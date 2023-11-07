الرفاع فيوز - مملكة البحرين: أعلنت شركة الرفاع فيوز، المطورّ العقاري لمجمع الرفاع فيوز السكني عن تحقيق إجمالي مبيعات قياسية تجاوزت 20 مليون دينار منذ بداية العام 2022، فقد تم بيع 81 وحدة سكنية من مختلف الأحجام في حي الحدائق من الرفاع فيوز.

وبهذه المناسبة، قال السيد ياسر عبدالرحمن الراعي العضو المنتدب بشركة الرفاع فيوز العقارية: "إن حجم المبيعات التي حققته الشركة يؤكد رغبة العملاء في اختيار مشروع الرفاع فيوز الذي يعد أحد المشاريع العقارية المتميّزة في مملكة البحرين لما يحتويه من مميزات السكن العصري من توفر المساحات الخضراء الشاسعة والحدائق المشتركة والمرافق العامة للعائلات، إضافة الى مدرسة الرفاع فيوز الدولية والنادي الملكي للغولف".

وأشار الراعي إلى أن السوق العقاري يشهد ارتفاعاً في الطلب على العقارات المشتركة لما تحتويه هذه المشاريع من مميزات وخصوصية للملاك، مشيرًا إلى أن وجود اتحاد مُلاك الرفاع فيوز الذي يعزز الثقة لدى الملاك ويزيد من القيمة السوقية للعقارات في المشروع حيث يتم المحافظة على جودة الخدمات المقدمة وصيانة الأجزاء المشتركة، لاسيما وأن أعضاء الاتحاد الذين يمثلون مُلاك هذه الوحدات يساهمون في القرارات المتخذة للمحافظة على مجتمعهم وتطويره.

يتكون مشروع الرفاع فيوز من ثلاثة أحياء راقية وهي الواحات والبحيرات والحدائق. وتمتاز الفلل المتوفرة للبيع في منطقة الحدائق بتصاميمها التي تعكس فن نمط العمارة لشمال البحر المتوسط من خلال التصاميم الخارجية للفلل واختيار الألوان واستخدام القرميد للأسطح، إضافة إلى توافر المساحات المشتركة التي تتخللها الحدائق الشاسعة والممرات الخضراء.

وتقدم الرفاع فيوز مجموعة متنوعة من خيارات الوحدات والفلل لعملائها ذات المساحات والأحجام المختلفة، حيث الوحدات ذو الخمس غرف نوم بمساحة بناء 472 متر مربع والتي تقع على أراض تبدء مساحاتها من 650 إلى 1000 متر مربع. وهناك الفلل المتميّزة بمساحة بناء تصل إلى 850 متر مربع باطلالات مباشرة على الحديقة الكبرى في حي الحدائق التي تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع. وتحتوي هذه الفلل على 12 غرفة منها 6 غرف نوم ماستر وبمساحات أراض تبدء من 1500 وتصل إلى 3500 متر مربع إضافة الى برك سباحة بمرافقها وغرف مستقلة للسائقين وعمّال المنزل.

وبإمكان جميع العملاء اقتناء هذه المنازل من خلال التواصل مع مركز المبيعات بشركة الرفاع فيوز عبر الاتصال بأحد أرقام فريق المبيعات على 35555516 أو 39777889 أو 36662575، أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للرفاع فيوز www.riffaviews.com

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عن الرفاع فيوز :

الرفاع فيوز مشروع عقاري سكني مسوّر متكامل وصديق للبيئة يطل على النادي الملكي للغولف، ويتألف من ثلاثة أحياء مميزة تحتوى على 4 بوابات للدخول، ويضم المشروع مدرسة الرفاع فيوز الدولية و3 مساجد و44 حديقة مشتركة ومساحات خضراء تمتد لأكثر من 900 ألف متر مربع وتسعى الرفاع فيوز من خلال عمليات التطوير المتكاملة إلى خلق مجتمع مستدام.