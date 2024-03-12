تعكس هذه الشراكة تفاني "كيري" في تعزيز قيم الطيبة والكرم خلال شهر رمضان المبارك

جدة، المملكة العربية السعودية: يتعاون بنك الطعام السعودي (إطعام)، أول بنك للطعام بالمملكة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع مجموعة من الشركات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية لتنظيم مبادرات خيرية متنوعة خلال شهر رمضان المبارك ومن ضمنها "مشروع إفطار صائم". وتهدف هذه المبادرة إلى توزيع وجبات جافة على الفئات الأقل حظاً خلال الشهر الفضيل، الذي تتعاظم فيه قيم العطاء والمشاركة ورعاية المحتاجين. وتحتوي هذه الوجبات على مواد غذائية أساسية توزع على المحتاجين، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تبذلها جمعية "إطعام".

وتركز "إطعام" على إقامة شراكات استراتيجية لدعم جهودها الرامية لضمان الأمن الغذائي وتوفير غذاء آمن ومستدام لذوي الدخل المحدود والفئات الاجتماعية الأقل حظاً. ويتعاون "بنك الطعام السعودي" هذا العام مع "كيري"، التابعة لمجموعة بيل، وذلك في إطار "برنامج إفطار صائم" الرمضاني. ويتمثل الهدف الأساسي من هذا التعاون في تعزيز قيمة الطيبة والتراحم، وذلك عبر توزيع 20 ألف وجبة جافة على المحتاجين في مدينة جدة خلال شهر رمضان المبارك. وتتماشى هذه المبادرة، وهي جزء من "مشروع إفطار صائم"، مع أهداف رؤية السعودية 2030 بشأن ضمان الأمن الغذائي، بالإضافة إلى توافقها مع التزام "كيري" بدعم المجتمع على نحو هادف والمساهمة في نشر الطيبة عبر المملكة العربية السعودية.

وستتضمن وجبات الإفطار مزيجاً من المنتجات الغذائية الصحية مثل جبنة كيري والخبز الطازج، بالإضافة إلى الفواكه والعصائر الطبيعية، لمنح الصائمين الغذاء اللازم الذي يمنحهم القوة بعد الصيام، وتعزيزاً لجوهر شهر رمضان المبارك وقيمه الأصيلة. وستوضب الوجبات بشكل يومي حرصاً على سلامة المأكولات ولضمان الحفاظ على مذاقها الأصلي، وإحداث تأثير إيجابي في مجتمع جدة. كما يسلط هذا التعاون الضوء على التزام مجموعة بيل بثقافة السعودية ودعم المساعي الخيرية التي تشهدها كافة أرجاء المملكة.

وتعليقاً على التعاون، قال فيصل الشوشان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السعودي (إطعام): "تعد شراكتنا مع مجموعة بيل لتوزيع 20 ألف وجبة في جدة خلال شهر رمضان المبارك بمثابة شهادة دامغة على التزامنا الثابت بتعزيز جهود الأمن الغذائي وتوفير الدعم للفئات المحتاجة. ونلتزم في إطار جهودنا التعاونية مع منظومة من المؤسسات، ومن ضمنها "كيري"، بتعزيز ثقافة التعاون والدعم، وضمان حصول كافة أفراد المجتمع على الوجبات التي تحتوي على عناصر التغذية الضرورية لضمان حياة صحية ومستدامة. ويستوحي هذا التعاون ركائزه من قيم شهر رمضان المبارك، الذي يشهد تنامياً في روح الكرم والتضامن المجتمعي والحرص على المساهمة في أعمال الخير. ونسعى جاهدين لتحسين جودة حياة أصحاب الدخل المحدود، وتجسيد الجوهر الحقيقي لهذا الشهر الفضيل."

من جهته قال كارو ماطوسيان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط: "تلتزم كيري على نحو وثيق بتعزيز قيم الطيبة والكرم عبر جميع مبادراتها، وتجسد شراكتنا مع بنك الطعام السعودي هذا الإلتزام على أتم وجه. وتشجعنا روح العطاء والتعاون في شهر رمضان المبارك، على التعاون مع الجهات المختصة لدعم الفئات الأقل حظاً على مستوى السعودية، ونفتخر بإرثنا التاريخي الذي يمتد في المملكة لعشرات السنوات، إذ نعتبر أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من منظومة التغذية المزدهرة فيها. ونتطلع في إطار شراكتنا مع بنك الطعام السعودي، إلى تمكين الأفراد من المساهمة على نحو فاعل في تعزيز التضامن المجتمعي، لا سيما خلال هذا الموسم المبارك. وتسعى "كيري" عبر الانضمام إلى المبادرات الهادفة مثل "إفطار صائم"، إلى توفير الفرص اللازمة لنشر الطيبة، والارتقاء بمستوى حياة المحتاجين في المجتمع السعودي. وتعكس هذه الشراكة التزامنا برد الجميل لشعب المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دورها في تعزيز ثقتنا بالقدرات التحويلية للنوايا الحسنة وقيمة الطيبة والكرم خلال شهر رمضان المبارك."

