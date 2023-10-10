العلامة التجارية تسجل نمواً نسبته 11 % في النصف الأول من العام

دبي: تضع "تي سي إل" TCL، العلامة التجارية الرائدة عالمياً للالكترونيات الاستهلاكية، نصب أعينها تحقيق نمو ثنائي الأرقام بنسبة 20 % تقريباً في منطقة الشرق الأوسط على مدار العامين المقبلين. حيث أظهرت رحلة العلامة التجارية في المنطقة معدل نمو ملحوظ بالفعل، بلغ 11 % خلال النصف الأول من العام.

وتأتي "تي سي إل" بين أبرز ثلاث علامات تجارية لأجهزة التلفزيون في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقد رسخت مكانتها بشكل استراتيجي في السوق بفضل استجابتها للاحتياجات الاستهلاكية المتطورة باستمرار. ويؤكد حضور العلامة التجارية الملحوظ في الأسواق تفانيها في تقديم منتجات عالية الجودة وقيمة استثنائية.

وقالت السيدة "ساني يانغ"، المدير العام لدى "تي سي إل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تتمثل إحدى الاتجاهات الرئيسية في مشهد الالكترونيات الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط في التحوّل نحو الشاشات الأكبر حجماً، لا سيما مقاس 65 بوصة فأكثر. وقد نحجت "تي سي إل" في تكريس مكانتها على نحو استراتيجي لتلبية هذا الطلب. نحن نركز بقوة على الشاشات ذات الأحجام الكبيرة وتكنولوجيا الصورة QLED، من أجل مواكبة التفضيلات الآخذة في التطور للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط".

وسعياً لتمييز نفسها عن المنافسين في الشرق الأوسط، تتمحور استراتيجية "تي سي إل" حول توفير قيمة ممتازة مقابل المال. وفي هذا السياق، أضافت "يانغ": "يتمثل شعارنا في أن نكون مصدر إلهام للإنجازات العظيمة في حياة العملاء وذلك من خلال إطلاقنا منتجات جديدة تتسم بالتميز والابتكار. حيث ينصب تركيز العلامة التجارية على خصائص المنتجات التي توفر قيمة كبيرة مقابل المال وتعزز الحصة السوقية، مع الحرص في ذات الوقت على توسيع قنوات التوزيع والعروض الترويجية الجذابة لديها".

وتلعب التحالفات الاستراتيجية أيضاً دوراً محورياً في رحلة "تي سي إل" بمنطقة الشرق الأوسط. ففي وقت سابق من هذا العام، تحالفت "تي سي إل" مع نادي أرسنال لكرة القدم لتصبح شريك الالكترونيات الاستهلاكية الإقليمي الرسمي للفريق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة. كما وسّعت "تي سي إل" محفظتها لرعاية الكريكيت في المنطقة عبر اتفاقيات شراكة مع فريق "أبوظبي نايت رايدرز"، إلى جانب "بيشاور زالمي" و"منتخب باكستان للكريكيت". إضافة إلى ذلك، أبرمت "تي سي إل" العديد من اتفاقيات الشراكة العالمية مع عدد من منتخبات كرة القدم الرائدة عالمياً، بما في ذلك المنتخبين الوطنيين الإسباني والإيطالي، وهي تعد الشريك الرسمي للاتحاد الوطني لكرة القدم في الولايات المتحدة.

وفي إطار استشرافها لآفاق المستقبل، تُحدد "تي سي إل" الشاشات الكبيرة المزوّدة بتكنولوجيا QLED باعتبارها أكثر المنتجات التي تمتلك آفاقاً واعدة للنمو في الشرق الأوسط. وعملت "تي سي إل" أيضاً على مواكبة تنامي الطلب على أجهزة المنازل الذكية وانترنت الأشياء، فدمجت تلك التقنيات بمحفظة متنجاتها لمنطقة الشرق الأوسط. ويتعدى هذا التوجه للشركة أجهزة التلفاز ليشمل أيضاً مكيفات الهواء وأجهزة منزلية محددة، تعمل كلها من خلال تطبيقات ذكية لضمان أعلى مستويات الراحة والاتصال للمستهلكين.

وبينما توفر "تي سي إل" المزايا الأفضل ضمن فئتها، فإنها تتجنّب تكريس مكانتها باعتبارها الخيار الأرخص، لكي تحافظ على مستوى معين من التميز الذي لطالما استقطب العملاء الأكثر تطلباً. وختمت "يانغ" قائلة: "في سوق شديد التنافسية كالشرق الأوسط، تكتسب "القيمة العالية مقابل المال" أهمية عالية. نحن نتطلع إلى مستقبل نواصل فيه تشكيل مصدر إلهام للإنجازات العظيمة في حياة المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط من خلال المنتجات المبتكرة والقيمة الاستثنائية. وتعكس رحلة "تي سي إل" في الشرق الشرق الأوسط مشهداً حيوياً وتنافسياً، تُساهم فيه مكانة الشركة الاستراتيجية والتزامها بالابداع واستجابتها لاحتياجات العملاء الآخذة في التطور في ترسيخ ريادتها على مستوى القطاع".

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نبذة عن "تي سي إل":

"تي سي إل" هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو، ولاعب رائد في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست في العام 1981، ووتعمل الآن في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وتتخصص الشركة في مجالات البحث والتطوير، وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية، التي تتراوح ما بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية الصوتية والذكية.