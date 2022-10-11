وتستكمل إصدار شريحتها الخامسة بقيمة 3 مليارات ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن مضاعفة برنامجها للصكوك المحلية والمدعومة بضمانات حكومية من قبل وزارة المالية إلى 20 مليار ريال، وإتمامها بنجاح لشريحتها الخامسة في عملية إصدار صكوك بقيمة 3 مليار ريال. يأتي ذلك استمراراً لنجاح الشركة في طرح صكوك محلية بقيمة 10 مليار ريال سعودي خلال الــ 12 شهر الماضية، والتي تم توفيرها بمعدل ربح ثابت يمتد إلى عشرة أعوام.

وجاء استكمال الشريحة الخامسة بقيمة 3 مليار ريال سعودي في إطار برنامج إصدار الصكوك، بمعدل ربح ثابت يمتد إلى عشرة أعوام حيث تم توزيعها على المؤسسات الاستثمارية، وقد حققت زيادة في الاكتتاب على العرض وزيادة في نسبة التغطية بلغت 1.27 مرة بمعدل ربح ثابت ومدة استحقاق تصل إلى عشرة أعوام رغم تقلبات السوق.

بهذه المناسبة قال فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: " الاستكمال الناجح لبرنامج الصكوك المحلية وعلى الرغم من ظروف السوق المتقلبة، تجاوز حد الاكتتاب في مختلف الشرائح ضمن السلسلة الأولى، مما يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بنموذج أعمالنا وبسوق الإسكان والتمويل العقاري السعودي.

وانطلاقا من دور الشركة وريادتها باعتبارها مصدرًا دائمًا للصكوك في السوق المحلية، فإننا فخورون بالسجل الحافل الذي تمكنا من تحقيقه على مدى السنوات القليلة الماضية، ونحن مستمرون بجهودنا لمواصلة دعم وتطوير القطاع المالي في المملكة من خلال تقديم حلول مالية جديدة وبديلة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

ويساهم التمويل الذي تم جمعه حتى الآن بتعزيز دورنا الرئيسي المتمثل في زيادة السيولة في السوق وتقديم الدعم المستمر لجهات التمويل العقاري السكني بما في ذلك البنوك والممولين مما يؤدي الى تحقيق الاستقرار في سوق التمويل العقاري السعودي ونمو معدل ملكية المنازل بين العائلات السعودية."

جدير بالذكر أن استكمال برنامج الصكوك المحلية حقق العديد من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورفع قدرات سوق المال السعودي، وكان المنسق الرئيسي للإصدار هو HSBC بالمملكة، فيما تولى إدارة الإصدار كل من "الجزيرة كابيتال"، "الراجحي كابيتال"، "بنك إتش إس بي سي السعودية"، "الرياض كابيتال"، و "إس إن بي كابيتال".

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري:

تأسست عام 2017 كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بهدف المساعدة في تحوّل سوق الإسكان المحلي، حيث حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في إعادة التمويل العقاري من خلال السوق الثانوية.

تُمكن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأفراد والجهات الطامحة بالتمويل العقاري بشكل مباشر وغير مباشر من زيادة وتنوع التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت، وكجزء من مهامها الرئيسية، تُقدم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تمويلاً قصير الأجل للممولين العقاريين لتوفير السيولة وتخفيف العبء على رأس المال، مما يتيح زيادة في النمو لقطاع التمويل العقاري وزيادة في معدلات تملك المساكن للمواطنين السعوديين. ثم تقوم الشركة بعد ذلك بتجميع وحزم محافظ التمويل في أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين.

الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حاصلة على تصنيف (A) (مستقرإيجابي) من وكالة "فيتش"، وتصنيف (A2) (مستقر) من وكالة "موديز".

وتملك الشركة فريق إداري استفاد من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال؛ لتكون الشريك المفضّل للممولين العقاريين في المملكة العربية السعودية، لمزيد من المعلومات عن الشركة، الرجاء زيارة www.srco.com.sa

وللاستفسارات الإعلامية، الرجاء التواصل عبر البريد الالكتروني info@srco.com.saأو التواصل مع:

بشار الرفوع

إنستنكتيف بارتنرز

هاتف: +971556961650

بريد إلكتروني: Bashar.Alrfhooh@instinctif.com