تجسد "كيري"، التي تقدم منتجاتها لمجتمعات الشرق الأوسط منذ 70 عاماً، قيم المشاركة والعطاء، لاسيما خلال شهر رمضان. وتشتهر كيري بقوامها الكريمي وطعمها الرائع، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تعزيز الروابط بين العائلات. وتجسد رؤية مجموعة بيل "الخير من أجل الجميع" التزام العلامة بنشر الأثر الإيجابي في المجتمعات التي تخدمها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قيمة الطيبة والارتقاء بروح التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك عبر كافة عملياتها.

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نبذة حول بنك الطعام السعودي (إطعام):

جمعية أهلية متخصصة بالغذاء، مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (ترخيص رقم 600) كأول بنك للطعام بالمملكة ومنطقة الخليج . تأسست ” إطعام ” في عام 2011 بمدينة الدمام تحت مسمى الجمعية الخيرية للطعام بالمنطقة الشرقية بهدف حفظ النعمة من الهدر، وفي منتصف عام 2021 صدرت الموافقة الوزارية على تطوير نشاط الجمعية وأهدافها، وتغيير مسماها لتصبح جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام) . يقع المقر الرئيسي ” لإطعام ” في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، ولإطعام فروع في كل من الرياض، و جدة، و الأحساء، و الجبيل الصناعية، ووحدات توزيع متنقله في محافظة بقيق، ومركز رأس الخير بالمنطقة الشرقية .و يهدف نموذج عمل “إطعام” لبناء التحالفات الاستراتيجية الفعالة للاستفادة من فائض الموارد الغذائية، وتوزيعها للمستفيدين، بإلاضافة إلى طرح باقات متنوعة من المبادرات المجتمعية المتخصصة في مجال الدعم الغذائي، وتوفير الغذاء الآمن والمستدام لأصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة وذوي الدخل المحدود . وتدار عمليات “إطعام” اللوجستية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية مؤهلة بعناية، وبآليات لوجستية وتسويقية مطورة، وأدوات تقنية حديثة، لتساهم في تقديم أفضل الخدمات للعملاء وبجودة عالية .

نبذة عن مجموعة بيل:

تعتبر مجموعة بيل من الشركات الشهيرة في مجال إنتاج الوجبات الخفيفة الصحية من الفاكهة ومنتجات الألبان والوجبات النباتية في العالم، وهي واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الجبن المعتمد. وتشمل محفظتها عدد من العلامات الرئيسية ومن ضمنها "لافاش كيري®" و"كيري®" و"بيبي بل®" و"بورسين®" و"نوريش®" و"بوم بوتس®" و "جوجو سكويز®"، بالإضافة إلى نحو 30 علامة تجارية محلية. ساهمت هذه العلامات في تحقيق مبيعات بقيمة 3.645 مليون يورو عام 2023، وتضم فرق عملها المختلفة نحو 10,902 موظفًا في 51 فرع حول العالم، يساهمون على نحو حيوي في تنفيذ مهمة المجموعة لتوفير الأغذية الصحية والمسؤولة للجميع. ويتم إعداد منتجات مجموعة بيل في 30 موقعاً للإنتاج حول العالم، بينما يتم توزيعها في حوالي 120 دولة.

نبذة عن كيري:

كيري هي إحدى العلامات التجارية الرائدة التابعة لمجموعة بيل في الشرق الأوسط وتعتبر واحدة من أكثر مصنعي الأجبان مبيعًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. ونجحت كيري على مدار نحو 50 عاماً من العمل في الشرق الأوسط من ابتكار لحظات عائلية يومية رائعة من خلال نهجها الذي يرتكز على فلسفة الطيبة والاعتناء بجميع أفراد العائلة. ومنذ عام 1972، قدمت العلامة التجارية منتجات متميزة ووصفات لذيذة تلبي جميع الأذواق ومتطلبات الصحة. وهل تعلم أن مليار حصة مربعة من منتجات كيري يتم استهلاكها سنوياً في جميع أنحاء المنطقة؟ إذا تم وضع مليار حصة مربعة من منتجات كيري بجانب بعضها البعض، فستغطي ما يقرب من 40 ألف كيلومتر - بنفس حجم محيط كوكب الأرض! وبفضل تركيبتها الكريمية وطعمها اللذيذ والشهي، تجعل جبنة كيري الأيام أكثر متعة. ومن خلال إسعاد المستهلكين والعائلات، تواصل كيري ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية إقليمية رائدة في صناعة الأجبان الكريمية.