل المستدام في دولة الإمارات. فمحطات الشحن هذه تخدم مالكي السيارات الكهربائية في الدولة وترسّخ مكانة دبي أوتودروم كوجهة توفر مرافق عالمية المستوى لرياضة السيارات. كما أنها تعزّز الاستدامة في قطاع السيارات وتتيح لنا تلبية احتياجات شريحة سكانية أوسع من مالكي السيارات إلى جانب عملائنا الأوفياء."

وتسعى مجموعة BMW إلى طرح قرابة 10 ملايين سيارة على مستوى العالم بحلول عام 2030، بالتزامن مع دعم جهود التحوّل الكهربائي كجزء من نهج الاستدامة الشامل الذي تتبنّاه عبر كامل سلاسل القيمة. فلدى BMW طراز كهربائي كلياً واحد على الأقل على الطرق من ضمن 90 بالمئة من الفئات الحالية تقريباً المتاحة في السوق. ولتعزيز التنقل الكهربائي، تشارك مجموعة BMW بصورة ناشطة في تطوير البنية التحتية للشحن، مما ساهم في تنفيذ مشاريع مثل محطات الشحن في دبي أوتودروم.

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نبذة عن المركز الميكانيكي للخليج العربي: الوكيل والمورد الحصري لمجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية

قدم المركز الميكانيكي للخليج العربي لمدة تزيد على 46 سنة، منتجات وخدمات متميزة لعملائه في مجال السيارات باعتباره الوكيل والمورد الحصري لسيارات مجموعة BMW وعلامة Motorrad في 6 مواقع دبي والشارقة والإمارات الشمالية. تمّ تأسيس المركز الميكانيكي للخليج العربي عام 1976، وأصبح الآن واحداً من أهم الأسواق لمجموعة BMW الشرق الأوسط.

يلتزم المركز الميكانيكي للخليج العربي تجاه المجتمعات التي يقدم فيها خدماته، ويتجلى ذلك من خلال دعم الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تعزيز إمكانات المنطقة بما في ذلك توقيع شراكة حصرية مع دبي أوتودروم لتقديم تجارب قيادة BMW لا مثيل لها على الحلبة في الإمارات العربية المتحدة فضلاً على شراكته مع مؤسّسات محلية من ضمن التزامه بنموّ الأمّة.

وبالإضافة إلى التزامه تجاه المجتمع المحلي، عمل المركز الميكانيكي للخليج العربي على تنفيذ سلسلة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الشراكات مع برامج السلامة على الطرق للشباب، وعلاقته طويلة الأمد مع شرطة دبي، والتي يتمّ من خلالها استخدام مزايا BMW ConnectedDrive المبتكرة، والتي تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق للأجيال القادمة وتطوير حلول التنقل في جميع أنحاء الإمارات.