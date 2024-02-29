أطلقت هواوي، الرائدة عالمياً في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، السحابة الوطنية 2.0 National Cloud، التي تُمكّن الحكومات من تسريع رحلتها نحو التحول الرقمي وتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش مشاركة هواوي في المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة 2024 MWC.

وفي هذا الإطار، قال السيد/ هو يوهاي، نائب الرئيس في هواوي كلاود Huawei Hybrid Cloud: "مع دخول العالم مرحلة جديدة من التحول الرقمي، والتي تعتمد بشكل كبير على التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، أطلقنا السحابة الوطنية2.0 National Cloud التي تهدف لتوفير بنية تحتية سحابية موثوقة ومتطورة وواسعة النطاق لدعم الحكومات في تسريع وتيرة تحقيق رؤيتها الرقمية".

هناك اهتمام عالمي غير مسبوق بالتحول الرقمي، وذلك لأنه يعتبر دعامة أساسية للقطاعات الاستراتيجية والحيوية. لهذا السبب، أعدت أكثر من 170 دولة استراتيجياتها الوطنية للتحول الرقمي. مع الاعتماد المتزايد على حلول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من المجالات، يدخل التحول الرقمي للحكومات مرحلة جديدة من التطور والابتكار. في السابق، كانت الحكومات تنقل تطبيقاتها إلى سحابات متعددة. الآن، يتم التركيز على استخدام التقنيات المبتكرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات مما يساعد في رقمنة العمليات لتعزيز حوكمة المدن الذكية، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وقد جاء إطلاق هواوي للسحابة الوطنية National Cloud 2.0 لدعم الحكومات في رحلتها نحو التحول الرقمي، وتعتمد السحابة الوطنية National Cloud 2.0 على خبرة هواوي في قيادة مساعي عملائها وشركائها حول العالم نحو التحول الرقمي، حيث توفر بنية تحتية سحابية موثوقة، وخدمات سحابية مبتكرة، مما يساعد الحكومات على تحقيق رؤاها الرقمية الوطنية بشكل أسرع:

· بنية تحتية سحابية موثوقة: تستثمر هواوي في التقنيات الأساسية للبرامج والأجهزة على مر السنين، حيث أنشأت بنية تحتية سحابية آمنة وموثوقة، ووفرت أجهزة تكنولوجيا المعلومات الخضراء ومنخفضة الكربون، كما تعمل على إرساء أساس قوي للتحول الرقمي الوطني للحكومات.

· خدمات سحابية مبتكرة: تتبني هواوي تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات سحابية مبتكرة، لمساعدة العملاء الحكوميين على توظيف البيانات وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة.

· الخبرة الكبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: تقدم هواوي مجموعة من الخدمات الاحترافية، بما في ذلك التصميم عال المستوى والتخطيط والتسليم والتنفيذ، والمدعومة كلياً بخبرة واسعة في العديد من المشاريع العالمية، وتتطلع هواوي إلى التعاون مع المزيد من الشركاء لتسريع عملية التحول الرقمي للعملاء الحكوميين على مستوى العالم.

تعتمد "السحابة الوطنية National Cloud 2.0" على أربع حلول مبتكرة

يتم تشغيل السحابة الوطنية National Cloud 2.0 بواسطة منصة هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack، وهي منصة سحابية هجينة تدعم التقارب بين البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتسهل عملية نشر خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية في مراكز البيانات، والتي توفر للعملاء الحكوميين أربعة إمكانيات مبتكرة لبناء سحابة وطنية آمنة وموثوقة:

· بنية تحتية سحابية آمنة وموثوقة ودائمة التطور: توفر منصة هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack خدمات سحابة، حيث توفر سهولة في الانتشار والتشغيل والصيانة دون الحاجة إلى نقل البيانات إلى الخارج. كما توفر منصة “SecMaster خدمات الأمان الرئيسية للعمليات الأمنية، مما يزود عملائها الحكوميين بخدمات سحابية أكثر سلامةً وأماناً. كما تم تصميم الانظمة السحابية بدقة وعلى مستويات متعددة لتتناسب مع هياكل التنظيم الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، توفر هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack نظامًا بيئيًا مفتوحًا ومتوافقًا بشكل كبير مع الأجهزة وأنظمة التشغيل الشائعة بالإضافة إلى تطبيقات الطرف الثالث.

· نماذج Pangu لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي: تعتبر منصة هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack أول سحابة هجينة يمكن استخدامها لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي. وتوفر سلسلة إنتاجية شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من العقبات التي تواجه بناء نماذج الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى التدريب في السحابة ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي على عدة سحابات. كذلك، يوفر العديد من الحلول الصناعية لمساعدة العملاء الحكوميين في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

· بحيرة بيانات متقاربة تعزز من مشاركة البيانات: توفر منصة هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack إدارة شاملة للبيانات الحكومية، حيث ستتحسن كفاءة إدارة البيانات بمعدل 10 أضعاف. كما تعتمد هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack على FusionInsight MRS لإنشاء منصة متكاملة للبيانات الضخمة، والتي تتيح استيراد البيانات الحكومية إلى البحيرات وتعزز التعاون بين المصادر والمجالات والمستودعات، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التحليل بنسبة 50%.

· قاعدة بيانات سحابية موزعة ذات أداء وتوافر عالي: تستفيد قاعدة بيانات Huawei Cloud GaussDB من مجموعة متنوعة من التقنيات الحديثة لتوفير مستوى عالٍ من التوافر والأمان والأداء وقابلية التوسع والذكاء. كما توفر GaussDB تجربة نشر سهلة وتسمح بانتقال البيانات بسلاسة من قواعد البيانات الأخرى، حيث تعتبر GaussDB هي أفضل اختيار لقاعدة البيانات للعملاء في جميع أنحاء العالم.

الانتقال إلى التحول الرقمي الوطني من خلال منصة هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack

بفضل التقنيات المبتكرة والعديد من الحلول الخاصة بالصناعة، يخدم هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack أكثر من 5200 عميل من الحكومات والمؤسسات حول العالم، ويمتلك زمام الريادة في العديد من الأسواق، بما في ذلك أسواق السحابة الهجينة في الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما تعاونت هواوي مع أكثر من 20 حكومة وطنية وإقليمية لبناء سحابات وطنية لتسريع التحول الرقمي في البلاد.

وباستخدام منصات سحابية وخدمات مثل Al Cortex، المقدمة من منصة هواوي كلاود Huawei Cloud Stack، قامت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) بإنشاء مركز وطني للبيانات ومنصة وطنية ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للابتكار والتعافي من الكوارث كخدمة ( (DRaaS، من أجل رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتحقيق منظومة ذكية ومتصلة بالكامل في مصر.

وفي تايلاند، أنشأت الشركة الوطنية للاتصالات العامة المحدودة (National Telecom Public Company Limited - NT) ، سحابة وطنية باستخدام هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack، والتي توفر من خلالها خدمات سحابية واسعة النطاق للعديد من المؤسسات الحكومية، مما أدى لارتقاء الخدمات العامة للحكومة بشكل ملموس.

كما شهدت أوزبكستان تنفيذ سحابة وطنية آمنة وموثوقة باستخدام هواوي كلاود ستاك Huawei Cloud Stack، تعمل على توفير نظامًا إلكترونيًا لحكوماتها، بالإضافة إلى مراكز بيانات افتراضية متعددة المستويات (VDC) لتتناسب مع الهيكل التنظيمي للوزارات الأوزبكية، وتتمتع السحابة الوطنية بإدارة موارد سحابية دقيقة، وتوفر حاليًا أكثر من 447 خدمة عامة لـ 4.5 مليون مستخدم في أنحاء أوزبكستان.

الجدير بالذكر أن التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم يشهد تحول كبير وتطور سريع في تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي، ومن أجل تلبية متطلبات المستقبل، تلتزم هواوي بالاستثمار المستدام في توسيع بنيتها التحتية السحابية وتزويد العملاء والشركاء والمطورين بخدمات سحابية مستقرة وآمنة ومستدامة لتسريع عمليات التحول الرقمي الوطني.

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