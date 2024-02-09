أقرّ مجلس إدارة البنك العربي الوطني anb بتاريخ 7 فبراير 2024 التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بزيادة رأسمال البنك بنسبة 33.33% عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد لكل ثلاثة أسهم، ليرفع بذلك البنك رأسماله إلى 20 مليار ريال عن طريق رسملة 5 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني أن هذه الزيادة في رأس المال تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للبنك، ودعم موارده لتعزيز أنشطته التشغيلية، على النحو الذي يمكّن البنك من مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعة المصرفية، وتنفيذ استراتيجية البنك للتحول والتغيير ودعم قدراته للتوسع في مختلف أنشطته، عبر تعزيز قاعدته الرأسمالية، وبما يتيح أمامه تحفيز إمكاناته التنافسية، وترسيخ مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات عملائه من قطاعي الأفراد والشركات على النحو الأمثل.

وأوضح الراشد أن لدى البنك رؤيته واستراتيجيته الخاصة لإحداث نقلة نوعية تتيح أمامه توسيع قاعدة أنشطته وتفعيل حضوره ضمن القطاع المصرفي السعودي، ورفع جودة وكفاءة خدماته المصرفية لإثراء تجربة عملائه عبر تطوير أنظمته المصرفية واعتماد أحدث تقنيات التحول الرقمي والتي أسهمت في دعم مكانة البنك وتسجيل العديد من الإنجازات وتحقيق نمو متواتر في إنجازاته، وتعظيم حقوق المساهمين، مؤكداً على متانة المركز المالي للبنك وعلى أهمية خطوة زيادة رأس المال للدفع بخطط البنك وتوجهاته المستقبلية.

يشار إلى أن البنك العربي الوطني قد حصل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على زيادة رأس المال، في الوقت الذي ستكون فيه أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي سيعلن عنه في وقت لاحق.

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-انتهى-