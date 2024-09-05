سجل المركز زيادة بنسبة %20 منذ بداية العام في عدد الشركات الأرمينية المسجلة لديه إلى 63 شركة

اطلع 120 من قادة الأعمال في أرمينيا خلال الجولة على قوة العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين دولة الإمارات وأرمينيا، والتي تشمل مجالات استراتيجية مثل السلع والتكنولوجيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاح جولته الترويجية الأولى في العاصمة الأرمينية يريفان ضمن سلسلة جولاته الترويجية "وُجد من أجل التجارة". وأعلن المركز عن تسجيل زيادة بنسبة %20 في عدد الشركات الأرمينية المسجلة لديه منذ بداية العام وحتى تاريخه.

تأتي الجولة الترويجية استكمالاً لوتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأرمينيا، إذ باتت أرمينيا تشكل شريكاً تجارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات التي توفر بوابة استراتيجية للوصول إلى مختلف الأسواق الرئيسية في منطقتي غرب آسيا والقوقاز. كما تعد الدولة أكبر شريك تجاري لأرمينيا في دول مجلس التعاون الخليجي وثاني أكبر شريك تجاري لها في العالم بعد روسيا.

وشهدت الجولة قيام كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة باطلاع 120 من قادة الأعمال في مختلف القطاعات والصناعات في أرمينيا على مزايا ممارسة الأعمال من خلال المركز في إمارة دبي التي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يوفر سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية الرئيسية. كما سلّطت الجولة الضوء على الإمكانات المتنوعة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، بما فيها البنية التحتية عالمية المستوى والمنظومة التجارية المتخصصة والبيئة المحفّزة لنمو الأعمال، مما رسخ مكانته كوجهة رائدة للأعمال والتجارة الدولية.

وفي هذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة نريمان محمد شريف عبد الله الملا، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية أرمينيا: "تجسد علاقاتنا المتنامية مع أرمينيا مثالاً بارزاً على مساعي دولة الإمارات لتوسيع شبكتها من الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم. ستحظى الشركات الأرمينية بفرص كبيرة للنمو والتوسع في أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لأرمينيا في دول مجلس التعاون الخليجي. وبدورنا، نشجع الشركات الأرمينية على التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لاستكشاف آفاق تلك الفرص".

ومن جانبه، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأرمينيا نمواً متسارعاً يبرز في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والذي يُقدّر بنحو 2.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وبزيادة بمقدار أربعة أضعاف مقارنةً مع عام 2022. وفيما تعتبر الإمارات الآن ثاني أكبر شريك تجاري لأرمينيا عالمياً بعد روسيا، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يجني ثمار العلاقات الإماراتية الأرمينية المتنامية من خلال الزيادة في عدد الشركات الأرمينية المسجلة لدى منطقة الأعمال التابعة له، والتي تجاوز عددها 60 شركة بزيادة بنسبة% 20 منذ بداية العام وحتى تاريخه. ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع مجتمع الأعمال الأرميني خلال السنوات المقبلة مستفيدين من حجم الفرص المتاحة لتطوير التجارة بين البلدين في مختلف مجالات السلع الرئيسية مثل الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات والزراعة، فضلاً عن تقنيات الويب 3 والخدمات الرقمية الأخرى".

وأُقيمت فعالية "وُجد من أجل التجارة" في يريفان بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ورابطة رجال الأعمال الأرمنية، وتندرج في إطار حملة مركز دبي للسلع المتعددة لجذب الشركات الأرمينية إلى دبي، حيث يوجد حالياً أكثر من 60 شركة أرمينية من مختلف القطاعات مسجلة لدى مركز دبي للسلع المتعددة.

ويلعب برنامج الجولات الترويجية التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة دوراً محورياً في تسليط الضوء على أهمية دبي كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار. ويؤكد المركز من خلال هذه السلسلة من الجولات على القيمة المميزة التي تجعل من الإمارة وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر. والجدير بالذكر أن مركز دبي للسلع المتعددة يساهم بنسبة %15 في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دبي. وفي عام 2023، حققت المنطقة الحرة التابعة للمركز ثاني أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث استقطبت ما يقرب من 2700 شركة جديدة. ويبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في المركز حالياً حوالي 25 ألف شركة من جميع أنحاء العالم.

حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل www.dmcc.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية