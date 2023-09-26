رأس الخيمة: أعلنت شركة يوتيرا الشرق الأوسط والمتخصصة في الصناعات الزراعية عن استثمار 20 مليون دولار أمريكي في بناء وتطوير أول مشاريعها في إمارة رأس الخيمة لإنتاج الأسمدة العضوية على مدار السنوات الثلاث القادمة، وتهدف من خلالها إحداث ثورة في قطاع الزراعة وإيجاد حلول للتحديات البيئية وتعزيز مفهوم الاستدامة.

تنتمي شركة يوتيرا إلى مجموعة يونيباكس الاستثمارية المتعددة الجنسيات، واستحوذت الشركة مؤخراً على قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 33 ألف متر مربع في منطقة الغيل الصناعية بغرض إنشاء محيط حيوي مستدام في المنطقة. وتخطط الشركة لإنتاج أسمدة عضوية بمواصفات حيوية دقيقة تتميّز بالكفاءة العالية للاستخدام الزراعي وإجراء البحوث العلمية وذلك بواسطة اتباع طرق فريدة لزراعة النباتات والفطريات ذات الأهمية الطبية. كما ستعمل الشركة على زراعة الفواكه والخضروات وثمار التوت في المزارع المغلقة والمفتوحة وتربية الحيوانات من أجل إنتاج المنتجات والمواد الغذائية العضوية.

ويهدف تنفيذ مشروع شركة يوتيرا في دولة الإمارات إلى تحقيق العديد من الأهداف الرئيسية ومنها إنتاج أسمدة عضوية ذات كفاءة عالية من أجل تحقيق الربحية في أسواق الدولة والأسواق العالمية. كما يرمي المشروع إلى ضمان حصول سكان المنطقة على كميات كافية من المنتجات التي تتميّز بالجودة العالية والصديقة للبيئة. وسيتم تطوير المنتجات التي تحمل علامة شركة يوتيرا التجارية دون اللجوء إلى المبيدات الحشرية ولن تحتوي عملية الإنتاج على إضافة المواد الكيميائية الضارة والكائنات المعدلة وراثياً لتشجيع استخدام مصادر الغذاء الطبيعية والصحية وللمحافظة على الصحة العامة وتقليل استنزاف موارد التربة الهامة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أناتولي يونيتسكي، مالك مجموعة يونيباكس ومؤسس شركة يوتيرا: "لعبت العديد من العوامل دوراً في اتخاذ الشركة لقرار تأسيس عملياتها في إمارة رأس الخيمة. وأود أن أعرب عن إعجابي برؤية حكومة رأس الخيمة لتحويل الإمارة إلى وجهة رائدة إقليمياً في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما ساهم موقع الإمارة الاستراتيجي في مساعدتها على تقديم حلول لوجستية ممتازة علاوة على إطلاق مشروع شركة الاتحاد للقطارات والذي سيفتح آفاق جديدة من الإمكانيات. وأرغب أيضاً الإشادة بدعم فريق راكز طوال رحلة أعمالنا بدايةً من إجراءات تسجيل المنشأة الجديدة واستحواذها ووصولاً إلى تسهيل إجراءات فتح حساب الشركة المصرفي وغيرها من الخدمات."

ومن جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نرحب بانضمام شركة يوتيرا إلى مجتمع أعمالنا الذي يضم العديد من الشركات العاملة في مختلف المجالات. نحرص في راكز على دعم الابتكار والاستدامة في جميع جوانب الأعمال، حيث تتبع شركة يوتيرا النهج ذاته في الابتكار وتقديم الحلول بتطويرها للأسمدة العضوية لمواجهة التحديات البيئية في مجال الزراعة وهو الأمر الذي يساهم في استدامة الزراعة في إمارة رأس الخيمة. كما يظهر هذا الأمر جلياً تزامناً مع التزامنا بعام الاستدامة بتسهيل الإجراءات أمام الشركات لتتمكن من المساهمة في صنع مستقبل صديق للبيئة. ولا يقتصر الأمر على النمو الاقتصادي فحسب، بل يتجاوزه بالتزامنا الثابت تجاه الاستدامة ودعم نمو الشركات."

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عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن يونيباكس:

تُعد شركة يونيباكس انفستمنت ش م ح بمثابة حجر الأساس والشركة القابضة لمجموعة شركات يونيتسكاي والتي تتكون من أكثر من 20 شركة يعمل لديها أكثر من 1000 محترف مؤهل في جميع أنحاء العالم، حيث يقع مقرها الرئيسي في مينسك ودبي وتشارك في تنفيذ التقنيات المبتكرة والمذهلة والتطورات العلمية في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم.

يلعب التفاني في الاختراعات والالتزام بتنمية المواهب ودخول المجازفات التجارية والابتكارات التقنية في مجالات التنقل والمُسيّرات والحياة البيئية والزراعة وغيرها دوراً رئيسياً في الوصول إلى النجاح لإحداث تغيير جوهري في حياة الأفراد والبلدان والمناطق والحضارة بأكملها.

يمتد مجال نشاط المجموعة من تربة الأرض إلى الفضاء الخارجي ومن كل شخص إلى المجتمع بأسره ومن جذور النباتات إلى المحيط الحيوي للكوكب. تعمل تقنياتنا على تغير نمط الحياة على الأرض اليوم.