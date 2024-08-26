جدة: بادرت الخطوط السعودية بتقديم خصم مقداره 20% للسفر بين وجهاتها الداخلية، حيث يأتي ذلك في إطار سلسلة العروض الترويجية التي تحرص على إطلاقها بهدف تعزيز ولاء ضيوفها.

وحددت "السعودية" فترة إجراء الحجوزات يومي 26 و27 أغسطس بينما ستكون فترة السفر خلال شهر سبتمبر 2024، حيث يمكن للضيوف الاستفادة من الخصم باستخدام الرمز SV20 عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية وذلك لفئة السفر Saver على درجة الضيافة.

ويبلغ أسطول "السعودية" الحالي 144 طائرة متنوعة الطرازات، فيما ستتسلم خلال السنوات القليلة القادمة 131 طائرات تساهم في تحقيق مستهدفات ربط العالم بالمملكة مع خدمات جوية نوعية.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م.

حصدت السعودية مؤخراً جائزة شركة الطيران الأكثر تطوراً في العالم لعام 2024 وفقاً لتقييم جوائز سكاي تراكس، وهي المرة الثالثة التي تحصل فيها على هذه الجائزة، إلى جانب 14 جائزة متميزة أخرى في التقييم ذاته. كما حصلت أيضاً على جائزة "شركة الطيران العالمية 2024" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX Official Airline Ratings™. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أيضًا المرتبة الأولى بين شركات الطيران العالمية لانضباط مواعيد الرحلات (OTP) وفقًا لتقرير صادر عن Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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