

• توفير حلول فنية مُتخصصة لدعم مركبات "ربدان ون" الكهربائية الهجينة من طراز "REEV" المصنعة محلياً في الدولة من قبل شركة "إن دبليو تي إن – NWTN" عبر شبكة محطات أدنوك للتوزيع

• تدعم المبادرة استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي، تماشياً مع الخطط الهادفة لتشجيع قيادة المركبات الكهربائية في الإمارات



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أدنوك للتوزيع، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADNOCDIST)، اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "إن دبليو تي إن – NWTN"، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: (NWTN)، لافتتاح شبكة مراكز خدمة سريعة معتمدة لدعم مركبات "ربدان ون" الكهربائية الهجينة التي يتم تصنيعها محلياً في الدولة، وذلك في مواقع مختارة على مستوى شبكة محطات خدمة أدنوك المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات.

حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية تدشين 20 مركز خدمة سريعة معتمدة تستفيد من المميزات التي توفّرها شبكة محطات خدمة أدنوك واسعة الانتشار لتقديم حلول فنيّة متخصصة وفقاً لاحتياجات المركبات الكهربائية، ومصمَّمة خصّيصاً لدعم العلامة التجارية الوطنية الخاصة بمركبات "ربدان"، بما في ذلك خدمات تغيير الزيوت، والفلاتر، ومحاذاة الإطارات، إضافة إلى تقديم عروض ترويجية مصممة خصّيصاً لأصحاب المركبات الكهربائية تعتمد على شبكة منصات الكترونية متكاملة لضمان التواصل الفعّال مع العملاء في هذه الفئة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "يؤكد افتتاحنا لهذه الشبكة الجديدة من مراكز الخدمة السريعة المعتمدة على حرصنا على بذل كافة الجهود اللازمة للحفاظ على المكانة الرائدة التي تتمتّع بها أدنوك للتوزيع، وصدارتها لقطاع خدمات التنقل المستدام على مستوى الإمارات. حيث نستطيع من خلال الشراكة مع "إن دبليو تي إن – NWTN" توفير خدمات مريحة وسريعة لمركبات "ربدان" المصنّعة محليّاً في الدولة، لدعم استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي، وتطوير رؤيتنا الخاصة بالتنقل المستدام، وذلك بالتوازي مع الجهود المستمرة التي نبذلها لتوسيع نطاق حلول التنقّل التي نوفّرها للعملاء، ودخول شراكات جديدة مع أبرز اللاعبين في مجال خدمات حلول التنقل لتعزيز المكانة المرموقة التي نتمتّع بها بصفتنا مقدّم خدمة موثوق، وضمان استمرار تميُّز خدماتنا من خلال توفير أرقى مستوى من تجارب التسوّق السلسة والمتكاملة للعملاء على مستوى شبكة محطاتنا الواسعة الانتشار."

كما تساهم الشبكة الواسعة لمحطات خدمة أدنوك والمستوى المميز للخدمات التي تقدّمها الشركة للعملاء على مستوى الإمارات في تعزيز الإمكانات الوطنية الخاصة بتقديم خدمات الشحن المتميزة للمركبات الكهربائية في الدولة، وهو ما يدعم قطاع التنقل المستدام بشكل كبير.

وفي هذا السياق، تواصل أدنوك للتوزيع جهودها لتوسيع نطاق خدمات شحن المركبات الكهربائية التي توفّرها وتسهيل الوصول اليها من خلال توفير نقاط شحن كهربائي فائقة السرعة في محطات الشركة الموجودة حالياً، بما في ذلك المحطات على أهم الطرق الرئيسية، تيسيراً للعناء وحرصاً على راحة العملاء المسافرين على الطرقات أثناء الرحلات الطويلة.

#بياناتشركات

-انتهى-

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى التواصل عبر:

media@adnocdistribution.ae

حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع التنقل وتوزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. توفر الشركة الطاقة لتيسير رحلات العملاء منذ عام 1973، ومنذ ذلك الوقت تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها. واليوم، تتيح أدنوك للتوزيع وتعزز كل رحلات عملائها، وذلك بفضل توفيرها لأفضل تجارب العملاء المبتكرة والمعززة رقمياً في قطاع منتجات التجزئة غير المرتبطة بالوقود. تدير أدنوك للتوزيع محطات خدمة في جميع إمارات الدولة السبع، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية. كما تسوق زيوت التشحيم عبر موزعين في 37 دولة في جميع أنحاء العالم. وبعد 50 عاماً من تأسيسها، تدير أدنوك للتوزيع أكثر من 800 محطة خدمة، 529 محطة خدمة في دولة الإمارات و68 محطة خدمة في السعودية و243 محطة خدمة في مصر. وباعتبارها الشركة الرائدة في قطاع التجزئة لغير الوقود في دولة الإمارات، تشغل الشركة 359 متجر واحة أدنوك و33 مركزاً للفحص الفني للمركبات، كما توفر العديد من الخدمات الرائدة التي تشمل غسيل السيارات وتغيير الزيت وشحن المركبات الكهربائية. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات. جميع الأرقام كما في 31 ديسمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، أكملت أدنوك للتوزيع في فبراير 2023 صفقة مع "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." للاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، وهو ما يُعد أول حضور رسمي للشركة في السوق المصري. تهدف أدنوك للتوزيع إلى أن تصبح الموزع الرائد عالمياً في قطاع التنقل وتوفير حلول التنقل المستدامة وتجارب تسوق العملاء الاستثنائية. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.adnocdistribution.ae.