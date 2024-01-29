الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم أن نسبة المواطنات الملتحقات ببرامج التدريب الفنية التابعة لها بلغت 20% خلال العام الأول منذ فتح باب الالتحاق بها للنساء لتعزيز دورهن الاستراتيجي وتمكينهن في مختلف المهن الصناعية.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية وتمكينهم من القيام بأدوار فنية وتشغيلية. وقد تخرج أكثر من 5,000 مواطن إماراتي من هذه البرامج منذ إطلاقها للمرة الأولى في العام 1982، وانضمت أول امرأة إلى البرامج التدريبية الفنية في نوفمبر 2022.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتعيين نحو 75 متدرباً في برامج التدريب الوطنية التابعة لها خلال العام 2023. وتتراوح مدة برامج التدريب الوطنية التابعة للشركة ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وتوفر التدريب النظري والعملي في أقسام الصيانة أو مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أو محطات الطاقة أو محطات تحلية المياه التابعة لها.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تركز شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير المواهب المحلية وبشكل خاص على تمكين دور المرأة في هذا القطاع الصناعي المتنامي بصفتها شركة صناعية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما نطمح بأن نصبح جهة العمل المفضلة في هذا القطاع بحلول العام 2030. نستمر في وضع التوطين والتنوع بين الجنسين على رأس أولوياتنا، مع العمل على توفير المواهب التي نحتاجها لتعزيز أعمالنا والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لدولتنا خلال العقود القادمة".

وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتوظيف حوالي 120 مواطناً إماراتياً في العام 2023، منهم 37 امرأة، وتخطت نسبة الموظفين الجدد التي تقل أعمارهم عن 35 عاماً حوالي 95%. وتركز الشركة على جذب الشباب والشابات المواطنين في بداية مراحل حياتهم المهنية وتنمية قدراتهم، كما توفر فرص التوظيف لأصحاب الخبرات الوطنية للمشاركة في مسيرة تنمية القطاع الصناعي للدولة.

وبلغ معدل التوطين في الشركة 42.6% بحلول نهاية عام 2023، وهي أحد أعلى معدلات التوطين مقارنةً بأي شركة صناعية كُبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية.

وتهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى تسريع معدلات التوطين خلال الأعوام المقبلة من خلال زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين في فريق عملها بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 48% بحلول العام 2026، ما يعني أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تتوقع توظيف حوالي 500 مواطن ومواطنة على مدى السنوات الثلاث المقبلة تماشياً مع متطلبات نمو الشركة ومعدل دوران العمالة.

وقامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتوظيف 30 متدرباً في برامج تدريب الخريجين التابعة لها في العام 2023 من ضمنهم 17 امرأة. ويتلقى الخريجون الجامعيون ما بين 18 شهراً و24 شهراً من التدريب لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتولي مناصب قيادية في الشركة أو في العمليات الصناعية.

ويعمل حالياً حوالي 1,200 مواطن إماراتي في الشركة وتقل أعمار أكثر من 700 منهم عن 35 سنة.

وتتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التمكين الحكومي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بهدف إلحاق الشباب الإماراتي في برامج التدريب الوطنية المختلفة للشركة.

وتوظف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 470 امرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشغل أكثر من 160 امرأة منهن وظائف تشغيلية بالعمليات. وتهدف الشركة إلى زيادة نسبة النساء في المناصب الإشرافية إلى 25% بحلول العام 2025، وتتطلع إلى أن يصل إجمالي نسبة المناصب التي تتولاها النساء في الشركة إلى 15% بحلول العام 2026.

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